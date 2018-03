Demeter Márta börtönviselt férfit ajánlott

Rablásért, lopásokért is elítélték korábban Vámos Csabát, aki Heves megye 1-es választókerületé­ben indul függetlenként az országgyűlési választásokon. Demeter Márta, az MSZP-ből az LMP-be átigazolt képviselő a hírek szerint bedobta Vámos Csaba nevét a pártjában is.

Amennyiben a hír igaz, meg kell vizsgálni, hogy milyen kapcsolat van Demeter Márta és Vámos Csaba között, mondta tegnap Budai Gyula. A Fidesz politikusa arra reagált, hogy felvetődött: az LMP országgyűlési képviselője több szálon is kapcsolatba hozható a Heves megye 1-es választókerületében független jelöltként induló, korábban több bűncselekményt is elkövető Vámos Csabával. Budai Gyula úgy fogalmazott: „Az LMP háza táján sincs valami teljes mértékben rendben.”

Kirabolt egy illatszerboltot és még tucatnyi lopás is terheli a Kéményseprők Országos Szakszervezetét vezető Vámos Csaba múltját. Az egykori fegyenc most a nagypolitikába vágyik, országgyűlési képviselőnek jelöltette magát Heves megyében – írta szombaton a Bors című napilap. A most 35 éves Vámos Csabát fel is ismerte az egyik korábbi áldozata.

Belügyi forrásból megerősítették a Magyar Időknek, hogy Vámos Csabát többször is elítélték az 1998 augusztusa és 2001 márciusa között elkövetett bűncselekmények miatt. A rablásért a Dunakeszi Városi Bíróság 2001. február 20-án két év börtönbüntetésre, a tucatnyi lopásért 2007. március 22-én a Budakörnyéki Bíróság tíz hónap börtönre ítélte. Végül a Budakörnyéki Bíróság 2007. december 19-én a két ítéletet összbüntetésbe foglalta, ennek tartamát két év öt hónapban állapította meg.

A Bors úgy tudja, a férfi lakóházakat, presszót, boltokat fosztogatott, jelzőtáblákat darabolt fel és értékesítette azokat, de olyan is előfordult, hogy egy gyermekorvosi rendelőből csente el egy asszony táskáját. Gyakorlatilag mindent vitt, ami mozdítható volt: tévé, mobiltelefon, pénztárcák, élelmiszer, műszaki cikkek, ékszer és persze készpénz is szerepelt a listán. Egy presszó kifosztásakor 260 ezer forintot zsákmányolt, máskor csupán néhány ezres volt a jussa. Olyan is előfordult, hogy három társával egy élelmiszerdiszkont raktárából 175 ezer forintot érő vécépapírral távozott.

A 888.hu szerint Vámos Csaba nevét Demeter Márta dobta be az LMP-nek mint Heves megyei jelöltét. Vámos Csaba személye állítólag vitát gerjesztett a pártban, mert a helyi pártszimpatizánsok, párttagok határozottan elutasították Demeter Márta favoritját.

