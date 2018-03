Csak migránspárti jelölteket hagynának a ringben?

Soros-féle kvótapaktumként emlegetik az Origo.hu szerint azt a két hete megszületett megállapodást, amelynek mentén kiválogatták a migránspárti politikát elfogadó ellenzéki képviselőjelölteket. A portál úgy tudja, hogy a legutolsó pillanatokban bejelentett visszaléptetésekkel őket próbálnák mandátumhoz juttatni 66 egyéni körzetben.

2018. március 2. 12:57

Soros hálózatának tagjai, illetve egyes ellenzéki politikusok az elmúlt hetekben felmérték a választási erőviszonyokat, pontos számításokat végeztek, hány körzetben és hogyan lehetne minden pártból kiválogatni a legesélyesebb migránspárti jelölteket.

A kiszivárgott részletek szerint legalább 66 egyéni körzetben terveznek olyan utolsó pillanatra időzített visszalépést, amely után csak egyetlen, a legerősebbnek gondolt ellenzéki, Soros-párti jelölt állna szemben a kormánypártok jelöltjével, és ezzel – ahogy az Origo.hu írja, optimista becsléseik szerint – a listán megszerezhető 40-43 szavazattal matematikailag lehetne esélyük a migránspárti politikai fordulatra. A kiszivárgott Soros-paktummal ugyanis a végső cél – írja a portál – a kötelező betelepítési kvóta megszavazása még a nyáron, amihez kell a parlamenti többség.

A feltétel: elkötelezettség a határok megnyitására

A kvótapaktum – amelynek kidolgozásában az Origo.hu szerint Soros György stratégaként személyesen is részt vett, és nem riad vissza újabb nagymértékű anyagi áldozattól sem – a részletekbe menően rögzíti, hogy a már kinyomtatott szavazólapokon ekkor már csak fekete filctollal lehet majd áthúzni a visszalépők nevét (a törvény a szavazás megkezdéséig erre még lehetőséget ad). A feltételek szerint bármely pártból kizárólag olyan ellenzéki képviselő javára történhet visszalépés, aki garanciákat adva elkötelezi magát a határok megnyitása, a Soros-párti migrációs politika mellett.

A terv része az Origo.hu információi szerint az is, hogy a Soros által finanszírozott médiumok országos kampány keretében terjesztik majd az általuk egyedül esélyesnek tartott jelöltek listáját, vagyis azok nevét, akik vállalták a kvótapaktumban való részvételt.

Áttörés fél év alatt, bármi áron

A paktum szerint ha sikerülne megtörni az Orbán-kormány ellenállását, akkor június 30-ig az Európai Unióban akadály nélkül meg lehetne szavaztatni az új kvótaszabályokat, hogy néhány hónap leforgása alatt megkezdődhessen a migránsok áttelepítése az ez ellen küzdő közép-európai államokba.

A belga miniszterelnök nemrégiben egy interjúban ugyanezt hangsúlyozta, amikor úgy fogalmazott: kvótaügyben bármi áron meg kívánják törni a még ellenálló politikai erőket, mindenekelőtt Magyarországot. Még a bolgár elnökség idején, tehát az első fél év végéig el akarják fogadni azt a már megfogalmazott új kvótaszabályt, amely egy szoftverként működő számítási rendszer segítségével rendszeresen szétterítené a felgyülemlett migránstömeget.

Ez Magyarország számára évi tízezer migránst jelentene, akiknek jogukban áll majd a családegyesítés kérvényezése is, vagyis számuk pillanatok alatt a többszörösére nőhet.

Az MSZP–Párbeszéd a választás után válaszol arra, hogy befogadnának-e menekülteket

Sajtótájékoztatót tartott csütörtökön az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó. Arra az újságírói kérdésre, hogy kormányra kerülve az MSZP–Párbeszéd befogadna-e menekülteket, azt válaszolta: április 9-e után válaszol erre a kérdésre.

Orbánék Soros útjában állnak?

A fenti terv útjában áll a kvóta ellen határozottan kiálló Orbán-kormány, ezért lehet fontos Sorosék számára a magyar politikai térkép átrendezése.

Az Origo.hu azt írja, hogy a kvótapaktum szervezésében, a migránspárti képviselők kiválogatásában fontos szerep juthat a Gulyás Márton vezette Közös Ország Mozgalomnak.

„Dolgoznak” a Soros-féle szervezetek az áprilisi választáson

Sajtóhírek szerint itthon azon dolgoznak a Soros György-féle szervezetek, hogy olyan ellenzéki jelöltek jussanak az áprilisi választáson az Országgyűlésbe, akik „nem állják útját” az új uniós bevándorlási tervnek.

Amennyiben a menedékkérők száma átlép egy szintet, akkor életbe lépne a kötelező betelepítési program, aminek aktiválásához pedig elengedő lenne a minősített többség – ez a bolgár EU-elnökség javaslata.

Olyan eset is előfordulhat, amikor már a tanács szavazására sem lenne szükség, hanem automatikusan megkezdődik a kötelező áthelyezési mechanizmus, amivel már az első körben mintegy tízezer embert irányíthatnának Magyarországra.

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász a bolgár javaslatról azt mondta: egyértelműen sérti a nemzeti önrendelkezést. Véleménye szerint elvennék a tagállamoktól azt a jogot, amely alapján eldönthetik, kit engednek be az országba és kit nem. Hozzátette: „Ez most jelenleg az EU-s normákkal nem összeegyeztethető. A belga miniszterelnök elmondta, ha lesznek renitensek, akkor sutba dobják az alapszerződést is, és a kongresszusos szavazás helyett a többségi voksolást fogják választani.”

Helyes elképzelés?

Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje helyes elképzelésnek tartja a közös uniós megoldást. A kötelező betelepítéssel azonban, ahogy fogalmazott, nem feltétlenül ért egyet.

A Párbeszéd már 2015-ben kidolgozott egy tervet arra, hol helyezzék el a migránsokat. Ebben azt írták: „EU-s forrásokból újítsák fel és azonnal nyissák meg a használaton kívüli laktanyákat, azokban helyezzék el a menekülteket.”

Karácsony Gergely most mégis azt mondja: nem támogatják a kötelező kvótát. Korábban azt is mondta: kellenek a szavazatok, ezért vannak most más véleményen.

Sokféle kvóta van

Karácsony Gergely arra a kérdésre, hogy akkor pártjának Európa Parlamenti képviselője, Jávor Benedek miért szavazta meg szinte minden alkalommal a kvótákról szóló uniós javaslatokat, annyit mondott, hogy sokféle kvóta van.

Jávor Benedek igent mondott például tavaly novemberben a LIBE-bizottság javaslatára is, amely automatikusan szétosztana minden bevándorlót, aki belép az EU-ba. A határvédelem szigorítására vonatkozó javaslatokat viszont elutasította.

Sajtóhírek szerint a magyar Országgyűlésbe is kvótapárti politikusokat ültetne az ellenzék. Az Origo.hu birtokába jutott terv szerint az ellenzéki pártok az áprilisi választások előtt az utolsó pillanatban kvótapárti-jelöltek javára léptetnék vissza saját politikusaikat. Az Origo szerint legalább 66 egyéni körzetben.

Kiszivárgott hírek szerint az ellenzéki, úgynevezett Soros-féle kvótapaktum lényege az lenne, hogy még a nyáron, a magyar parlamentben is megszavazzák a kötelező betelepítési kvótát.

