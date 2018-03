Vagy Orbán, vagy Soros emberei alakítanak kormányt

Lázár János szerint az április 8-i parlamenti választás után két lehetőség van: vagy Orbán Viktor miniszterelnök, vagy Soros György emberei alakítanak kormányt.

2018. március 1. 17:59

A Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: a választás arról szól, hogy "meg tudjuk-e védeni Magyarországot a bevándorlástól".



Lázár János szerint az elmúlt években a Fidesz-KDNP megtett mindent az ország megvédéséért, a nemzeti érdek képviseletéért, például a kerítésépítéssel. A magyar szuverenitás védelmét Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP képviseli a leghitelesebben - hangoztatta.



A politikus kitért a vasárnapi hódmezővásárhelyi - az ellenzék által támogatott jelölt győzelmét hozó - polgármester-választásra is, amellyel kapcsolatban úgy fogalmazott: a versengés ideje véget ért, most az együttműködés ideje jött el. A helyi Fidesz kész részt venni a városépítő munkában, "nekünk Hódmezővásárhely az első, a város fejlődése a szívügyünk" - mondta a térség országgyűlési képviselője, a város volt polgármestere, megköszönve a Fidesz-szavazóknak, hogy kitartottak a párt mellett, ez ugyanis "fontos biztatás és iránymutatás", továbbá gratulált a győztes Márki-Zay Péternek.



Kérdésre hangsúlyozta: még egyetlen küzdelmet sem adott fel, küzdeni fog a szavazók bizalmáért a parlamenti választáson egyéni jelöltként. Az ellenfeleinek pedig azt üzente: "több Lázár János lesz, nem kevesebb".



Nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy a hódmezővásárhelyi eredmény fényében változtatna-e a kormányoldal kampánykommunikációján.



Elmondta azt is, hogy csütörtök délelőtt Orbán Viktorral Miskolcon jártak, ahol felkeresték Kriza Ákos (Fidesz-KDNP) polgármestert, és tárgyaltak vele a város és a kormány együttműködéséről. A legfontosabb eredménynek azt nevezte, hogy Miskolcon javult a közbiztonság, emellett beszámolt a munkanélküliség csökkenéséről és az iparűzési adóból befolyó bevétel növekedéséről. Közölte egyúttal, hogy a következő kormányülésre előterjesztés készül a miskolci úgynevezett Y-hídról.



A sajtótájékoztató elején megjelent a helyszínen Harangozó Tamás MSZP-s országgyűlési képviselő, aki a kalocsai és a szolnoki közvilágítási program ügyében várt válaszokat a Miniszterelnökség vezetőjétől. Lázár János megígérte a reagálást, arra kérve a szocialista politikust, hogy várja azt meg, Harangozó Tamás azonban távozott.



A miniszter a tájékoztató későbbi részében a témában azt mondta: a közvilágítási tender egy jó ötlete volt a szocialisták kormányának, ők hagyatták jóvá az EU-val, az érintett önkormányzatok pedig nagyon jól tették, hogy részt vettek benne, mert mindenhol jelentősen javult a világítás, az új technológia bevezetésével pedig csökkent a költségszint. A beruházást az Európai Bizottság és az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF is vizsgálta, utóbbi lezárta a vizsgálatot, és azt megküldte a kormánynak, valamint a Legfőbb Ügyészségnek, amely megtette a szükséges intézkedéseket, a kabinet pedig reflektált az észrevételekre - fejtette ki, jelezve, hogy a fejlesztési tárca irányító hatósága tételesen cáfolta az OLAF megjegyzéseit. Az Európai Bizottság egyelőre semmivel nem marasztalta el Magyarországot, a brüsszeli testület kérdéseket fog feltenni, amelyekre Magyarország határidőn belül válaszol majd - közölte.



A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székházát ért támadás ügyében a tárcavezető kijelentette: a magyar kormány nem hagyhatja, hogy akár csak egyetlen magyart is megfélemlítsenek Kárpátalján.



