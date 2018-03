Gyurcsány a káoszt győzelemként élné meg

Káosz, válság, elhúzódó tárgyalások, majd új választás jönne egy ellenzéki győzelem után – ismerte el Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke egyértelművé tette azt is, hogy egy ilyen helyzetet győzelemként élne meg. A Fidesz kommuniká­ciós igazgatója emlékeztetett: amikor Gyurcsány kormányzott, akkor a káosz minden téren megjelent, a gazdaság teljesítménye csökkent, az ország eladósodott, a nemzeti ünnepeken békés állampolgárokra támadtak a rendőrök.

Miközben az ellenzéki pártok tejjel-mézzel folyó Kánaánt ígérnek a választóknak, és a kormányváltás érdekében egyre nyíltabban felvállalják az MSZP-től a Jobbikig tartó összefogást, Gyurcsány Ferenc a Civil Rádiónak adott interjújában elismerte: káosz, válság, elhúzódó tárgyalások és új választás jönne egy ellenzéki győzelem után.

A hódmezővásárhelyi polgármester-választásról és annak lehetséges következményeiről a DK elnöke úgy vélekedett, hogy az emberek változást akarnak, és már nem az érdekli őket, hogy ki fog kormányozni, hanem hogy a Fideszt leváltsák. – Az emberek túlnyomó többségének már nem Gyurcsány-, hanem Orbán-problémája van – mondta.

Arról, hogy mi lesz akkor, ha április 8-án az ellenzék megnyeri a választást, Gyurcsány kifejtette: bár csak sötétben lehet tapogatózni, de szerinte „elhúzódó koalíciós tárgyalások, aminek a végén – én inkább azt feltételezem – új választás”. Arra a felvetésre, hogy egy ilyen válság súlyosan megviselné Magyarországot, a DK elnöke mindössze annyit mondott, ez nem probléma, hiszen például Németország is hónapokig volt stabil kormány nélkül.

Gyurcsány Ferenc egyértelművé tett azt is, hogy ő egy ilyen helyzetet győzelemként élne meg. Gyurcsány állította, hogy a Jobbikkal továbbra is kizárja az együttműködést, a Momentumról és az Együttről pedig lesajnálóan fogalmazott, mondván, a rájuk adott szavatok el fognak veszni. – Gyurcsány Ferenc egyszer már tönkretette az országot, és most is újra megtenné – reagált a DK elnökének kijelentéseire Hidvéghi Balázs.

A Fidesz kommunikációs igazgatója emlékeztetett: amikor Gyurcsány kormányzott, akkor a káosz minden téren megjelent, a gazdaság teljesítménye csökkent, az ország eladósodott, a nemzeti ünnepeken békés állampolgárokra támadtak a rendőrök.

– Ráadásul most az a veszély is fenyeget, hogy a külső nyomásnak engedve migránsokat telepítene az országba – hívta fel a figyelmet a kormánypárti politikus.

Kiszelly Zoltán szerint Gyurcsány Ferenc elismerte, hogy az ellenzéknek nincsen kiforrott, egységes programja. – Egyesek szakértői kormányról, mások kétszáz vagy ötszáz napos programról beszélnek, amelyekről nem tudnának megállapodni, ezáltal kormányozni – fogalmazott a politológus.

Szerinte Gyurcsány azért nem csinál titkot ebből, mert a káoszban érzi otthon magát, a zavarosban tud halászni, és ez kedvez régi tervének, egy egységes demokrata párt létrehozásának, amelynek ő a vezetője. Ha pedig ezt a pártot idővel húsz-harminc százalékra fel tudná tornászni, akkor lenne elvi esélye annak, hogy újra miniszterelnök legyen. – A cél érdekében a kisebb baloldali pártokat le kell darálnia, és az sem érdekli, hogy ezért az ország milyen árat fizet – fogalmazott Kiszelly Zoltán.

Gyurcsány bevallotta: az ellenzék teljes káoszra készül

Káosz, válság, elhúzódó tárgyalások és új választás jönne egy ellenzéki győzelem után, erről beszélt Gyurcsány Ferenc a Civil rádióban a Fiala Jánosnak adott, meglepően őszinte interjúban, hozzátéve, számára a Jobbik továbbra is vállalhatatlan, a Momentum és az Együtt pedig már meg is bukott. Bevallotta azt is, ő személy szerint örülne az elhúzódó kormányalakításnak, más országban is előfordul ilyen. Kiszelly Zoltán politológust szerint Gyurcsány kivételesen igazat mond, valóban káoszhoz vezetne az ellenzék győzelme, hiszen a DK elnöke eddig sem rejtette véka alá, hogy újra miniszterelnök akar lenni, de a “hatalomhoz vezető út a többi ellenzéki párt politikai hulláján keresztül vezet.”

A hódmezővásárhelyi választásról és annak lehetséges következményeiről kérdezte a Civil Rádió műsorvezetője Gyurcsány Ferencet, a meghökkentő nyilatkozat a múlt héten némiképp elsikkadt, majd Bayer Zsolt és az M1/Hirado.hu hívta fel a figyelmet a lényeges vallomásra. A Demokratikus Koalíció elnöke szerint az emberek változást akarnak, s már nem az érdekli őket, hogy ki fog kormányozni, hanem az, hogy a Fideszt leváltsák.

