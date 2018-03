Hódmezővásárhely 6 tanulsága

Ha az ellenzéki pártok kormányra kerülnek, nagyon hamar Gyurcsány fogja átvenni az irányítást.

2018. március 1. 09:21

1. Soros, Simicska és Brüsszel nem adták fel. Az általuk pénzelt és ideológiával ellátott csapatok az utolsó töltényig küzdenek.

2. Egymásra találtak és szövetséget kötöttek a Fidesz ellenfelei. Hódmezővásárhelyen jól megfért egymás mellett a jobbikos kampányfőnök és a DK-s aktivista, akik együtt tolták a „független” jelölt kampányát.

3. Az ellenzék végig tagadni fogja az együttműködés nyilvánvaló tényét. Mind a finanszírozók, mind a pártok szintjén létrejött a szövetség, ezt azonban a továbbiakban is titkolni és tagadni fogják, miközben a háttérben összejátszanak. Azért tesznek így, mert a szavazóik egy része nem nézné jó szemmel ezt az együttműködést.

4. Jól lehet, hogy a választókorú népesség mindössze 6 százaléka támogatja Gyurcsány pártját, a Demokratikus Koalíciót, most mégis megvan az esélye, hogy Gyurcsány visszatérjen a hatalomba. Ne legyen kétségünk afelől, ha az ellenzéki pártok kormányra kerülnek, nagyon hamar Gyurcsány fogja átvenni az irányítást, hiszen neki van a legnagyobb vagyona és nemzetközi kapcsolatrendszere, és talán benne bízik meg a legjobban Soros. Megtörténhet tehát az, amit 100 magyarból 94 nem akar: ismét Gyurcsány Ferenc lehet a miniszterelnök.

5. Az eredménykampány fabatkát sem ér. Hiába van jó állapotban Hódmezővásárhely, hiába fut az ország szekere, az időközi választás bebizonyította, hogy az eredmények kommunikálására nem lehet építeni. A Soros-sajtó dezinformációjával ellentétben ugyanis Hódmezővásárhelyen teljesen hiányzott a migrációs tematika, a kampány a fejlesztések és az eredmények bemutatására épült. Az ellenzéki formációk a kampányban félresöpörték ezeket, tagadva az eredmények létezését, illetve azt állítva, hogy ők sokkal többre lennének képesek. Például, hiába épül Szeged és Hódmezővásárhely között villamos vonal – megkönnyítve a hódmezővásárhelyiek munkába járását – ha közben az ellenzék egy demagóg és ostoba kampánnyal bebizonyítja, hogy a beruházás rossz, mert a tervezettnél lehetne kettővel több megálló is.

Az elvtelen és felelőtlen ígérgetés már az országos kampányban is megjelent az ellenzék részéről. Egyszerre állítják, hogy borzasztó állapotban van a gazdaság és ígérnek 200-300 százalékos béremeléseket. Ezt a politikát egyszer már kipróbálta az ország 2002-ben, és keserűen megfizette az árát – sőt, államadósság formájában még ma is fizetjük.

6. Továbbra is a bevándorlás a legfőbb kérdés. Vannak az életünkben más fontos kérdések is – az oktatás, az adórendszer, az egészségügy vagy éppen a környezetvédelem –, ezeket azonban logikailag és morálisan is megelőzi az a kérdés, hogy kikkel kell együttélnünk. Kikkel osztozunk ezen a hazán? Lesz-e hazánk?

Magyarország ma még szabadon dönthet, akar-e együttélni egy integrációra nem hajlandó, Magyarország tradicionális kisebbségeitől gyökeresen eltérő etnikummal.

Április 8-a tétje nem változott.

