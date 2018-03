Petinek finom lelke

2018. február 28. 23:58

A Párbeszéd társelnöke kapott kérdést arról is, hogy korábban többször is kiállt a nők jogaiért, ezért támogatja-e a választási indulását Juhász Péternek, az Együtt elnökének, aki beismerte, hogy dulakodott volt élettársával. Szabó Tímea elmondta, már megszokták, hogy a kormánypropaganda, "aljas, szemét módon" próbál beférkőzni az emberek magánéletébe. Szerinte Juhász Péter semmit nem ismert be; a bírósági tárgyalás zajlik. Hozzátette: elhiszik azt, amit Juhász Péter nyilatkozik az ügyben. Juhász Péter többek között azért lett vegetáriánus, mert még az állatokat sem tudná bántani - közölte, megjegyezve: "hagyjuk ezt az ócska kormánypropagandát".

MTI