Megerősítette, hogy a kabinet úgy döntött, biztosítja a székház helyreállításának költségeit.



Közölte továbbá: a kormányt aggodalommal tölti el, hogy egy hónapon belül ez már a második olyan súlyos atrocitás volt, amelyet magyar sérelemre követnek el Kárpátalján.



A hideg időjárással kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy a hajléktalanellátók kihasználtsága 90 százalékos, a gázellátásról szólva pedig kijelentette: ha a hideg idő tovább tart, akkor is rendelkezik az ország elég gázkapacitással. A tározókban jelenleg 2,3 milliárd köbméter földgáz van - közölte -, ami akár száz napra is elegendő a lakossági felhasználóknak. Megjegyezte egyúttal, hogy ha a 2002-2010 közötti energiaár-emelés folytatódott volna, akkor ma az áram és a gáz is jóval többe kerülne.



Más témákra kitérve elmondta: Veszprémben turizmusfejlesztési programot és uszodaépítést, Baján körforgalom-építést, Mosonmagyaróváron útfejlesztést támogat a kormány, Martonvásáron ipari telephelyhez biztosítanak többletforrást, Pécsen pedig térfigyelő kamerákra adnak forrást. Emellett a családügyi kabinet családbarát hely védjegy bevezetéséről döntött, valamint arról, hogy támogatják a kórházi szülészetek fejlesztését - tette hozzá.



Lázár János kérdésre reagált az ellenzéki képviselőjelöltek esetleges visszaléptetéséről szóló hírekre, úgy fogalmazva: aki Soros György pénzéből a bevándorlás megszervezésére szövetkezik, az elárulja a hazáját, a választóit.



A Margitszigetre tervezett teniszstadion ügyében a miniszter szintén kérdésre közölte: a kormány ebben a formában nem támogatja a sziget beépítését - akár azt is vállalva ezzel, hogy a tervezett világversenyt nem rendezik meg 2019-ben -, mert nem engedheti meg, hogy a Margitszigetet "feláldozzák".



A kormány a migráció veszélyeire figyelmezteti az ENSZ-t

A kormány 12 pontos javaslatot tesz az ENSZ asztalára a migrációval kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy a bevándorlás rossz, s mindenkinek ott kell segíteni, ahol él - közölte Lázár János a kormányszóvivői tájékoztatón csütörtökön Budapesten.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a kabinet a 12 pontban azt javasolja, hogy az ENSZ ne vezessen be kötelező előírásokat tagjainak a bevándorlással kapcsolatban.



A kormány felháborítónak tartja az ENSZ migrációval kapcsolatos dokumentunm-tervezetét - jelentette ki a miniszter, aki szerint a folyamat minden ország számára biztonsági kihívást jelent, azt nem megszervezni, hanem megállítani kell.



A kormány meggyőződése az ENSZ-szel szemben az, hogy nem alapvető emberi jog a migráció. Hozzáfűzte: a folyamat párhuzamos társadalmak kialakulásához vezet, sem a fogadó, sem a kibocsátó országoknak nem jó, de annak sem, akinek el kell hagynia hazáját, ezért mindenkit saját országában kell segíteni, vagy átmenetileg támogatni abban, hogy később hazatérhessen.



A bevándorlás legnagyobb haszonélvezői az embercsempészek - tette hozzá, de hangsúlyozta azt is: tiszteletben kell tartani az országok azon jogát, hogy eldönthessék, kik élhetnek országukban, kik léphetik át a határaikat. Szerinte nemcsak joga, de kötelessége is az országoknak egy nemzetközi közösségben, hogy megvédjék határaikat. A tiltott határátlépés bűncselekmény - szögezte le.



Az ENSZ-nek a kabinet szerint támogatni kell az országokat abban, hogy megőrizzék történelmi, vallási, kulturális hagyományaikat, társadalmi berendezkedésüket.



