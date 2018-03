A migráció nem probléma, hanem természetes jelenség

Cécile Kashetu Kyenge szociáldemokrata európai parlamenti (EP-) képviselő szerint a migráció globális jelenség, és nem probléma, hanem természetes folyamat.

Cécile Kashetu Kyenge, az olasz Demokrata Párt EP-képviselője, az EP állampolgári és igazságügyi szakbizottságának (LIBE) tagja az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában elmondta: talán már május végére lehet kompromisszum a bolgár elnökség segítségével a európai uniós menedékügyi szabályok átalakításáról.



Át kell alakítani a menedékügyi szabályokat, a dublini rendeletet, az EP-ben már zajlik ez a munka, pontos javaslatokkal álltak elő, a teljes menedékjoggal kapcsolatos jogszabálycsomag esetében is - tette hozzá.



A politikus kifejtette, az EP-ben már elfogadtak egy kompromisszumos javaslatot az Európai Bizottság előterjesztése alapján, és arra kérték a tagállamokat: fogadják el, hogy eltörlik a jelenlegi rendszert, azaz ne maradjanak kizárólagosan a külső határon lévő országokban az oda érkezettek, hanem más tagállamok is fogadjanak be migránsokat.



"Mi eltörölnénk az eddigi szabályt, de ez nagy gondot jelent, főképp számos kelet-európai tagállam számára, hogy elfogadják ezt az elképzelést" - fogalmazott Cécile Kashetu Kyenge. Mint mondta, ezért az Európai Tanácsban "blokkolják" a folyamatot, vagyis az általuk kidolgozott kompromisszum egyelőre nem a végeredmény.



Cécile Kashetu Kyenge szerint május végére talán lehet kompromisszum. Ha a bolgár elnökségnek sem megy, akkor talán 2018 végére lesz megegyezés, de ha nem, akkor nincs más megoldás, mint többségi döntést hozni, azaz szavazásra tenni fel a kérdést - mondta, majd kijelentette: el kell, hogy jöjjön az a pillanat, amikor megköveteljük a tagállamoktól, hogy vállalják a felelősséget, és felelős döntést hozzanak.



A politikus szerint az Európai Uniónak egy hangon kellene megszólalnia. Vissza kellene térnie ahhoz, ami a kezdetekben volt, hogy a nemzetek valódi közössége legyen, olyan közösség, amely általános érvényűnek tekinti Európa értékeit. Ma nem teljesen ezt láthatjuk, a szolidaritás már-már válságjegyeket mutat - vélekedett.



Cécile Kashetu Kyenge kijelentette: a problémára közös politikai megoldást kell keresni, olyat, amely egyben a szolidaritás válságát is orvosolhatja.



A menekültek kötelező áthelyezését ellenző tagországok szankcionálására vonatkozó kérdés kapcsán arról beszélt, a kötelezettségszegési eljárás mellett azt javasolták, hogy azok az országok, amelyek nem fogadnak be migránsokat, ne férjenek hozzá olyan forrásokhoz, amelyek a migránsok integrációját segítenék elő.



Egy tagállam, ahová nem érkeznek migránsok, és nem kell az integrációs politikával annyit foglalkoznia, ne tehesse meg azt, hogy az ilyen forrásokat másik fejezetbe átcsoportosítva használja fel. Az adott tagállamnak vissza kellene fizetnie azt az uniós kasszába, hogy onnan azokhoz az országokhoz juthasson el a pénz, ahol a migrációs politika végrehajtását segítheti - fejtette ki Cécile Kashetu Kyenge.



Azon felvetésre, hogy ha az ENSZ migrációs csomagját el is fogadják, az nem lesz kötelező érvényű, arról beszélt, hogy a dokumentum az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatához lehet hasonló, azaz nem kötelező az elfogadása az államok számára, de iránymutatást jelent. Olyasvalami, amit figyelembe kell venni - mondta a politikus.



Fontosnak nevezte, hogy a migrációról globális párbeszéd kezdődött. "Globális jelenségről van ugyanis szó, amiről régóta halljuk, hogy mekkora probléma, de szerintem nem problémáról van szó, hanem egy természetes jelenségről" - fogalmazott Cécile Kashetu Kyenge, hozzátéve, hogy ezt "nem lehet úgy kezelni, hogy lezárjuk a határokat".



Mint mondta, az, hogy most az ENSZ közreműködésével születnek meg a javaslatok, azt jelzi: a világ ráébredt a felelősségére, mert egy olyan jelenségről van szó, amelyet csak a lehetséges megoldások összességével tudunk kezelni.



A helyi politikának dolgoznia kell az integráción, középtávon az éppen úton lévő emberek gondjait kell kezelni, és közben megoldást kell találni a kiváltó okokra is - fejtette ki Cécile Kashetu Kyenge, aki szerint valójában azzal, hogy elkezdődött a helyzet feltárása és megértése, "egyelőre csak az első lépést tettük meg".



Azon felvetés kapcsán, hogy az ENSZ tervezete nem tesz különbséget a gazdasági migránsok és a menedékkérők között, azt mondta, hogy a globális egyezménytervezet főleg az emberek jogairól szól. Ily módon, ha emberi jogokról van szó, akkor ez a megkülönböztetés érthető módon eltűnik, hiszen azt az embert kell megvédeni, akinek nincs hová mennie - tette hozzá.



Cécile Kashetu Kyenge azt mondta, azt nem lehet kijelenteni, hogy valakinek, aki nyomorúságos helyzetből, a szegénység miatt menekül valahonnan, kevesebb joga lenne, mint annak, aki háború elől keres menedéket. Mindegyikük számára védelmet kell nyújtani, de más módon - hangsúlyozta.

MTI - M1