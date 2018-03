Új fejezet nyílhat a magyar–amerikai kapcsolatokban

Új fejezet nyílhat a magyar-amerikai kapcsolatokban, hiszen a két ország nagyon sok kérdésben hasonlóan gondolkodik - mondta Németh Zsolt (Fidesz), az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke pénteken az Országházban.

2018. március 10. 00:15

A politikus a Budapestre látogató amerikai kongresszusi delegáció tagjaival egyeztetett, majd az azt követő sajtótájékoztatón kifejtette: az amerikai delegáció látogatása azért is időszerű, mert a napokban ünnepeljük a Szent Korona visszatérésének a 40. évfordulóját. Jimmy Carter korábbi amerikai elnök döntése volt a korona visszaadása Magyarországnak, és ő most levélben köszöntötte Magyarországot, a magyar népet és az Országgyűlést - közölte.



A képviselő szerint a korona visszajuttatásával a szuverenitás "egy kis szeletét kaptuk vissza", és ez beleilleszkedett a rendszerváltozás folyamatába, ahogyan George Bush volt amerikai elnök 1989-es látogatása is.



Németh Zsolt hangsúlyozta: úgy tűnik, új fejezetet nyithatnak a magyar-amerikai kapcsolatokban ezekben a hónapokban. Az új amerikai adminisztráció a republikánus többségre támaszkodva "az élet és a politika számtalan pontján" nagyon hasonlóan gondolkodik, mint Magyarország - vélekedett.



Kiemelte: ebben a tekintetben különösen jelentős a globális biztonság és a belső biztonság, a migráció, a "kerítésépítés" kérdése is. A két ország hasonlóan gondolkodik a társadalompolitikáról, a család, a keresztény értékek jelentőségéről. Remélhetőleg ez az új szakasz nagyon gazdag fejezete lesz a kétoldalú kapcsolatoknak, mert szükség lenne elmélyíteni a magas szintű politikai kapcsolatokat, hasonlóan a gazdasági és a biztonságpolitikai együttműködéshez - mondta.



A képviselő kitért arra: Magyarország fontos külpolitikai prioritása Közép-Európa építése, ezért volt lényeges Donald Trump amerikai elnök tavalyi varsói látogatása. "Amit ott elmondott, azt úgy éreztük, hogy nekünk mondja" - fogalmazott, felidézve: Trump arról beszélt, hogy a hagyományos értékek talaján kell állni, "Isten, haza, család és a szabadság volt az a négy érték", amelyet az amerikai elnök varsói beszédében hangsúlyozott.



Mint mondta, Közép-Európa építése nemcsak a mi érdekünk, hanem mindazoké, akik látják a lehetőséget ebben a térségben, és az Egyesült Államok mindenféleképpen ilyen.



Németh Zsolt arról is beszélt, hogy a megbeszélésen Ukrajna is téma volt. Magyarország Ukrajna jövőjét Közép-Európában képzeli el, messzemenőkig támogatja Ukrajna területi szuverenitását és integritását, de szeretné, ha az ország "egy demokratikus jogállamot építene", amelyben az emberi és kisebbségi jogok biztosítottak, és a kárpátaljai magyarok megőrizhetik a saját iskolarendszerüket - jelentette ki.



Megjegyezte: az amerikai delegáció tagjai a miniszterelnökkel és a házelnökkel is találkoznak.



Dennis Ross floridai republikánus képviselő a sajtótájékoztatón elmondta: országa szívesen segít Magyarországnak az energiaellátás diverzifikálásában. A magyar gazdaság nagyon jól teljesít, sokat elért közép-európai, illetve visegrádi partnereivel az elmúlt időben, és ez jó lehetőséget teremt az amerikai gazdasági együttműködés szorosabbra fűzésére - mutatott rá.



Az amerikai politikus megerősítette, hogy a két ország valóban hasonló értékeket követ, fontosnak tartják a hagyományos és családi értékeket, a gazdasági teljesítményt és a határvédelmet.



Úgy vélte, delegációja budapesti látogatása jelentősen hozzájárul a kétoldalú kapcsolatok megerősítéséhez.



Kérdésre Dennis Ross elmondta: igyekeznek tető alá hozni Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump találkozóját, ez "idő kérdése". Ugyancsak kérdésre azt mondta: megbeszélésein téma az orosz befolyás, a kiberbiztonság kérdése.



Németh Zsolt kérdésre közölte: a budapesti nagykövetjelölt megkapta a jóváhagyást Magyarországtól, így most már az amerikai eljárás gyorsaságán múlik, hogy mikor érkezhet meg.



Az amerikai kongresszusi küldöttséget Orbán Viktor miniszterelnök is fogadta az Országházban - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Kövér László házelnök amerikai kongresszusi delegációval tárgyalt

Amerikai kongresszusi delegációval folytatott tárgyalásokat pénteken Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Parlamentben.

Az Országgyűlés sajtófőnökének MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az öt republikánus és egy demokrata képviselőből álló küldöttség azért érkezett Magyarországra, hogy a parlamenti képviselők közti személyes találkozók által is elősegítsék a magyar-amerikai politikai kapcsolatokat.



A házelnökkel folytatott megbeszélésen Kövér László hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és Magyarország közös érdeke a kétoldalú kapcsolatoknak közös értékek mentén történő erősítése, egymás jobb megértése. Magyarország arra törekszik, hogy mind a politikai, mind a gazdasági, a kulturális és a turisztikai kapcsolatok, valamint a két ország közötti hagyományosan erős katonai, biztonságpolitikai együttműködés tovább erősödjön. A házelnök az Egyesült Államokat Magyarország legfontosabb Európai Unión kívüli partnerének nevezte - olvasható a közleményben.



A megbeszélésen szó volt az Európai Unió jövőjéről, az Európát sújtó tömeges migráció okozta helyzet kezeléséről, a V4-es együttműködésről, a kárpátaljai magyarság anyanyelv-használatát korlátozó ukrán oktatási törvényről, Magyarország Oroszországhoz fűződő viszonyáról, hazánknak az egyoldalú energiafüggőség felszámolására tett lépéseiről.

A delegáció nevében a küldöttségvezető Dennis Ross erős elkötelezettségéről biztosította a házelnököt a magyar-amerikai kétoldalú kapcsolatok szorosabbra fűzésében.



Budapesti tartózkodása során a küldöttséget fogadja Orbán Viktor miniszterelnök, Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Pintér Sándor belügyminiszter, Németh Zsolt, az Országgyűlés Magyar-USA Baráti Tagozatának és Külügyi bizottságának elnöke. A képviselők látogatást tesznek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is.

