Orbán: Magyarország két út előtt áll

Magyarország előtt két út áll: vagy nemzeti kormánya lesz, és akkor nem leszünk bevándorlóország, vagy pedig Soros György emberei alakítanak kormányt, és akkor azok leszünk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Miskolci Televízióban adott interjúban.

2018. március 1. 18:14

A magyar miniszterelnök azt követően adott interjút, hogy ellátogatott Miskolcra, ahol találkozott a polgármesterrel, és két képviselőjelöltjükkel, Hubay Györggyel és Csöbör Katalinnal, valamint ellátogatott a rendészeti központba is.

Orbán Viktor az interjúban azt mondta: Miskolc Magyarország egyik meghatározó városa. A város mindig is küzdött a közbiztonság, illetve a bűnözés problémájával, a kérdés pedig az volt, lesz-e olyan városvezetés, amely garantálja a nyugodt, biztonságos, kiszámítható életet – fogalmazott.

Orbán Viktor Miskolc Diósgyőr városrészében épülő stadionhoz is ellátogatott, ahol találkozott szurkolókkal, és a tervezőkkel is. Mint mondta, a stadion nem egy egyszerű sportlétesítmény, hanem egy városrehabilitációs program része is.

A miniszterelnök hangsúlyozta: 2010 környékén 12 százalékos volt a város munkanélküliségi rátája, most pedig már csupán 5 százalék. A városvezetésnek és a képviselőknek köszönhetően komoly fejlesztések, beruházások történtek – fűzte hozzá, kiemelve, hogy Miskolc olyan város lett, mely szép jövő előtt áll.

A turisztikai fejlesztések is haladnak, például a diósgyőri vár második üteme „káprázatos lesz” – hangsúlyozta Orbán Viktor, és példaként a strandfürdő fejlesztését is kiemelte.

Magyarország sikerei a magyar embereknek köszönhetők

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az uniós források egy évben 4 milliárd eurót jelentenek, Magyarország teljes gazdasági teljesítménye több mint 110 milliárd euró. A költségvetést úgy állították össze, hogy az uniós forrásokat beiktatták, és ami összeg felszabadult, másra tudják költeni. Ám félreértés azt mondani, hogy az uniós források nélkül nem fejlődne ilyen dinamikusan az ország – fejtette ki.

Aláhúzta: Magyarország sikereit a magyar emberek munkájának köszönheti.

Az Európai Unió hét évre szóló költségvetését egyhangúlag kell elfogadni, vagyis minden tagállam jóváhagyása szükséges; vagyis „akaratunk ellenére költségvetés nem születhet” – fogalmazott.

Brüsszel egy harcos hely, és küzdeni kell a magyar érdekekért, de állni fogjuk a sarat – mondta Orbán Viktor.

Az ország fontos pillanat előtt áll

A miniszterelnök az április 8-i választásokkal kapcsolatban azt mondta: Magyarország fontos pillanat előtt áll. Az Európában az elmúlt időszakban lezajlott választások – például Németországban vagy Olaszországban – egyetlen kérdésről szóltak, mégpedig a migrációról és a bevándorlásról. A kérdés tehát, bevándorlóországgá válik-e az adott ország, ki tudja-e vinni a már bejött migránsokat, és meg tudja-e akadályozni, hogy újak érkezzenek – mondta.

Magyarország előtt két út áll: vagy nemzeti kormánya lesz, és akkor nem leszünk bevándorlóország, vagy pedig Soros György emberei alakítanak kormányt, és akkor azok leszünk – fogalmazott Orbán Viktor.

Mint mondta, a migránsok mindig nagyvárosokba mennek, a gettók is ott alakulnak ki, a no-go zónák is ott jönnek létre, a párhuzamos társadalmak és az együttélés minden nehézsége, a közbiztonság romlása ott jelenik meg.

Ez a két város van veszélyben

Magyarországon két város van veszélyben, amennyiben olyan kormány alakul, amely beengedi a bevándorlókat: Budapest és Miskolc – mutatott rá Orbán Viktor.

Olyan kérdésben kell döntést hozni a választásokon, ami egyszeri és jóvátehetetlen; ha elhibázzuk, nem lehet többé kijavítani – mondta a miniszterelnök.

A hódmezővásárhelyi polgármester-választással kapcsolatban azt mondta: a Fidesznek jó jelöltje volt, aki szép munkát végzett Hódmezővásárhelyen. Mi a munkánkat elvégeztük – tette hozzá.

„A vásárhelyiek azonban másképp döntöttek, ezt tudomásul kell vennünk. A győztesnek gratulálni illik, ezt meg is tettük, a továbbiakban pedig együtt kell működni a jövő érdekében, mivel minden magyar állampolgár fontos akkor is, ha ellenzéki vezetésű városban él, ha független a polgármester, vagy épp kormánypárti, mert nekünk minden magyar ember számít” – fogalmazott Orbán Viktor.

Politikailag pedig azt kell megérteni, hogy paktumokat kötnek a háttérben – húzta alá a miniszterelnök.

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő-jelölt, Orbán Viktor miniszterelnök és Hubay György országgyűlési képviselő-jelölt (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor azt mondta, azzal számol, hogy mindenhol ugyanaz lesz a helyzet, mint Hódmezővásárhelyen: „A végén megtalálják majd azt az egy embert, aki az ellenzék részéről elindul a választásokon, és akivel megkötik a paktumot arra nézve, hogy a Soros-tervnek megfelelően megszavazza a Brüsszel által kért törvényjavaslatokat, módosításokat, ha kell alkotmányt vagy jogszabályokat módosít, és Magyarországot bevándorlóországgá fogja tenni.”

Két lehetőség marad, bevándorlóellenes vagy bevándorláspárti jelöltet választunk – húzta alá Orbán Viktor.

