Átfogó stratégiát akarnak az országgyűlési elnökök

A visegrádi országok parlamenti elnökeinek együttműködése még sosem volt ennyire intenzív, mint a magyar elnökség időszakában.

2018. március 2. 13:38

Kövér: átfogó stratégiára van szükség a migrációs válság megoldása érdekében

Az európai polgárok életét alapjaiban érintő migrációs válságra olyan fenntartható megoldást kell találni, amely nem szétosztja, hanem megelőzi az Európára háruló migrációs nyomást - mondta Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke pénteken Budapesten.

A politikus a visegrádi államok házelnökeinek találkozóján és parlamenti bizottságainak konferenciáján kiemelte: egyetértve országaik kormányfőivel, a nemzeti érdekeken alapuló, a biztonságpolitikai szempontokat is figyelembe vevő, konszenzussal elfogadandó és átfogó stratégia kidolgozását kell szorgalmazni parlamenti szinten is.



Kövér László rámutatott: amikor az európai értékekről beszélnek, akkor a keresztény civilizációs gyökerekről sem szabad megfeledkezni, s az európai értékek megóvása szorosan kapcsolódik a migrációs válság kezeléséhez.



Értékelése szerint a visegrádi országok parlamenti elnökeinek együttműködése még sosem volt ennyire intenzív, mint a magyar elnökség időszakában. Az Országgyűlés elnöke köszönetet mondott azért, hogy a közös munkában partnerek voltak.



Kiemelte, hogy a visegrádi országok parlamenti találkozói és az elfogadott közös következtetések tovább erősítették a parlamenti együttműködéseket az Európai Unióban és jeles bizonyítékai annak, hogy ezen államok közösen lépnek fel az európai értékek védelméért.



Az Országgyűlés elnöke idézte az unió szerződésének második cikkelyét, miszerint a szervezet az emberi méltóság tiszteletben tartása, szabadság, demokrácia, egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok - beleértve a kisebbségekhez tartozók jogait - tiszteletben tartásán alapul.



Kitért a visegrádi országok idén januárban elfogadott, Európa jövőjéről szóló nyilatkozatára is, miszerint fenn kell tartani és meg kell erősíteni az unió egységét, miközben tiszteletben tartják a közös európai értékeket, a tagállamok identitását, sajátosságait.



Kövér László szerint Magyarország és valamennyi visegrádi állam teljes mértékben elismeri a második cikkelyben megfogalmazott értékeket, elfogadja az emberi jogok demokráciában betöltött szerepét.



Kiemelte ugyanakkor, hogy a jogok alkalmazása a jogszabályokon keresztül, és nem azok politikai eszközként való felhasználásával kell, hogy megtörténjen. E téren is elutasítják a kettős mércét - rögzítette az Országgyűlés elnöke, hozzátéve: emiatt fogadta el a magyar parlament február 20-án a Lengyelország melletti kiállásról szóló határozatot.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke (szemben k) a visegrádi országok házelnökeinek találkozója az Országház Tisza Kálmán termében 2018. március 2-án. Az asztalnál Milan Stech, a cseh szenátus elnöke (asztalnál b4), jobbról Andrej Danko, a szlovák parlament elnöke (asztalnál j3). MTI Fotó: Szigetváry Zsolt



Felidézte: a "V4 összeköt" szellemében és annak jegyében, hogy együttműködésük, mint védjegy, konstruktív javaslatokkal jelenjen meg az uniós parlamentközi együttműködésben, az informális házelnöki találkozón megállapodtak arról, hogy tovább erősítik és fejlesztik a szubszidiaritás-vizsgálatokhoz kapcsolódó együttműködésüket. Döntöttek arról is, hogy létrehoznak egy V4-es "gyors reagálású szakértői csoportot" a szubszidiaritási javaslatok sürgősségi egyeztetésére. Kövér László azt javasolta, hogy az európai ügyi bizottságok következő találkozójukon vitassák meg a csoport gyakorlati működésének részleteit.



Az Országgyűlés elnöke néhány példával érzékeltette azt is, hogy véleménye szerint a visegrádi országok parlamenti együttműködése hogyan járul hozzá az európai értékek védelméhez. Elsőként említette a szubszidiaritás elvének érvényesülését és annak védelmét. Meggyőződése, hogy közös parlamenti erőfeszítéseknek köszönhetően megakadályozhatják ezen elv sérelmét. Ennek kapcsán két irányt javasolt az uniós jogalkotási eljárásban: a parlamentek használják ki a zöld lapos eljárás adta kezdeményező fellépés lehetőségeit, illetve vezessék be a parlamentek számára vétójogot biztosító piros lapos eljárást. Erről az Európai Tanács 2016 februári ülésén egyszer már született megegyezés az állam- és kormányfők között - emlékeztetett.



