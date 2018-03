Csak hazafiak védhetik meg Európát

Mint embertársait tiszteli az ellenzéki miniszterelnök-jelölteket, de egyikről sem tételezi fel, hogy képes lenne egy országot vezetni – mondta el a Magyar Időknek adott interjúban Tarlós István. Budapest főpolgármestere szerint gyermekeink, unokáink jövője a tét az április 8-i választáson, az ellenzék politikája pedig ezt kockáztatja a jelenlegi euró­pai politikai helyzetben. Tarlós István beszélt az Orbán-kormány és a főváros közötti nyolcéves együttműködés eredményeiről is.

2018. március 10. 10:28

– Mit tapasztal, tényleg kormányváltó hangulat van Budapesten, mint ahogy azt az ellenzék állítja?

– Hogy kitapintható kormányváltó hangulat lenne, azt leginkább az ellenzék öt vagy hat miniszterelnök-­jelöltje „érzi”. Azt nem lehet mondani, hogy nem történt semmi Hódmezővásárhelyen. Valaki taktikai hibát vétett. Az ellenzéknek azonban tudomásul kellene vennie, hogy az időközi polgármester-választáson nem ők nyertek, hanem egy keresztény, jobboldali beállítottságú ember. Felesleges volt őt annyit piszkálni a kampány során, mert végül protestszavazás történt. Ebből országos mintát kiolvasni azonban enyhén szólva képtelenség. Nagy ellenzéki összefogást amúgy nem lehet tapasztalni.

– Pedig folyamatosan erről beszélnek a balliberális oldal prominensei.

– Még követni se lehet az ezzel kapcsolatos ellenzéki nyilatkozatokat. Az MSZP–Párbeszéd lenullázta az „Együtt” szerveződést. A Párbeszéd egyébként nem mérhető, gyakorlatilag az MSZP-nek kell hoznia a 10 százalékot. Karácsony Gergely annak az MSZP-nek lett a jelöltje, amelyiket éveken át lesajnált, és amelyik az általa elfogadhatatlan Gyurcsány pártjával közösködik. Az MSZP ugyanis megállapodott a DK-val. Az LMP tárgyalna az MSZP-vel, de hogyan képzeli ezt, amikor a DK és az LMP hallani sem akar egymásról? A Jobbik pedig szóba se áll a DK-val és az MSZP-vel. Ez legalább a DK részéről kölcsönös. Amikor a Jobbik ezt megerősíti, aznap megjelenik egy momentumos fiatalember a képernyőn, és bejelenti, hogy ők majd „intézkednek”, mert a Jobbik nélkül nincs „kormányváltás”. Tehát a Momentum győzködi majd a Jobbikot? És a Jobbik engedelmeskedik – elveit feladva – a Momentumnak? Fenti pártok ideológiái amúgy – szerintük is – összeegyeztethetetlenek, mégis hajtogatják, hogy nem néznek szembe az arcvesztés veszélyével. Ott van még a visszalépkedések miatt az állami támogatás esetleges elvesztésének, továbbá az elveszthető töredékszavazatoknak a problémája. Közben pedig van egy fél tucat miniszterelnök-jelöltjük. Hogy akarnának kormányt alakítani, még inkább kormányozni? Ezt vegyék komolyan a választók?

– Az ellenzéki pártok megegyezése hiányában lehetséges a választók részéről taktikai szavazás?

– A gyakorlatban nehéz elképzelni. Sok a jelölt. A naponta ismételt politikai szólam, hogy „a választók majd tudják, hogy ki a legesélyesebb ellenzéki jelölt”, a temetőben sötétben fütyörésző ember bátorságfejlesztő pótcselekvésére emlékeztet. A különböző pártok jelöltjei között egy csomó, a választók zöme számára ismeretlen név van. Honnan tudná a választó megállapítani, hogy ki a legesélyesebb ellenzéki jelölt? Pláne egységesen.

– A Jobbik nyilatkozatai szerint a főváros közpénzből támogatja a migránsok letelepítését. Igaz ez?

