Gálvölgyi-hakni a szocikkal

2018. március 9. 01:33

Magyar György szerdai lakossági fórumán kis túlzással több szó esett Hódmezővásárhelyről, mint Siófokról. Gyakorlatilag mindenki az összefogásról beszélt, aki mikrofont kapott a kezébe, akár a színpadon, akár a nézőtéren. A Fidesz kampánygépezete pedig néhány napja azt harsogja teljes hangerővel, hogy Siófokon már létre is jött a titkos paktum és a perverz koalíció.

De hiába szeretné ezt Magyar György és hiába riogat ezzel a Fidesz, egyelőre semmi jele, hogy egyetlen ellenzéki jelölt lesz.. (...)

A polgármestert már akkor is megtapsolták, amikor elfoglalta helyét az első sorban Magyar lakossági fórumán. Aztán fel is szólalt, és innen kérte az ellenzéki pártok vezetőit, hogy legyenek belátók, és „egyszerűsítsék már le a választók dolgát”. (...)

Most a fentieken kívül a Momentum, illetve számos kamupárt is elindul. Magyar György belemondta a diktafonomba, hogy ő tud olyan mérésről, ami szerint 60 százalékot kapna akkor is, ha a Fidesz mellett a Jobbikkal is szembe kell néznie. Más viszont nem tud erről a nehezen hihető adatról. Kérdésemre Harangozó Gábor is azt mondta, hogy még nem végeztek közvélemény-kutatást, hiszen csak nemrég indult a kampány.

Az MSZP megyei elnöke szerint ugyanakkor Magyar Györgynek nagyon jók az esélyei, hiszen a jobbikos jelöltet csak Siófokon ismerik, ellenben az ügyvéd országos népszerűségnek örvend: „Ezért is léptem vissza a javára, mert tudom, hogy itt szocialista pártemberként nyerni, hát, nehéz. Most is jöttek oda hozzám emberek, hogy ők a szocikat utálják, de az ügyvéd úrra szívesen szavaznak.”

Az mindenesetre kiderült szerda este, hogy Magyar György meg tudja mozgatni a helyieket: a kulturális központ színházterme úgy megtelt, hogy az eredetileg lezárt felső szintet is meg kellett nyitni. A szervezők szerint emberemlékezet óta nem voltak ennyien siófoki választási fórumon.

Jó nagy erődemonstráció volt: a siófoki polgármester és az MSZP helyi és országos vezetői (Lukács Zoltán és Tóbiás József pártigazgató) mellett kameózott egyet Herényi Károly, az MDF egykori somogyi képviselője is. A színpadon pedig Gálvölgyi János kérdezgette Karácsony Gergely miniszterelnök-jelöltet és Magyar Györgyöt.

Meglepő módon Gálvölgyi nagyon jót tett a rendezvénynek. Függetlenül attól, hogy a poénjai mennyire esnek egybe az ízlésemmel, azt el kell ismernem, hogy a folyamatos szurkálódásai és kiszólásai sokat lazítottak az általában merev Karácsonyon, és adták a lovat a saját hangjába szerelmes Magyar György alá. A közönség pedig imádta. (...)

Magyar György arra hajt, hogy ő legyen a következő Márki-Zay

444.hu