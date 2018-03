Amerikai folk zene minden mennyiségben

A gitár és ének központú produkciók kedvelőinek remek választás a most megjelent Bonefish album.

2018. március 7. 11:10

Delta Wires: Born In Oakland

A san francisco-i blues zenekar, a Delta Wires (képünkön) néhány hónappal ezelőtt jelentkezett új albummal. a Born in Oakland címet viselő korong már a 7. lemez az együttes eddigi pályafutása során. A Mudslide Records gondozásában megjelent kiadványon háromnegyed órányi játékidő mellett 10 felvételt találunk. A Pinata (ének és szájharmonika), Tom Gerrits (basszusgitár), Tony Huszar (ütősök), Richard Healy (gitár), Gerry Jonutz (szaxofon), David Bowman (harsona) és John Christensen (trombita) felállású zenekar ezen a lemezen is kitett magáért. A repertoárban éppen úgy jelen vannak a lazább tempójú balladák (pl. a „Sunny Day” a „Days Of The Week” és a „Devil’s In My Headset”), mint a sodró lendületű kompozíciók (pl. a „Vacation”). Sőt még egy jazzes szerzemény (a „Your Eyes”) is helyet kapott a repertoárban. A Born in Oakland egy nagyon jó hangulatú, kellemes szórakozást jelentő album, ami remek társ lehet például egy hosszú, magányos autózás során is.

Honlap: www.deltawires.com

Bonefish: Atoms

A Bonefish névre hallgató formációt a svéd dalszövegíró-énekes-gitáros Bie Karlsson alapította hét évvel ezelőtt. A zenekar a saját nevét viselő bemutatkozó albumát 2013-ban készítette el. Ezt egy évvel később a Time To Market című EP követte. 2015-ben került a piacra a Jimmy címet viselő kislemez, amely meghozta a várva várt ismertséget a formáció számára. Most pedig itt van a második nagylemez, az Atoms . A Bie Karlsson (ének és gitár), Matte Norberg (ének és gitár), Rasmus Rasmusson (dobok), Anders Nylle Thoor (ének és basszusgitár) felállású Bonefish zenei világa döntően a ’70-es évek brit popzenéjéből táplálkozik. Az akkori dallamokat igyekeznek „modernizálva átemelni” a mába. A zenei világukban az „Old pop” mellett helye van a keményebb, rockosabb dallamoknak is. A végeredmény egy sajátos, keverék zenei nyelv. Az új album 11 számot tartalmazó repertoárjában olyan remek kompozíciókat találhatunk, mint a címadó „Atoms”, az „Old Town Fisherman Blues”, a „Sister” és a „Kissing in the Rain”. A gitár és ének központú produkciók kedvelőinek remek választás a most megjelent Bonefish album.

Honlap: bonefishswe.com

Czékus Mihály