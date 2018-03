Amerikai folk zene minden mennyiségben

Azoknak a zenebarátoknak igyekszik a kedvében járni, akik szeretik az olyan gitárközpontú muzsikát, amelyben az emberi hangnak is főszerep jut.

2018. március 3. 12:26

Beth Wimmer: "Bookmark"

Mondhatni alaposan megvárakoztatta a rajongóit a kaliforniai (jelenleg Svájcban élő) gitáros-énekes, Beth Wimmer (képünkön). Ugyanis a 2011-es kiadású, Ghosts & Men címet viselő albuma óta csak a közelmúltban jelentkezett egy új albummal. Igaz, 2015-ben volt egy karácsonyi lemeze, de ezt nem szokás a sorlemezek közé sorolni. A várva várt új korong a Bookmark címet kapta. A repertoárba tíz szám kapott helyet. Ezek közül kilenc az énekesnő saját szerzeménye, a tizedik pedig egy különleges átdolgozás, a „Starman” (David Bowie). Az énekesnő fülbemászó dallamait az amerikai folk zene és country jegyében adja elő. Beth Wimmer albumával leginkább azoknak a zenebarátoknak igyekszik a kedvében járni, akik szeretik az olyan, gitárközpontú muzsikát, amelyben az emberi hangnak is főszerep jut. A repertoárban olyan kellemes melódiák követik egymást, mint a címadó „Bookmark”, a „Mahogany Hawk”, a „Pretty Good” és a „We can do this”.

Az énekesnő rajongói minden bizonnyal reménykednek abban, hogy az újabb Beth Wimmer albumra nem kell ismét hat évet várni.

Honlap: www.bethwimmer.com

Daisy Chapman: Good Luck Songs

A brit énekesnő, Daisy Chapman 2012-ben csatlakozott a lemezes előadók táborához, a Shameless Winter címet viselő korongjával. Művészetében az amerikai rockzenét képviselő előadó az ismertségét többek között egy AC/DC szám (a „ Let Me Put My Love Into You”) hiteles tolmácsolásának köszönheti. Természetesen az egyre gyarapodó rajongótábora nem az említett kompozíció miatt alakult ki. Népszerűségét remek hangulatú koncertjeinek, illetve az albumainak köszönheti. Az énekesnő legújabb (sorban a harmadik) lemeze Good Luck Songs címmel jelent meg néhány hónappal ezelőtt. A repertoárban kilenc kompozíciót találhatunk. Ezek közül a legfajsúlyosabb az album nyitó, illetve záró száma a maga 6-6 perc körüli játékidejével. A korong az album címadó szerzeményével indul és a „Tom Traubert’s Blues” című dallal zárul.

Honlap: www.daisychapman.com

Czékus Mihály