A miniszter felhívta a figyelmet a NATO előrejelzésére, amely szerint 2020-ig 60 millió ember indul meg Európa felé, vagyis Nyugat-Európa bevándorlóövezetté válik. Szerinte ezt csak jogi és fizikai határzárral lehet megakadályozni.



Lázár János elmondta azt is, hogy az Alkotmánybíróságtól (Ab) kért állásfoglalást a kormány a bevándorlás kérdéséhez kapcsolódóan. Arra vár választ a kabinet: lemondhat-e a nemzetközi jogban az államiság tartópilléreiről, azok képviseletéről. Négy kérdésben kérik az alaptörvény értelmezését az Ab-től, hogy tudják, a menekültüggyel kapcsolatban mekkora a mozgástér, jóváhagyhatja-e a kabinet például azt, hogy embereket telepítsenek az országba - mondta a miniszter.



Megkezdődtek a tárgyalások az Európai Unióval arról, hogyan tudja Magyarország "behajtani" a határvédelem 1 milliárd eurós költségét - ismertette Lázár János -, a magyar tárgyaló Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség államtitkára.



Lázár János felelevenítve a február 23-ai uniós informális csúcstalálkozón történteket, közölte: az unió belső átalakításáról szóló vitában olyan abszurd javaslatok is felmerültek, hogy a Nagy-Britannia kilépése után felszabaduló több mint hetven uniós képviselői helyre akár bevándorlók is kerülhetnének.



Beszélt arról is, hogy a magyar határtól délre a bevándorlók között egy "migránsszótár" terjed, amely arra készíti fel őket, milyen kifejezéseket használjanak a határhoz érve, hogy az Európai Unió menekültügyi védelmi rendszerének részesei lehessenek. A brosúrát egy Soros György által finanszírozott német alapítvány készítette - mondta, úgy kommentálva ezt: Soros György arra tanítja a bevándorlókat, hogyan kell elmondaniuk például azt, hogy elhagyták a családjukat menekülés közben, hogy trauma hatása alatt állnak, illetve hogy hátrányos megkülönböztetés érte őket.



A kormány 200 ezer euró értékig, vagyis mintegy 62 millió forintig teljes kártérítést biztosít a Szeviép károsultjainak - jelentette be a miniszter.



A Lázár János által csak a "szegedi önkormányzat házi vállalkozásaként" emlegetett társaság csődje mintegy félezer délalföldi, jellemzően kis- és közepes vállalkozás számára jelent veszteséget, a Szeviép tartozása összesen 11 milliárd forint. Az érintetteknek márciusban kell jelentkezniük a megyei kormányhivatalnál, és várhatóan április végéig megkapják a kártérítési összeget.



Akik eladták már a követelésüket, de 62 millió forintnál kevesebbért, számukra a különbözetet biztosítja a kormányzat.



Lázár János megjegyezte: jó lenne, ha Szeged városa is vállalná a felelősséget. Mint fogalmazott, egyelőre az igazságszolgáltatás is magára hagyta a károsultakat, évek óta nem halad az a büntetőper, amely az ügyben indult.



A bárányhimlő elleni védőoltás is kötelező lesz a jövőben. A kormány arról is döntött, hogy az ország keleti, északkeleti határán szolgálatot teljesítő egészségügyi dolgozóknak - mintegy 30 ezer embernek - biztosítja a kanyaró elleni védőoltást.



A háziorvosi és fogászati alapellátás praxispénze 130 ezer forinttal, 520 ezer forintra emelkedik a jövőben - közölte Lázár János.



Egy délalföldi, jégkármegelőző radarrendszer felállítását is jóváhagyta a kabinet az agrárkamara kérésére, 2 milliárd forint értékben.



Egy Budapest és Varsó, vagy Budapest és Krakkó közötti személyszállító gyorsvasútról zajlanak tárgyalások a két ország között - választolt kérdésre Lázár János, hozzátéve: ehhez uniós források is felhasználhatók, de privát tőke bevonására is sor kerülhet.

MTI