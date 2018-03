Nincs mitől tartaniuk a londoni magyaroknak

Nagy-Britannia az egyik legfontosabb szövetségese Magyarországnak - mondta a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten, miután brit kollégájával tárgyalt.

2018. március 3. 11:27

Szijjártó Péter a közösen tartott sajtótájékoztatón kiemelte: Magyarország szerint "óriási nagy baj" az EU szempontjából a britek kilépése," nagyon sajnáljuk a brit emberek döntését", de kizárólag nekik van joguk dönteni az országuk jövőjéről. Magyarország bár sajnálta, mindig tiszteletben tartotta a britek döntését - emlékeztetett.



Hozzátette: mindez az Európai Bizottság kudarca, hiszen a brit kormány világossá tette, mire lenne szükség, hogy maradjanak az unióban, de a bizottság "nem hallotta meg a britek szavát".



Szijjártó Péter úgy látja, a britek kilépése komoly gazdasági veszteség az EU-nak, és komoly politikai veszteség is, mert mindig számíthattunk rá az európai jövőről szóló vitákban, annak az álláspontnak a képviseletében, hogy erős EU csak erős tagállamokra épülhet. A szuverenitás fontosságának hangsúlyozásában mindig számíthattunk Nagy-Britannia támogatására - fűzte hozzá.



Azt mondta, a Brexitről folytatott tárgyalások végén fair megállapodásra van szükség az EU és Nagy-Britannia között. Magyarország álláspontja szerint a lehető legmélyebb és legátfogóbb szabadkereskedelmi megállapodásra van szükség, meg kell maradnia a komoly belbiztonsági együttműködésnek a súlyos európai terrorfenyegetettség miatt, valamint a közös védelem- és biztonságpolitikában is szoros együttműködésnek kell maradnia.



A külügyminiszter megjegyezte: a Nagy-Britanniában élő magyarok jogainak megvédését a magyar kormány prioritásnak tartja.



Kitért rá: Nagy-Britannia a 11. legfontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak, a kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly meghaladta az 5 milliárd eurót, több mint 800 brit cég mintegy 50 ezer embernek ad munkát Magyarországon.



Szijjártó Péter közölte: a megbeszélésen ismertette brit kollégája előtt Magyarország javaslatait az ENSZ migrációs csomagjáról. A magyar emberek biztonsága a legfontosabb a migrációpolitikáról és az ENSZ migrációs csomagjáról folytatott vitákban - jelentette ki. Hozzátette: Magyarország szerint szélsőségesen bevándorláspárti az ENSZ migrációs csomagjának tervezete, ezt igyekeznek megváltoztatni, mert szeretnék, hogy bevándorlásellenes csomagot fogadjanak el.



A Magyarország által csütörtökön a világszervezethez benyújtott javaslatok fókuszában az áll, hogy minden országnak joga és kötelessége megvédeni a határait, és ebben a nemzetközi közösségnek segíteni kell - magyarázta. Közölte: továbbá a szuverenitást tiszteletben kell tartani, hogy egy ország maga dönthesse el, kit enged be a területére. Emellett fontos az is, hogy a magyar álláspont szerint a migráció veszélyes globális folyamat, és az ösztönzése helyett a megállítását kell a nemzetközi erőfeszítések középpontjába állítani.



Szijjártó Péter kijelentette: senkinek sem engedik, hogy az ország szuverenitását és a magyarok biztonságát semmibe vegye.

Boris Johnson erős együttműködést ígér Szijjártó Péternek Fotós: Mirkó István



Kifejtette: Magyarország azt kéri Nagy-Britanniától, hogy minden ott élő magyar jogait védjék meg, de remélhetőleg a fizetések emelkedése és a nagy brandek Magyarországra érkezése elindít egy folyamatot: minél több magyar dönt úgy, hogy nem kell elmennie innen. Ezért jók a nagy beruházások - tette hozzá.



Kérdésre arról is beszélt, hogy Magyarország a magyar érdekek és a józan ész alapján pragmatikus, racionális együttműködésre törekszik Oroszországgal, sok nyugat-európai ország szorosabb együttműködést folytat Oroszországgal nálunk.



