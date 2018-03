Soros Fico kormányát is el akarja tüntetni

A spekuláns legfontosabb embere a köztársasági elnök, nyíltan Soros-párti személyek szerveznek kormánybuktató tüntetést.

2018. március 9. 09:59

Mint ismert, nemrégiben meggyilkoltak egy fiatal tényfeltáró újságírót. Jan Kuciak esete nagy vihart keltett. Az általa megírt, de be nem fejezett cikk az olasz maffia bosszúját vetítette a közvélemény felé.

A nagy visszhangot kiváltó újságíró-gyilkosságot, úgy tűnik aljas politikai játszmákra használják fel Szlovákiában, a szálak pedig Soros Györgyhöz vezettek.

Mintha csak maga a szlovák kormány rendelte volna meg a gyilkosságot. Andrej Kiska szlovák államfő azonnal példátlan módon lépett fel a kormány ellen, és annak lemondását, valamint előrehozott választásokat követelt. Kiska már egyeztetett is két ellenzéki párttal, hogy nyújtsanak be bizalmatlansági indítványt Ficóék ellen, amit meg is tettek.

Andrej Kiska Fotó: www.ibtimes.co.uk

Hogy Andrej Kiska miért csapott le azonnal a témára, és miért vont le érthetetlen következtetéseket a szomorú esetből, jobban megérthető annak fényében, hogy fél évvel ezelőtt titokban találkozott Soros Györggyel. A New York-i egyeztetésen ráadásul más szlovák politikusok és diplomaták még véletlenül sem lehettek jelen, így annak részleteit sem osztották meg a nyilvánossággal.

Kiskát Soros fő szlovákiai szövetségesének tartják, aki a milliárdos spekuláns hálózatával karöltve igyekszik megdönteni a bevándorlásellenes Robert Fico kormányát.

A szlovák államfő a Sorossal való titkos találkozója után beszédet mondott az Európai Parlamentben, amelyben az egekig magasztalta az európai integrációt, „erősebb vezetés”, „nagyobb odaadás” és a „populista vezetők megfékezése” után kiáltva. Nem véletlen, hogy az EP-ben a balliberális képviselők elismerőleg kommentálták felszólalását, köztük éppen a Magyarországon is jól ismert Guy Verhofstadt.

Ami a szlovák belpolitikát illeti, alig pár héttel ezelőtt Kiska még arról beszélt, hogy az ország a megfelelő irányba halad, ehhez képest különösen disszonánsan hangzik, amikor heves „korrpuciózásba” kezdett, a Fico-kabinetet vádolva.

Nem véletlen, hogy maga Robert Fico is úgy nyilatkozott, hogy Soros Györgyöt sejti a történések hátterében. Fico szerint a napokban megtárgyalandó, hirtelen benyújtott bizalmatlansági indítványt nem Szlovákiában készítették, azt Kiska korábban el sem olvasta, és mindez csak az ország destabilizációját, és egy olyan államcsínyt szolgálna, amelyet Kiska és az ellenzék főzött ki, a háttérben pedig a bevándorlást ellenző kormányokat támadó Soros György állhat.

Sorosék tüntetést szerveznek A Jablko nevű polgári társulás egyik alapítója Jakub Kratochvíl, nyíltan is felvállalja szerepét a tüntetést szervező weboldalon. Az említett társulás beszámolói hiányoznak, csak a 2014-es tekinthető meg, amiből kiderül, hogy az Aliancia fair play nevű ngo pénzügyileg támogatta a Jablko polgári társulást. Az Aliancía fair play donorjai között pedig ott van az Open Society Foundations. Szintén nyíltan vállalja vezetői szerepét Katarína Nagy Pázmány, aki a ®ivica nevű környezettudatos-környezetvédelmi és etikai nevelési centrum egyik intézményét, a Kommensky oktatási központot vezeti. A centrum vezetője és egyben létrehozója Juraj Hipą, aki pedig a Nadácia otvorenej spoločnosti (Open Society Foundations) kuratóriumának a tagja. A ®ivica égisze alatt működő Sokratov inątitút-ban pedig Táňa Sedláková tanult.

magyaridok.hu