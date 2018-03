Védősáv a magyar szórvány

"A szórványt védeni kell. Ez feladat és nem teher. Feladat, mert a szórvány védősáv: az etnikai határon élők védik a tömböt" - mondta a Széchenyi Társaság soproni konferenciáján Bodó Barna politológus, író, szerkesztő, a Sapientia Tudományegyetem Kolozsvári Karán az Európa Tanulmányok Tanszék egyetemi docense, a Sapientia EMTE tiszteletbeli professzora. Neki tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.

2018. március 9. 12:56

- Professzor úr, Krassó-Szörény megye magyar szórványainak az elmúlt évtizedekben történt felszámolódása csak a nyelvhatárt vitte 40-50 kilométerrel odébb. Ma Belső-Magyarországon mégis harsányan hirdeti magát az a szélsőséges politika, amely 2004. december 5-én tragédiát okozott a magyar nemzetnek. Hogyan védekezhet a magyar társadalom a további "szellemi" pusztítás ellen?

- A nyelvhatár feljebb húzódása 40-50 km-el nagyon komoly kérdés. Ez azt jelenti, hogy ebben a Temesvártól délre fekvő sávban ma már nincsenek olyan helyi magyar közösségek, amelyek számára a magyar nyelvben és kultúrában való megmaradásuk biztosított. Temesvártól délre nincsenek magyar iskolák (Végvár az egyedüli kivétel), a még itt élő magyarok, ha gyermekeik számára magyar oktatást szeretnének biztosítani, akkor be kell hozzák a gyermeket Temesvárra.

2004. december 5-vel kapcsolatosan beszélhetünk tragédiáról, amennyiben akkor vezető politikusok a határ táloldalán élő nemzettársakat veszélyként jelenítették meg, akik elorozhatják a magyarországi polgárok álláslehetőségeit. Ez a szociális sovinizmus nagyon elítélendő, aki ilyet mond, azzal én nem tudom vállalni a nemzeti közösséget, együvé tartozást. Az ilyen politikai viselkedés közvetett módon hat a szórványosodásra, hiszen a támogatásra szoruló kicsiny közösségekben növeli az elárvultság, kiszolgáltatottság érzését. Ezért kemény szóval azt is mondhatjuk, aki 2004. december 5-én a határon túliak ellen érvelt, az leginkább a szórványt támadta. Az ilyen politikusok ellen csak az anyaország politikai elitje védekezhet, mi, határon túli magyarok, elitek vagy közösségszervezők nem rendelkezünk olyan eszközökkel, amelyek az ilyen megszólalókat képes volna elhallgattatni.



- A szórvány olyan társadalmi tapasztalatot hordoz, amely a nemzet számára hasznos, a szórvány belülről látja a másik etnikumot. Ennek ellenére a burgenlandi nyolcezer magyart 1990 óta kirekesztik a Máértből és más egyeztetésekből. Hogyan érhető el fordulat?



- A szórvánnyal kapcsolatos jellemző reakciók: sajnálat, szegények támogatásra szorulnak, hátrányos helyzetűek, az asszimiláció számukra közvetlen veszély. De lehetséges egy pozitív olvasat is, hiszen a szórványban élő egy másik kultúrát is jól, belülről ismer, képes közvetíteni kultúrák és népcsoportok között. Ami az ausztriai magyarságot illeti, ott meglátásom szerint a helyzetet az bonyolítja, hogy az 56-os menekültek és az azóta politikai okokból Ausztriát választó magyarok lélekszáma jóval meghaladja az őshonos, burgenlandi magyarokét. Ugyanakkor utóbbiak mind kevésbé ragaszkodnak nyelvükhöz és kultúrájukhoz, a 2011-es Mozaik kutatás alapján állítható ez. Bonyolult képlet. Ebből kifolyólag az Ausztriában élő magyarok helyzete olyan kérdés, amelyet Erdélyből elég nehéz objektíven megítélni.



- Fedezd föl saját kultúrád - hangzik az európai Balassi-folyamat jelmondata Belső-magyarországi civil szervezetek miképpen tudják bekapcsolni a szórványokat a magyar szellemi vérkeringésbe?



- A nemzetépítés intézményi keretei mellett építeni kell a nemzetet úgy is, hogy a nemzetrészek között minél élőbb és sokrétűbb legyen a kapcsolat. Ennek ma már igen jó esélyei vannak, több program szolgálja ezt. Hadd beszéljek egy erdélyi példáról. A kolozsvári székhelyű Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége egy közösségi térképbe kívánja összegyűjteni mindazt, ami egy megye, ezen belül egy település magyarságát illetően fontos és értékes információ. A civilterkep.ro honlap abban különbözik az eddigi kapcsolatépítést szolgáló honlapoktól, adatbázisoktól, hogy nem egy területet mutat be, hanem egy helyi közösséget. Például Szilágysomlyó városról megtudjuk a történelmét, a demográfiai folyamatokat, az oktatás helyzetét, a helyi kulturális kínálatot, a helyi egyházakat, a jeles személyiségeket, el egészen a civil szféráig és a vendégfogadási lehetőségekig. Persze, ez is fejleszthető, de a lényeg, hogy ha bárki magyarként, éljen Magyarországon, a Felvidéken, Kárpátalján, bárhol, kapcsolatot keres, akkor fel tudja mérni, milyen helyi potenciállal, milyen lehetőségekkel számolhat.

preshaztarsasag.hu