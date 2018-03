A magyar modell három pillére

Magyarország azon az úton jár, amely Európa legversenyképesebb országai közé vezet, ezt mutatja az is, hogy 2017 eleje óta átadott üzemek közül a thyssenkrupp jászfényszarui üzeme már a harmincnegyedik – hangsúlyozta Orbán Viktor az autóalkatrész-gyártó új kormányrendszer- és motoralkatrész gyárának pénteki avatásán. A kormányfő a parlamenti választásokról szólva az eddigi kormányzati gazdasági, politikai irányvonalak megtartása mellett állt ki.

2018. március 2. 16:19

A miniszterelnök hozzátette, bő egy év alatt 517,6 milliárd forintnyi beruházást valósítottak meg hazai és külföldi befektetők az országban, amelyekkel 5811 munkahelyet teremtettek. Jászfényszarun az elmúlt hónapokban fejezték be a thyssenkrupp Components Technology új futómű- és meghajtás-alkatrész előállító üzemének építését is. Orbán Viktor elmondta: a mintegy 33,5 milliárd forintból, a magyar kormány több mint 10,5 milliárd forintos támogatásával, zöldmezős beruházással megépült gyárkomplexum mintegy 500 új munkahelyet teremt a telephelyen 2019-ig.



Orbán Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy nem elég Európa legversenyképesebb országai közé kerülni, tartósan ott is kell maradni. Példaként megemlítette, hogy Németországnak ebben a "klubban" már régóta bérelt helye van, és hangsúlyozta Magyarországnak német precizitásra, fegyelemre, munkamorálra is szüksége lesz.



Egy versenyképes országhoz tőkeerős nagyvállalatok, azokhoz szervesen kapcsolódó kis- és közepes vállalkozások, valamint kiválóan képzett munkaerő szükséges, de kellenek erős nagyvárosok és velük együtt erősödő vidék is - mondta.



A miniszterelnök szavai szerint Magyarország versenyképességét a pénteki gyáravató is megerősíti, hiszen a tyssenkrupp beruházásáért első körben 12 ország 60 helyszíne állt rajthoz és versenyzett, ebből választották ki a mintegy öt és félezer lakosú Jászfényszarut.

Magyarország útja a legversenyképesebb országok közé vezet – mondta Orbán Viktor Jászfényszarun Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd



A thyssenkruppot a világ egyik legversenyképesebb cégének nevezte Orbán Viktor, amely 79 országban 160 ezer embernek ad munkát. Példamutató, hogy Jászfényszarunak sikerült a magyar kormány segítségével is olyan feltételeket teremtenie, amelyek meggyőzték a világcég vezetőit, hogy a gyárnak itt lesz a legjobb helye - mondta.



Egy jól teljesítő gazdasághoz nem elegendőek csak versenyképes ötletek, azokat rendszerré is kell szervezni - jegyezte meg Orbán Viktor, majd példaként említette, hogy a thyssenkrupp azért is tartozhat a leginnovatívabb német cégek közé, mert kétszáz évnyi tapasztalatot és hagyományt szerveznek egy jól működő üzleti modellé. Megjegyezte, hogy Magyarországon is próbálkoznak nemzetgazdasági szinten hasonlókkal: nemcsak ötletek vannak, hanem azokat igyekeznek gazdasági modellé alakítani. Ezt hívják magyar modellnek, amely ez idáig jól teljesít - szögezte le a miniszterelnök.



Orbán Viktor megnevezte a magyar modell három pillérét, köztük a teljes foglalkoztatottságot, és megjegyezte, hogy 8 év alatt 700 ezer munkahely jött létre. Második pillér, hogy Magyarországon sem a munkaerő, sem a demográfiai problémákat nem lehet "kívülről" megoldani. Magyarország nem akarja a demográfiai problémáit bevándorlással és migránsokkal megoldani - emelte ki. A harmadik pillért a versenyképes környezet, a rugalmas munkaerőpiaci szabályozás, a vonzó adórendszer jelenti, a szakképzési rendszert pedig a munakerőpiaci igényeknek megfelelően alakítják át. Úgy vélte, fontos lépéseket tettek annak érdekében, hogy gazdaságorientált szakképzési rendszer működjön Magyarországon, a következő négy év egyik legfontosabb feladatának pedig azt nevezte, hogy a német rendszer előnyeit átemelve, a régi magyar szakmunkásképzés hagyományait felhasználva létrehozzanak egy új, modern, működő szakképzési rendszert.



Mint mondta, Európa következő évtizedei a munkáról és az identitásról fognak szólni, arról, hajlandóak vagyunk-e dolgozni az életszínvonalunkért és erőfeszítést tenni, hogy megtarthassuk azt, amit már megszereztünk, és közben nem felejtkezünk-e el arról kik vagyunk, figyelmet fordítunk-e kulturális identitásunkra, nyelvünkre, önazonosságunkra. Magyarország is csak akkor lehet sikeres, ha magyar ország marad és nem adja fel a hagyományait - szögezte le. A német befektetők olyan helyre hozták a gyáraikat, ahol a hagyományaikra büszke, nagyon komoly múlttal rendelkező és a hagyományaikat megőrizni akaró közösség él - mondta a miniszterelnök.



