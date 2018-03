Másfél bites lángelme elemez

2018. március 5. 23:02

Bár óvatosságra adhatna okot, hogy Donald Trumpot is úgy ünnepelték, mint a messiást, majd az amerikai választások után csak úgy záporoztak a pofonok az Orbán-kormány felé. Egészen addig, hogy a legújabb hírek szerint Orbánt és szűk körét lehet, hogy ki is tiltják Amerikából. De szintén jó példa lehet az osztrák választás utáni kormánypárti öröm, mely után Orbánnak be kellett Bécsbe kuncsorognia magát Sebastian Kurz-hoz, hogy az kikosarazza a V4-es tervével. Erre mondják, hogy "házhoz ment a pofonért". Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a fideszes szavazók semmiből sem tanultak, most éppen a maffiavádakkal illetett Berlusconit ünneplik.

Pedig az előrejelzések szerint egyetlen pártnak sem lesz kormányképes többsége a vasárnapi olasz képviselőházi és szenátusi választások után. A rivális Luigi Di Maio vezette Öt Csillag Mozgalom lesz a legnagyobb önálló párt.

A Berlusconi vezette pártszövetség szerezheti a legtöbb mandátumot, jóllehet a Forza Italia jóval kevesebb szavazatot kapott, mint az Északi Liga, amely, megelőzve a 81 éves politikus pártját, ezáltal a jobboldal vezető erejévé válhat. Így Orbán nagy haverja - szemben a hazai kormánypropagandában hangoztatott hurráoptimizmussal - a 14 százalékot bezsebelő Berlusconi mutogathatja szokásos műfogsoros mosolyát, viszont egyáltalán nem tekintheti magát a választások győztesének. Sőt…

B. Ferenc Attila: Az egybites fideszesek megint úgy örülnek egy külföldi választásnak, mintha a sajátjuk lenne

zsúrpubi.hu