Korrupt honszeretők vagy korrupt hazaárulók?

Most e süllyesztő bűzéből akarnak előmászni a korrupt elhízottak, hogy újra élhessék népboldogító ámokfutásaikat.

2018. február 28. 18:10

„Ha az emberek egy korrupt vagy egy hülye közül választhatnak, akkor a korruptot választják” – vélekedett Arthur Jay Finkelstein amerikai választási tanácsadó. A nemrégiben elhunyt értelmiségi jelentős tapasztalatkincs alapján fogalmazta meg intelmét.

Cinikus, de racionális észrevétel.

„Az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel” – jelentette be miniszterelnökként Medgyessy Péter 2004 augusztusában a Népszabadság olvasóinak. Ő maga bukott bele a leleplezésben néhány nap múlva.

Az akkori „elit” a korrupciót választotta.

Az SZDSZ vezetőségének eszébe sem jutott, hogy megkérdezze a vele kormánykoalícióban lévő párt politikusát: „Péter, mit tudsz, kik korruptak, kiket penderítsünk ki a pártból?”

Így egy demokratikus párt cselekedett volna.

Az SZDSZ-nek nem volt fontos a demokrácia, a transzparencia, az alkotmányosság, a törvénytisztelet. Nekik a hatalom volt fontos: elsősorban az adófizetői pénzek fölötti rendelkezés.

Ők Finkelstein „szellemében” döntöttek.

A nagy kockázatot vállaló miniszterelnököt jól fizetett utazó nagyköveti posztra penderítették, és folytatták tovább a hatalomgyakorlást: az adófizetői pénzek fölötti rendelkezést.

Sőt: a kölcsönbe kapott pénzek elköltését is.

2006-ban 10 milliárd dollárral nőtt az államadósság. Ennyi pénzt kellett fölvenni a nyugdíjak, a segélyek emeléséhez, és általában: a társadalom korrumpálásához. A nyolcmillió választó „meggyőzéséhez.”

Politikává emelte a korrupciót az SZDSZ-MSZP garnitúra.

Felhizlalták saját „elitjüket”, hogy majd ha süllyesztőbe kerülnek, legyenek pénzforrások, amelyekből tovább hízhatnak ők maguk is. Ehhez képest meglepő, hogy egy szélsőséges gnóm jelenleg banksegélyből hízik.

Kisbank nagyfizetésű felügyelőbizottsági tagjaként.

Az új erők is ki akarják alakítani saját oligarchiájukat, ez utóbbiakat is föl kell hizlalni – gondolták. Ezt a felhizlalást azonban nem olyan könnyű megoldani a már kitenyésztett médiaproletárok csordájával szemben.

E proletárok hallgattak a Medgyessy-bejelentés idejében.

Akkor, 2004 augusztusában maga a kormányfő jelzett korrupciót, de csöndben maradt a nemzetközi átvilágító szervezet is. Azóta is lapít ebben az ügyben, miközben más esetek miatt hisztériát kelt.

A médiaproletárok hallgattak 2006. október 23-án is.

Akkor máig azonosítatlan kék ruhások vaspálcával vertek véresre törvényesen demonstráló európai uniós polgárokat, ám Brüsszel is, Berlin is, Párizs is, London is behunyta a szemét.

Vétkesek közt cinkos, aki néma.

A társadalom azonban süllyesztőbe küldte a polgárveretőket 2010-ben. Most e süllyesztő bűzéből akarnak előmászni a korrupt elhízottak, hogy újra élhessék népboldogító ámokfutásaikat.

Már nem is tagadják, hogy idegen zsoldban ügyködnek.

Idegen zsoldban, idegen érdekekért, idegen sajtóeszközökkel, idegen módszerekkel. Már korrupt voltukat sem akarják palástolni: a korrupciót az általuk értelmezett „demokrácia” fegyvereként forgatják.

Furcsa alternatíva alakult ki.

Nem „egy korrupt és egy hülye” között kell a kevésbé ártalmasat megtalálni – mint Finkelstein idejében. A világ azóta mérhetően változott. Meggazdagodni vágyó honszeretők és korrupt hazaárulók kérnek „bizalmat”.

Azaz a közforrások feletti rendelkezés jogát.

Még 1990-ben lelkes emberek szavaztak az akkori rendszerváltókra. Ma a lelkesedésnél fontosabb a felnőtt józanság. Higgadtan, gondos mérlegeléssel, az ország érdekében kell dönteni.

A XXI. század józanságot követel.

Kovács G. Tibor