Boris Johnson brit külügyminiszter kijelentette: bár Nagy-Britannia elhagyja az Európai Uniót, nem hagyja magára Európát, Magyarországot. Nagy-Britannia elkötelezett marad Közép-Európa biztonságának garantálása mellett is - közölte.



Mint mondta, nagyon szorosak a kétoldalú kapcsolatok, és sok kérdésben hasonló az álláspontja a két országnak.



Nagy-Britannia szerint a migránsok helyzetét az első országban kell kezelni, ott, ahova megérkeznek; különbséget kell tenni a menekültek és az illegális bevándorlók között, továbbá a migráció kérdését meg kell hagyni nemzeti hatáskörben - magyarázta.



Boris Johnson kitért rá: fontos megvédeni a Nagy-Britanniában élő és dolgozó magyarok jogait, mert jelentősen hozzájárulnak országa teljesítményéhez. Ugyanakkor e jogok védelmének a kölcsönösségen kell alapulnia, vagyis az európai országokban élő britek tekintetében is fontos - jegyezte meg.



Kérdésre az Oroszországra fűződő kapcsolatokat illetően közölte: Moszkva tett elfogadhatatlan lépéseket - például a Krím vonatkozásában -, ennek ellenére fontos az együttműködés fenntartása.

Fürdőnadrágban futott a Margitszigeten a brit külügyminiszter

Boris Johnson, brit külügyminiszter és Szijjártó Péter, magyar külügyminiszter együtt futott a szakadó hóesésben a Margitszigeten péntek reggel. A két ország külügyi tárcavezetője hosszú ideje nagyon jó viszonyt ápol.

Akik péntek reggel a Margitszigetre tévedtek dörzsölhették a szemüket. Akadt, aki felismerte Nagy-Britannia és az Egyesült Királyság külügyminiszterét, amint Szijjártó Péter társaságában, szinte még hajnalban több kilométert futnak le együtt. Boris Johnson és a magyar külügyminiszter régóta nagyon jóban vannak egymással. Belefért még egy családi vacsora is - írta a Ripost.

Szijjártó Péter és Boris Johnson a Margitszigeten Forrás: Ripost

Ráadásul kiderült, hogy a színes személyiségként világszerte nagyra becsült brit miniszter - akiről csak kevesen tudják, hogy I. Jakab angol király leszármazottja - régóta ápol jó kapcsolatokat Szijjártó Péterrel. Így szinte magától értetődő volt, hogy csütörtök este egy családi vacsorameghívást is elfogadott Dunakeszire, a magyar miniszter házába.

Nagyon jó a viszony a brit és magyar külügyminiszter között Forrás: Ripost

A miniszter, bár részletekbe nem ment bele, annyit elárult a Ripost kérdésére, hogy régóta tervezték már ezt a közös családi vacsorát. "Boris Johnsonnal jó barátok vagyunk, úgyhogy tegnap este nálunk vacsorázott otthon, Dunakeszin. Jó fej volt a srácokkal, meg is kedvelték ők is nagyon. Mivel tavaly éppen a Budapest Maraton napjára szervezett programot Londonba a közép-európai külügyminisztereknek, ezért akkor nem tudtam indulni a versenyen, úgyhogy tegnap "fájdalomdíjként" a tavalyi London Maraton hivatalos pólóját hozta nekem ajándékba. Én egy Puskás-mezt adtam neki, amit a reggeli futáshoz fel is vett. A ma reggeli 15 km-es edzésem utolsó 5 km-ére csatlakozott be, úgyhogy egy jó fél órát futottunk együtt a havas szélben."

A hideg idő ellenére 5 kilométert futott Boris Johnson Forrás: Ripost

Amúgy a ma reggeli futás közben nem mindennapi látványt nyújtott a brit külügyminiszter. Ki tudja miért, egy nagyon elegánsnak számító Vilebrequin márkájú, teknősbékamintás fürdőnadrágot(!) húzott a futófelszerelés fölé, így mondhatni roppant színes látványt nyújtott.

Boris Johnson napjaink világpolitikai szereplői között az egyik legizgalmasabb személyiségnek számít. Nyolc éven keresztül volt londoni polgármester, sőt több éven át pártjának miniszterelnök-jelöltje. Népszerű újságíró, történész, akinek külön rajongói oldala van, igazi sztárnak számít a brit politikában.

MTI - Origo