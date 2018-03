A polip csápja fennakadt a kerítésen

Völner Pál: Soros György befolyása alatt álló, zsarolható emberek akarnak kormányt alakítani

2018. március 5. 11:58

Hemzsegnek az idegen érdekek kiszolgálói és a zsarolható politikai figurák az ellenzék soraiban. Ha ezek a szereplők kormányra kerülnének, az ország kiszolgáltatottá válna, a határkerítést lebontanák, Soros György pedig dörzsölhetné a tenyerét – így nyilatkozott a Magyar Időknek Völner Pál. Az igazságügyi államtitkár szerint egy olyan kormánynak, amit a mai ellenzéki oldal résztvevői alakítanának meg, a kormányprogramja a Soros-terv lenne.

– A választási kampányban megszokott jelenség, hogy az aktuális kormány különböző intézkedéseit kritika, esetleg támadás éri, ám az a legkevésbé sem megszokott, hogy a kritikát, a támadásokat nem az ellenzéki pártok, hanem különféle civilnek nevezett szervezetek indítják meg. Pedig nálunk most éppen ez történik – így fogalmazott lapunknak a kampány kezdeti részét értékelve az igaz­ságügyi tárca államtitkára. Völner Pál úgy véli: a folyamatot gondosan megtervezték, az időzítés és a témaválasztás is politikai célokat szolgál. A közelmúltban egy szervezet például azt állította, hogy a hazai menekültügyi rendszerben állandóak a jogsértések, egy másik civilnek hívott csoportosulás pedig azzal kürtölte tele a sajtót, hogy Magyarország és Bulgária a két legkorruptabb ország az Európai Unióban.

– Milyen véletlen, hogy éppen Magyarország és Bulgária épített kerítést az illegális migráció megakadályozásáért, s az is milyen meglepő, hogy mind a két megszólaló, magát civilnek mondó szervezet kapcsolatba hozható Soros György milliárdossal – emlékeztetett Völner Pál. A kormánypárti politikus szerint ez a két eset is tökéletesen megmutatja, hogy az amerikai pénzember mindenhova be akar férkőzni. – Soros hálózata olyan, mint egy polip, a csápok pedig arra szolgálnak, hogy gúzsba kössék az unió döntéshozóit és az európai nemzetállamokat, majd rájuk kényszerítsék az illegális migrációt. A magyar határkerítés azonban útját állja a migránsoknak, s jól láthatóan fennakadt a dróthálón a Soros embereiből és szervezeteiből álló polip is – fogalmazott az államtitkár, majd megjegyezte: a határzárat ledönteni és a migránsokat betelepíteni csak akkor tudják, ha a mostani kormányt valahogyan eltüntetik.

A magyar határzár keresztezi a spekuláns terveit Fotó: Kurucz Árpád

A kormánypárti politikus úgy véli, hogy a kerítéssel, az illegális migráció leállításával Magyarország egyszer már megálljt parancsolt Sorosnak, a stoptáblát azonban újra fel kell mutatni, s ezt az Országgyűlés teheti meg a Stop Soros törvénycsomag elfogadásával. Völner Pál rámutatott: az új szabályok megszavazása a mostani, áprilisig tartó parlamenti ciklusban azért nem lehetséges, mert a Fidesz–KDNP-kormánynak jelenleg nincs kétharmados többsége. Az ellenzéki pártokra pedig nem lehet számítani Magyarország védelmében, mert bevándorláspártiak, és egyikük sem támogatja a hazánk függetlenségét és biztonságát garantáló új, sarkalatos rendelkezéseket.

Mindezek alapján Völner Pál úgy véli: a választók április 8-án valójában arról fognak szavazni, hogy bevándorlóország legyen-e Magyarország, vagy megerősítjük a bevándorlásellenes nemzeti kormányt. – Ha az ország függetlensége, védelme a fontos, akkor a Fidesz–KDNP az egyetlen jó választás – hangsúlyozta az államtitkár, megjegyezve: a kerítés csak akkor marad meg, ha a kormány is a helyén marad.

Szerinte ha az ellenzék kerülne hatalomra, olyan személyek dönthetnének az ország helyzetéről, akik Soros befolyása alatt állnak, akik zsarolhatók, éppen ezért engedelmesen betelepítenék a migránsokat.

