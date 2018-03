Ágika kisöpri a Fideszt

2018. március 7. 23:48

Kunhalmi szerint valami nagyon eltört a hódmezővásárhelyi időközi választás óta, ezt a saját kerületében is tapasztalja. A politikus szerint egyértelműen kormányváltó hangulat van az országban.

Az MSZP politikusa az ATV Egyenes Beszéd című műsorában úgy fogalmazott: Lázár Jánoson látszik a legjobban, hogy valami eltört az ellenzéki győzelem óta. Szerinte a bécsi migránsokkal riogató videó is azt bizonyítja, hogy kompenzálni akar a miniszter, de „túltolja egy kicsit”.

Kunhalmi az összellenzéki összefogással kapcsolatban elmondta: nem változott a vélemény a jobbikról, és Márki-Zay Péter győzelme után Dúró Dóra is egyből kijelentette: nem működnek együtt egy párttal sem. Ezt követően azonban Vona Gábor az ATV Húzós című műsorában kijelentette: az LMP-vel és a Momentummal hajlandóak lebbébek együttműködni. A szocialista politikus szerint a Jobbik is összezavarodott Hódmezővásárhely után.

Azt ugyanakkor leszögezte: Hódmezővásárhelyen volt egy „félrenézés”, de ez nem azt jelenti, hogy összefogtak Vonáékkal, és véleménye szerint több ilyen nem lesz.

Az LMP-vel kapcsolatba kijelentette: „nagy politikai tett”, ha a párt valóban felülbírálta a korábbi álláspontját, miszerint csak a saját pártjukra koncentrálnak. „Bölcsnek tartom az LMP-t, bíztató, hogy elindultak a tárgyalási folyamatok” – tette hozzá, és elárulta: az összes körzetről tárgyalnak, nem csak az övéről. (...)

Hozzátette: átszavazásokkal talán egyedül is be tudná húzni a körzetet, de ha segít neki az LMP, akkor egészen biztosan „kisöpri” a Fideszt. „Itt az esély, leváltsuk a Fideszt, mindent meg kell tenni ennek érdekében” – magyarázta, és hozzátette: kormányváltó hangulat van az egész országban, Hódmezővásárhely óta egy sor tabu ledőlt. „Most kell az ellenzéknek rákapcsolni. Most kell megkötni a megállapodást, nem finnyáskodni” – szögezte le.

Kunhalmi: Ha segít az LMP, kisöpröm a Fideszt

atv.hu