Liu Apuka átjut a határon, de (borzalom!) még ekkor is csupán egy, azaz 1 db. kínai ipsének tűnik, távolról sem hasonlít útlevél nélküli, európaszerte kóválygó milliós nagyságrendű muszlim tömegekre. Egy fős nagyságrendűnek tűnik a szemétláda, bár hunyorogsz nagyon, aztán próbálod olyan majtényisen is, hátha rájössz, de semmi, úgy se. Igaz, későbbi id. Liu olykor tán el akarna vegyülni maga-magában – ezt száz százalékosan nem zárhatjuk ki, de ilyenkor valahogy matematikailag rendre úgy kell kijöjjön neki, hogy bárhogy is vegyülne, mindig egészen pontosan ő marad ott a kis testével tökegyedül, senki más. (Ez amúgy később is mindvégig így marad.) No, lóbálja hát a bőröndjét a későbbi Liu Apuka, lépeget előre fárasztóan önazonosan – és közben nem tarol le komplett gyümölcsösöket, zsebéből nem lóg ki egyetlen Soros-szervezet okosfüzetkéje se. Botrány ugyan, de nem tartja sátánfattyaknak az ateistákat, úgy zusammen kénköves pokolra valónak a Nyugati Világot, szánalmas tévelygőknek „a Könyv népeit” – ti. a keresztényeket és a zsidókat –, gőze sincs róla, mi az a "megafon", nem hoz létre egymaga bazinagy no-go zónát, nem üvölti az arcodba, hogy allahu pekingikacsa, nem molesztál pár óra leforgása alatt 1500 nőt a szilveszteri Kölnben.

Horribile dictu: Liu Apuka nem robbant fel senkit.



Persze hiába teszi és nem teszi mindezt Liu Apuka évtizedekkel ezelőtt Magyarországon, és mintegy tiszta erőből, a derék Majtényi Lászlót azért csak nem győzheti meg ezen a gyönyörű jelen napon – neki ez bizony édeskevés. Majtényi úr ugyanis a jelek szerint tényleg, halál komolyan azt gondolja, hogy a mostani Európa területén mozgó milliós muszlim tömegeket tök frankón lehet olvasni a bőröndjét anno elveszetten lóbáló egy darab kínaival (akinek a neve Liu), mi több, annak valamivel később, nem mellesleg magyar anyától és Magyarországon született két fiával is.



Pláne akkor, ha ez a két fiú történetesen olimpiát nyer – mert akkor különösen is jól lehet olvasni velük... "Úgy morálisan, mint szakmailag".



Johannes blog