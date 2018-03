Macronok Magyarországon

De most hirtelen valami történt. Valahonnan. Mert a Gyurcsány-káosz legalább a miénk volt, mi csináltuk, mi kínlódtuk ki.

2018. március 4. 03:15

Árpád apánk fáradtan hajtja le a fejét a honfoglaláskor. Másnap reggel megkérdezik társai, hol vagyunk? Van itt egy nyírfa, van itt egy ház, legyen ez Nyíregyháza - mondja bölcsen. Továbbmennek, megint fáradtan térnek nyugovóra. Másnap reggel megint megkérdezik társai, hol vagyunk? Itt is van egy nyírfa, itt is van egy ház, hát legyen ez akkor Hódmezővásárhely - mondja megint bölcsen.

Ez a régi vicc jutott eszembe, pontosabban ezt juttatták eszembe a világsajtó, a Guardian, a Frankfurter Allgemeine, a Népszava és a Dörmögő Dömötör (a felsorolás hiányos) derék munkatársai és szakértői, akik napok óta vásárhelyeznek.

Biztosan tudják, hogy egy helyi, időközi választás zajlott. Talán azt is, hogy szép hazámban 3200 önkormányzat működik. Talán azt is, hogy évente több száz időközi választást kell lebonyolítani haláleset, önfeloszlatás és egyéb okok miatt. Ezeknél igen csekély a sajtó érdeklődése és ez így van rendjén. Most viszont a szegény alföldi kisváros a világsajtó középpontjába került. Ez viszont nincs rendjén.

De ha már így történt, az nem lehet véletlen.

Ha január végén megkérdeztem volna a nagy tudású Kálmán Olgát (na jó, nem mertem, én sem tudtam), hogy ki az a Márky-Zay, nagyokat nézett volna. Ha január végén megkérdeztem volna a nagy tudású Kálmán Olgát (na jó, nem mertem, én sem tudtam), hogy ki lesz az MSZP miniszterelnök-jelöltje, erre is nagyokat nézett volna. S ha már egy ilyen nagy tudású, a szakmájához értő hölgyemény (akit két éve még néhány elborult balos agy miniszterelnöknek javasolt), csak nagyokat néz, ott már elég nagy a köd. Abba már ne is gondoljunk bele, mit éreztek a derék mezei és megyei szocialisták, akik még csütörtökön sem tudták, hogy a szombati választmányon derül ki, hogy megvan a csodafegyver, egy pártidegen ficsúr. És meglett.

Óh, fiatal magyar demokrácia. Húsz éve még megvoltak a pártokban a struktúrák. Elnökség, frakció. És a választmány, hogy akik ezekből kimaradtak, ők is képviselhessék valahogy az alulról jövők véleményét, vágyait, akaratát. Most meg ideautózik kétszázötven kilométerről egy MSZP-s és azt látja, hogy megint a feje felett döntöttek. Persze ideautózott, amikor Mesterházy volt, ideautózott, amikor Tóbiás volt, meg akkor, amikor Botka. És becsülöm, mert mindig az övéihez jött. És most is autózik, amikor Molnár van meg egy idegen.

Mégiscsak beszélni kellene ezzel az Olgával, ha már annyira szakmabeli. Beszélni kéne a nemzetközi helyzetről, ami tudvalevőleg fokozódik, meg a hazairól is, ami lassan már nemzetközi.

Olgus, csak látod a hihetetlen átrendeződéseket. Az olaszoknál felbukkant az Öt Csillag, még egy csodaszép római polgármestert is adott. A németeknél az AfD, amitől hárompercenként határolódnak el a nagy pártok vezetői és vazallusai. Aztán itt van Franciaország, a demokrácia és a felvilágosodás bölcsője. Ott aztán elrendezték. Felrobbantották a struktúrát, kiebrudalták a nagy pártokat, és a semmiből ott is jött egy ficsúr, aki ma hatalmas rutinjával világpolitikai tényező.

Te Olgus, hülyeségeket beszélek? Emlékezned kell a kísérletekre. Majd tíz éve abban a Gyurcsány-káoszban, amikor diplomás politológusok sem tudták megszámolni, hány miniszterelnök-jelölt van, ez a Bajnai-projekt nem egy elő-Macron volt? Ismeretlen, amatőr, dobjuk be, majd megoldja. (Nem oldotta meg.) Aztán - sokkal később - jött néhány hétig a Fekete Nővér, majd elejtve. Aztán hónapokig Pukli, ezt szajkózta az egész baloldali sajtó (na jó, a Die Welt meg a Dörmögő annyira nem). És aztán a nagy csend meg az önmarcangolás.

Te Olgus, ezt Neked is látnod kéne. Itt valahonnan jönnek a dolgok. Ez a derék ismeretlen szoboszlai már a legnagyobb, az igazi kereszténydemokrata. Nagy magyar, olyan, akiből minimum 106 kéne, hogy minden választókörzetben legyen, aztán eljön a Kánaán. És ez a másik, nekem kevésbé derék, megold majd mindent. Olvasom, hogy okos, kedves, nyíltszívű, toleráns, vérbeli demokrata, ami a szívén, az a száján. Aztán ebben a nagy nyíltságú kedvességben majd lerombol mindent, kerítést, egyházakat, adórendszert, alaptörvényt, nemzetpolitikát.

Ismerős ez a bátor és magabiztos hang Olgus, 19-ben is szólt, 49-ben is szólt, sokra mentünk vele. És most megint előjött a kotta.

Furcsa és taszító nekem ez a gomba-világ, a semmiből hirtelen jöttek könyörtelen magabiztossága. Működik a Nagy Hálózat. Brüsszel csak a lengyeleket és minket vegzál. Ismeretlen fiatalok megakadályozták az olimpiát. Ismeretlen fiatalok körbehaknizták Hódmezővásárhelyt. Ismeretlen fiatalok naponta csinálnak valamit. Túl sok ez az ismeretlen fiatal.

Olgus, ezt Neked is látnod kéne. De azt mondom, inkább ne is beszéljünk. Én csak szóltam.

(szék)