Az emberek túlnyomó többségének már nem Gyurcsány-, hanem Orbán problémája van – mondta. Arra a kérdésre, hogy ha az emberek azt szeretnék, hogy leváltsák a Fideszt, akkor ennek érdekében miért nem fognak össze az ellenzéki pártok, Gyurcsány Ferenc azt felelte, ennek két oka van: egyrészt azoknak a pártoknak, amelyek önmagukban nem érik el az 5 százalékos parlamenti küszöböt, nem lenne szabad egyedül elindulniuk a választásokon, mert a rájuk leadott voksok elvesznek, szétoszlanak a Fidesz és a parlamentbe bejutott ellenzéki pártok között.

„Az Együttől a Momentumig el fog veszni egy csomó szavazat. Ez egy politikai hiba” – mondta a DK elnöke.

Gyurcsány Kritizálta a baloldali kis pártokat

A volt miniszterelnök úgy véli, ezeknek a pártoknak muszáj lett volna valamilyen pártszövetséget alkotni, ahogy például a Párbeszéd is tette.

„A Párbeszéd egy idő után nem hitt az Együtt-Párbeszéd 5 százalékában és egy nagyon ügyes manőverrel – lényegében az MSZP-vel való megállapodással – biztosították a pártjuk túlélését. Ők megoldották a feladatot” – mondta.

Gyurcsány Ferenc szerint a Momentum „fiatalos hevessége által vezetve mindenkivel szemben fogalmazta meg túl sokáig önmagát”. Elhitték az olimpia-kampányból azt, hogy nekik egyedül is meglesz, és most, amikor már – azt hiszem, hogy ők is – tudják, hogy nem lesz meg, elkéstek, egész egyszerűen – vélekedett Gyurcsány Ferenc, hozzátéve, hogy úgy látja, a Mozgalom „belemanőverezte magát egy önbizalomtól túltengő rossz politikai konstrukcióba, ami a politikai halálukhoz vezetett”. Az Együtt szerinte végig nehéz helyzetben volt, mert Bajnai Gordon „elvesztése” után nem igazán maradt karakteres ember a pártban,

„Juhász Péter „végtelen szerencsétlen” magánügye pedig „végleg megpecsételte a sorsukat”. Most, amikor az elmúlt pár napban megszólaltak Momentumosok és mások, az Együttet már nem is nevezik meg mint akivel tárgyalnának. (…) Kiesnek a Parlamentből és nem lesz egyetlen egy képviselőjük sem, hacsak az MSZP Csepelen nem lép vissza Szabó Szabolcs javára, ami meccset én még nem látok lefutottnak” – hangsúlyozta a volt miniszterelnök.

Elhúzódó koalíciós tárgyalások és új választás

A DK-elnök szerint az a másik probléma az ellenzéki összefogással, hogy olyan egyéni jelölési rendszert kell előállítani, ahol nagy blokkok képviselői indulnak a Fidesszel szemben.

Ebben az MSZP-DK megtette a legnagyobb lépést, és eddig nem sikerült bővíteni ezt a konstrukciót – mondta, hozzátéve, hogy szerinte a választókerületek túlnyomó többségében még lesz valamennyi koordináció az LMP-vel, és az is világos lesz, hogy ki a legerősebb kihívója a Fidesznek. Arról is beszélt, hogy Szél Bernadett hiába szeretné megkerülni őt, nem fogja tudni, hiszen az MSZP már megállapodott a DK-val.

„Azt látom, hogy akartak körém vonni egy erős korridort éveken keresztül és ez nem sikerült. Vannak sokan, akik jelentős fenntartásokkal rendelkeznek velem szemben, ez nyilvánvaló” – emelte ki Gyurcsány.

Gyurcsány Ferenc kijavította a műsorvezetőt, amikor az arról beszélt, hogy mi lesz a Jobbikkal, mint a legnagyobb ellenzéki erővel. A DK-elnök szerint ugyanis nem a Jobbik, hanem a DK-MSZP szövetség a legnagyobb ellenzéki erő, a Jobbikkal pedig továbbra is kizárja az együttműködést.

Arról, hogy mi lesz akkor, ha április 8-án az ellenzék megnyeri a választást, Gyurcsány Ferenc azt felelte: „elhúzódó koalíciós tárgyalások, aminek a végén – én inkább azt feltételezem, hogy – új választás”.

Arra a felvetésre, hogy egy ilyen válság súlyosan megviselné Magyarországot, a baloldali párt elnöke mindössze annyit mondott, ez nem probléma, hiszen például Németország is hónapokig volt stabil kormány nélkül. Gyurcsány Ferenc azt is leszögezte, ő egy ilyen helyzetet győzelemként élne meg.

Régóta akar a baloldal vezetője lenni

Kiszelly Zoltán politológus szerint Gyurcsány Ferenc szavai mögött valójában az áll – amit a DK-elnök korábban már többször is mondott –, hogy szeretné a Demokratikus Koalíciót a baloldal legerősebb pártjává tenni. Ehhez neki a többi baloldali pártot „le kell darálnia”. A hatalomhoz vezető út a többi ellenzéki párt politikai hulláján keresztül vezet – mondta a szakértő, hozzátéve, hogy Gyurcsány jó úton jár, hiszen pár év alatt 1-2 százalékról 5-7 százalékra emelte pártja támogatottságát, a többi ellenzéki alakulatok pedig „elugranak előle”.

Gyurcsány Ferencnek a kis pártokra, azaz az Együttre és a Momentumra tett megjegyzései is a fenti „kommunista taktikára utalnak, miszerint le kell darálni a legkisebbeket, aztán jöhetnek a nagyobbak is” – magyarázta Kiszelly Zoltán politológus a PestiSrácok.hu-nak, hozzátéve, hogy Gyurcsány Ferenc attól sem riad vissza, hogy hátba szúrja szövetségeseit.