A parlamenti választásokról szólva Orbán Viktor kiállt az eddigi kormányzati gazdasági, politikai irányvonalak megtartása mellett, és a választás tétjének nevezte a magyarországi beruházások, városfejlesztések, például Jászfényszaru jelentős fejlődésének folytatódását. "A fejlődés akkor lesz tartós, ha Magyarországot meg tudjuk védeni, meg tudjuk tartani olyan országnak, amilyennek mi azt szeretnénk" - mondta. Megjegyezte, ha nem így történne, "Magyarország nem marad magyar ország, a fejlesztéseink nem fognak bennünket szolgálni". Magyarország kész segíteni a rászorulókon, de ezt helyben kell megoldani, a segítséget kell odavinni, nem a problémát kell Magyarországra hozni - szögezte le ismét. Erre Magyarország készen áll, együttműködik Németországgal és az egész Európai Unióval.



Szavai szerint a fejlődésnek két feltétele van: a kiválóan képzett szakmunkások megléte és az ország biztonsága. Meg kell védeni Magyarország határait és meg kell őrizni azt a pozíciót, amelyet elért az ország, amely a világ egyik legbiztonságosabb, ha nem a legbiztonságosabb országát jelenti - hangsúlyozta.

Új autóipari gyárat nyitott a thyssenkrupp Jászfényszarun

Új gyárat nyitott az autóipari alkatrész és alapanyag beszállító thyssenkrupp Component Technology pénteken Jászfényszarun. Karsten Kroos, a thyssenkrupp Component Technology üzletágának vezérigazgatója a gyár avatásán hangsúlyozta, hogy Magyarország az európai autóipar egyik fontos szereplőjévé vált az elmúlt években, tavaly mintegy 480 ezer autó készült itt.

Dolgozó a Thyssenkrupp német autóipari alkatrész- és alapanyag-beszállító cég jászfényszarui gyárában az avatás napján, 2018. március 2-án. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A mintegy 33,5 milliárd forintból, a magyar kormány több mint 10,5 milliárd forintos támogatásával, zöldmezős beruházással megépült gyárkomplexum mintegy 500 új munkahelyet teremt a telephelyen 2019-ig. Az új gyárban elektromechanikus kormányrendszerek és hengerfejbe integrált vezérműtengelyek készülnek német és nemzetközi autógyáraknak. Az elmúlt hónapokban fejeződött be Jászfényszarun az új futómű- és meghajtás-alkatrész előállító üzem építése is.



Az új üzemcsarnok avatásán jelen volt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.

Debrecenben épül a vállalat rugókat és stabilizátorokat előállító üzeme, amely még ebben az évben megkezdi a sorozatgyártást. Az ügyfelektől már elnyert megbízások tették szükségessé a termelési kapacitások bővítését Magyarországon. Ezzel a thyssenkrupp alkatrész üzletága tavaly 14 százalékkal növelte árbevételét - mondta a vezérigazgató.



Marc de Bastos Eckstein, a thyssenkrupp Component Technology Hungary Kft. ügyvezetője ismertette, a thyssenkrupp Európában először Jászfényszarun von össze két különböző terméktechnológiát egy telephelyen. A tevékenységek összekapcsolása komoly előnyt jelenthet a költséghatékonyságban, és a vállalat ezeket a kettős telephelyeket az elmúlt években már sikeresen vezette be Kínában és az Amerikai Egyesült Államokban.



A thysenkrupp Győrben futómű összeszerelő üzemet valamint magyarországi autóipari ügyfelek számára egy acélipari szolgáltató központot működtet. A vállalat Budapesten üzemelteti szoftverfejlesztési kompetencia központját, ahol csaknem 700 mérnök fejleszt a nemzetközi autóipar számára szoftvermegoldásokat elektromechanikus kormányrendszerekhez, illetve olyan új alkalmazásokat, mint amilyen a steer-by-wire (a mechanikus kapcsolatok helyett csupán elektronikus összeköttetést biztosító megoldás) vagy az önvezető rendszerek.



A thyssenkrupp Magyarországon az autóiparban összesen mintegy ezeregyszáz munkatársat foglalkoztat.



A kiosztott sajtóanyag szerint tízből kilenc prémium kategórájú autó a thyssenkrupp termékeivel készül, és minden harmadik teherautóban megtalálhatók a vállalat hajtómű alkatrészei.



A társaság 1999-ben kezdte meg Magyarországon a "okos" kormányrendszerek fejlesztését, amelyek az állandóan energiát igénylő hidraulikus rendszerek helyett elektromotoros rásegítést alkalmaznak. Ezek a rendszerek csak akkor vesznek fel energiát, ha a kormányt ténylegesen elforgatják, ezért autótípustól függően akár 0,3 liter üzemanyagot is megtakarítanak száz kilométerenként, ráadásul műszakilag megbízhatóbbak a hagyományos, hidraulikus rásegítéseknél, és kevesebb karbantartást igényelnek. A szoftveres vezérlés biztonsági és kényelmi funkciók egész sorát teszi lehetővé, mint amilyen az oldalszél-kompenzáció vagy a parkolási asszisztens, ráadásul az önvezető autók számára nélkülözhetetlen hozzáférést képes biztosítani a kormányrendszer irányításához.



A nyilvános cégadatok szerint a Magyarországon bejegyzett thyssenkrupp Presta Hungary Kft. értékesítési nettó árbevétele meghaladta a 46, 6 milliárd forintot a 2016. októbertől 1-től 2017. szeptember 30-ig könyvelt időszakban, ez 3 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest.

MTI