Az ellenzéknek nincs valós terve

Mi lesz április 9-étől?

Soros György hálózatának tagjai, illetve egyes ellenzéki politikusok pontos számításokat végeztek, hogy hány körzetben és hogyan lehetne minden pártból kiválogatni a legesélyesebb migránspárti jelölteket – írta korábban az Origo. A kiszivárgott részletek szerint legalább 66 egyéni körzetben terveznek olyan utolsó pillanatra időzített visszalépést, amely után csak egyetlen jelölt állna szemben a kormánypártok jelöltjével. A cél a kötelező betelepítési kvóta megszavazása, ehhez kell a parlamenti többség. A témában ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász volt az ECHO TV Napi aktuális című műsorának vendége.

2018. március 3. 14:20

Nem tartom kizártnak, hogy van egy ilyen terv, mivel az ellenzéki oldalon az elvek a háttérbe szorultak, csak a győzelem, mint elsődleges cél lebeg a szemük előtt – jelentette ki Lomnici Zoltán.

Hozzátette: az ellenzéknek nincs valós terve arról, hogy mi lesz április 9-étől, egyetlen terve van, hogy április 8-án ne a mostani kormányerők győzzenek.

Az alkotmányjogász szerint a paktumnak már most láthatóak a jelei: Karácsony Gergely tanácsadó testületének tagjai többségükben a Soros-hálózathoz köthetőek, sőt ma már a Jobbik is szívesen csatlakozna valamelyik balliberális szövetséghez. Lomnici Zoltán szerint az ellenzéki pártok egy nem nyilvános kampánymegállapodás keretében meghatározhatják azt, hogy ki lesz az a jelölt, aki nem kampányol olyan aktívan vagy nyíltan visszalép. Ebből már sejteni lehet, hogy kik hajlandóak egy ilyen paktum végrehajtására, de ezt majd csak utólag tudjuk ellenőrizni – tette hozzá.

Az alkotmányjogász az adásban beszélt Czeglédy Csaba mentelmi jogának visszavonásáról is, amelyet követően a baloldali politikust ismét őrizetbe vették, sőt az ügyészség már be is jelentette, hogy kezdeményezni fogja előzetes letartóztatását.