Másodikként kiemelte, hogy a visegrádi parlamenti találkozók közösen elfogadott záródokumentumaiban hitet tesznek az európai integráció kézzelfogható vívmányainak (például kohéziós politika, a négy uniós alapszabadság elvére épülő egységes piac, közös agrárpolitika, közös kül- és biztonságpolitika, schengeni rendszer), illetve ezek eredményeinek megóvása mellett, ami az európai értékek védelmét is szolgálja.



Kövér László rámutatott: a V4-es értékeket megjeleníthetik közös álláspontokkal, egymást támogató nyilatkozatokkal is a parlamentközi találkozókon, ami szintén hozzájárul az európai közös értékeink védelméhez.



Megemlítette azt is, hogy a parlamenti diplomácia eszközével élve az Európai Unióba törekvő országok parlamentjeinek támogatásában is közös erőfeszítéseket tesznek. Az uniós ikerintézményi és asszisztencia-programokon keresztül az érintett térségek stabilitásához kívánnak hozzájárulni az európai értékek közvetítésével, a legjobb nemzetközi gyakorlatok átadásával, a jogállamiság erősítésére való törekvéssel. Új dimenziót ad az együttműködésnek, hogy először vesznek részt közösen egy Európai Unióba törekvő parlament, a moldovai parlament integrációs felkészítését szolgáló uniós ikerintézményi programban - jegyezte meg.

Szijjártó: a V4-nél nincs szorosabb és hatékonyabb együttműködés az EU-ban

Az Európai Unióban nincs szorosabb és hatékonyabb szövetség a közép-európai országok együttműködésénél, a V4-nél - értékelt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken az Országházban.

A tárcavezető a visegrádi országok (V4) házelnökeinek találkozóján és parlamenti bizottságainak konferenciáján tartott beszédében hangsúlyozta: a V4-nek olyan hangja van, amit meghallanak egész Európában és azon kívül is, fontos tényezővé vált az európai politikai folyamatok alakításában.



Úgy látja, a V4-nek komoly szerep jut a keresztény értékek megvédésében. "Elképesztő támadások zajlanak" a keresztény hagyományok, kultúra és identitás ellen, sokan szeretnének megszabadulni ezektől - magyarázta. Hozzátette: "ezt nem engedhetjük, mert tudjuk, mit adott nekünk a kereszténység, mit jelent a ragaszkodás a hagyományainkhoz, örökségünkhöz".



Szijjártó Péter kifejtette: a V4 "branddé vált", és amikor a visegrádi miniszterelnökök találkoznak, arra az egész európai politikai elit és sajtó odafigyel.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszél a visegrádi országok házelnökeinek találkozóján és parlamenti bizottságainak konferenciáján a Parlamentben Delegációs termében 2018. március 2-án. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt



A gazdasági kérdéseket illetően közölte: ma a Németország és a V4-ek közötti kereskedelmi forgalom 55 százalékkal magasabb, mint a német-francia kereskedelmi forgalom. Áttevődik ide az európai gazdasági működés tengelye, a közép-európai országok "az európai gazdaság gerincoszlopát adó" modern német gyáripar gazdasági hátországaként jelennek meg - fogalmazott.



Emlékeztetett: komolyan kell venni azt a célt, amit a magyar V4-elnökség elején kitűztek, hogy legyen globális a visegrádi együttműködés. Ez egy 65 milliós piac, ahol a gazdasági növekedés az európai átlagnál magasabb - mutatott rá. Hozzáfűzte: a gazdaságpolitikákat a visegrádi kormányok a józan ész és a racionalitás talajára állítják, és az alacsony adókban hisznek.



A külügyminiszter megjegyezte: Közép-Európa az európai növekedés motorjává vált, az Európán kívüli befektetők egyre többször tekintik ezt a régiót az európai terjeszkedésük kiindulópontjának.



Úgy látja, az európai jövőt illető legfontosabb kérdésekben számtalanszor bebizonyosodott, hogy igaza van a visegrádi együttműködésnek. A V4 évek óta hangoztatja, hogy a Nyugat-Balkánt integrálni kell, mert a bővítés nem teher, hanem jó válasz a kihívásokra.



Szijjártó Péter felidézte azt is, hogy az ENSZ migrációs csomagjának tervezete szerint alapvető emberi jog a migrációhoz való jog, a határsértés nem bűncselekmény, hanem adminisztratív lépés. Az az alapállítás, hogy a migráció jó és megállíthatatlan, ellentétes az itteni tapasztalatokkal, hiszen V4-es összefogással Magyarország megállította a migrációt a déli határán - mondta.

MTI