Orbán: látom a mesterkedéseket

Egyszer lehet elrontani, és ha elhibázzuk, bevándorlóország leszünk.

2018. március 2. 10:36

A háttérben talán már létre is jöttek azok a "paktumok", amelyek alapján a végén a bevándorlást ellenző, a nemzeti kormányt támogató képviselőjelölttel szemben egyetlen ellenzéki, bevándorláspárti jelölt lesz a választókerületekben, "a többiek valamilyen megoldásban (...) el fognak tűnni a színről" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában pénteken.

Közölte, eddig meghaladta a politikai fantáziát, hogy például a Jobbik és a DK összefogjon, de eljött az ideje, hogy "szembenézzünk ezzel a realitással". A kormányfő ehhez hozzátette: a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választás, amelyen csak egy ellenzéki jelölt indult, "parlamenti előválasztásként működött".



Orbán Viktor azt is mondta, "látom Soros György pénzét a háttérben, látom a mesterkedéseket", amelyekkel szemben az egyetlen orvosság a nyílt, egyenes, őszinte beszéd.



Ezért szembe kell nézni azzal - folytatta -, hogy vannak, akik arra vállalkoznak, bevándorlóországgá tegyék Magyarországot, őket "jelöltként már ki is választották, sok pénz van mögöttük, Soros György nemzetközi pénze, civil szervezetei és a külföldi tulajdonban lévő, Magyarországon működő média nagy része".



"Ha meg akarjuk Magyarországot védeni, és nem akarunk mi is bevándorlóországgá válni, akkor össze kell fognunk, és együtt kell ezt a küzdelmet megharcolnunk" - mondta a miniszterelnök.



"Nemcsak azért nem akarunk bevándorlóországgá válni, mert akkor itt is terror lesz, bűnözés, az asszonyok és lányok nem lesznek biztonságban, és a kulturális identitásunk is (...) szép lassan elpárolog, hanem azért sem, mert az a jövő, amiért az elmúlt nyolc évben a magyar emberek megdolgoztak (...), annak is vége lesz, mert a végén velünk fogják megfizettetni a bevándorlás összes következményét és költségét" - fejtette ki.



Szerinte ha egyszer bejönnek a bevándorlók, nem lehet őket "kitenni".

"Ha a fogkrém kijön a tubusból, nincs ember, aki visszategye" - fogalmazott.



Az ENSZ migrációs javaslatára kitérve a kormányfő arról is beszélt ugyanakkor, hogy Magyarország nincs egyedül a küzdelemben, vannak szövetségesei. Megemlítette, hogy az Egyesült Államok nem akar olyan világot, amelyben a migrációt emberi jognak ismerik el, a kerítéseket pedig lebontják, és emellett például Ausztrália, Japán, az új osztrák kormány, valamint Bajorország sem akar ilyen világot, ahogyan a visegrádi államok (V4) és azok sem, akik valószínűleg megnyerik a hétvégi olaszországi választást.



A miniszterelnök a Föld tönkretételének és az emberiség primitivizálásának legbiztosabb receptjeként jellemezte azt, ha a migráció alanyi jog lenne.



Az lehetetlen dolog - mondta -, hogy valaki csak azért, mert a Föld másik pontján jobb életet remél magának, fogja magát, felkerekedik, és - függetlenül az ott élők véleményétől - odamegy, majd ott jogokat követel magának.



Szerinte ha a szuverenitást elveszik, akkor ősi kulturális jogok, lehetőségek és a munkával kivívott életminőség kerül veszélybe.



Orbán Viktor szólt arról is, úgy látja: az Európai Unió dűlőre akarja vinni a kvótadöntést még ebben az európai parlamenti (EP) ciklusban, jövőre ugyanis EP-választás lesz, amelyen a bevándorlással szemben álló erők előretörése várható. Sőt, mivel idén július 1-jétől Ausztria tölti be az EU elnökségét - márpedig az új osztrák kormányt azért választották meg az emberek, hogy ne akarjanak bevándorlóországgá válni -, "Brüsszelnek és Soros Györgyéknek" egy esélye van, az, ha még július 1-jéig áterőltetik az európai intézményeken a Dublin IV-nek nevezett szabályozást, amely magában foglalja a kötelező kvótákat, és elvenné a nemzetállamoktól a jogkört a migráció ügyében - fejtette ki.



Az alapján, "amit át akarnak rajtunk verni", "ide tízezer embert fognak küldeni" - hívta fel a figyelmet, kiemelve: mivel a német és az osztrák határellenőrzés miatt Magyarország "zsákország" lett, "akit beengedünk, az velünk marad".



Ezért a választással kapcsolatban megismételte álláspontját: "egyszer lehet elrontani (...), és ha elhibázzuk, bevándorlóország leszünk". Azt ígérte ugyanakkor, hogy ha továbbra is nemzeti kormánya lesz Magyarországnak, akkor ha kell, Brüsszelben vétózni fog a kérdésben.

Arról is beszélt, hogy az Európai Unió költségvetését 7 évre előre készítik, rögzített eljárásrend alapján. Ezt minden miniszterelnöknek el kell fogadni, vagyis nekünk komoly tárgyalási pozícióink lesznek – mondta Orbán Viktor.



A miniszterelnök kitért az EU és Lengyelország vitájára is, szerinte ugyanis azért van Varsó a "célkeresztben", mert a közép-európai térség vezető államáról van szó, vagyis "azért lövik Lengyelországot a németek is meg Brüsszel is, mert ha Lengyelországot meggyengítik, akkor egész Közép-Európát meggyengítik", meggyengítve ezzel a bevándorlással szembeni itteni ellenállást is.



Az Emmanuel Macron francia elnök által az EU jövőjét érintő kérdésekről javasolt konzultációról a kormányfő azt mondta: Európa jövőjéről konzultációt tartani jó dolog, "ezeket tartsuk is meg, és minden ország használja a saját legjobb nemzeti gyakorlatát".



Végül arról beszélt, hogy Magyarország az elmúlt időszakban szép gazdasági, családpolitikai, a nők megbecsülését elősegítő eredményeket ért el. Külön kiemelte a nők 40 évnyi munkaviszony utáni nyugdíjba vonulásának lehetőségét - jelezve, hogy azt például a Jobbik nem szavazta meg -, és rendkívül fontosnak nevezte a gyermeket vállaló nők további támogatását, mert azon múlik Magyarország jövője, hogy "az asszonyok akarnak-e velünk együtt élni, akarnak-e családban élni, akarnak-e gyermeket vállalni". Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez egy személyes döntése minden nőnek, de szeretné megadni a segítséget azoknak, akik ezt a személyes döntést meghozzák.



Szavait ugyanakkor azzal zárta: hiába van jó családpolitika, ha közben az országot elárasztják a migránsok, akkor ugyanis "a pénz arra fog menni".

MTI - Kossuth Rádió 180 perc