– Ez tipikus kampánymese. Vagy félreértés. Voltak belügyminisztériumi pályázatok, amelyeken a főváros szakirányú intézete, a BMSZKI is részt vett. Az intézet – teljesen nyíltan – két csoportnak biztosít évek óta lakhatási feltételeket: a hajléktalanok számára és a nemzetközi védelemben részesülőknek. Nem hinném, hogy a főváros vagy az én bármely nyilatkozatomból az illegális bevándorlás támogatása lett volna vagy lenne kiolvasható. Ennek következetesen az ellenkezője igaz, így kár kísérletezni vele.

– A kampányban a migráció kérdése a legfontosabb?

– Nézze, ismert nyugati közéleti személyiségek már sok évvel ezelőtt figyelmeztették Európát a bevándorlás veszélyeire. Ez a bevándorlás ma már illegális, és Európában megsokszorozódott. A magyar lakosság többsége is tisztában van ezzel, mégis aki megszólal ellene, azt az ellenzék letromfolja, megbélyegzi. Gyakorlatilag a demokrácia jegyében lehurrogja a többségi akaratot, és a szabadságra hivatkozva próbálja cenzúrázni az emberek érzéseit. Ez csúf felelőtlenség a minket követő generációkkal szemben.

– Mi a migráció legnagyobb veszélye?

– Ezek az illegális bevándorlók nem tisztelik a törvényeinket, a vallásunkat, a történelmünket, a szokásainkat. A mai magyar ellenzék a jelek szerint a multikultúra, a fondorlatos „politikai korrektség” szolgálatába szegődött. Ha Európa, benne Magyarország nem lesz képes megvédeni a keresztény értékeken felépült saját kultúráját, úgy ez a kultúra néhány nemzedéknyi időn belül bizonyosan el fog tűnni. A védelem csakis erős európai nemzetállamok segítségével – ezen belül erős nemzettudatokkal – képzelhető el. Ahogy legnagyobb költőink is tudták, mondták, írták: hazafiakkal. Az illegális bevándorló, aki tör-zúz, nem hazafi, nem is akar az lenni. A „politikai korrektséget” védelmező ellenzék ezt mintha nem értené vagy nem akarná érteni. Ha ők nyernek április 8-án, az kétségtelen kockázatot jelent a jövőre. Ez nagyon megfontolandó április 8-án azok számára is, akiknek vannak fenntartásai a mostani kormánnyal szemben. Ha egyszer beindul az emberáradat, azt már többet nem lehet visszacsinálni.

„Nagy ellenzéki összefogást amúgy nem lehet tapasztalni” Fotó: Kurucz Árpád

– A balliberális ellenzék ezek szerint hazafiatlan?

– Legalábbis nem érti, hogy ha valaki bevándorol Magyarországra, erőszakosan, beazonosíthatatlanul, attól az még nem lesz ennek a népnek a fia, még akkor sem, ha a nyelvet esetleg megtanulja. Ahhoz, hogy hazafi legyen, ismernie kell, el kell fogadnia a magyar érzéseket. Arany, Radnóti szívesen elmeséli, mit jelent ez, csak olvasgatni kell őket.

– Az ellenzék fő kampánytémája, az Elios-ügy kapcsán a tervezett budapesti világítás-korszerűsítést is szóba hozták. Van ennek alapja?

– Nevetséges kitaláció. Az élet fog választ adni rá. Egyes zsurnaliszták, akik nem szimpatizálnak a jelenlegi kormánnyal és a fővárosi vezetéssel, kitalálnak történeteket, amikről úgy gondolják, hogy nagy zajt lehet velük csapni. Egyébként, ismerve az életet és az embereket, simán el tudom képzelni, hogy a miniszterelnök szinte semmit nem tudott a seregnyi vidéki világításfelújítás fejleményeiről, bármilyen furcsán hangzik ez egyeseknek.

– Hónapokig a 3-as metró akadálymentesítésének részleges elmaradásával vádolta az ellenzék a fővárost. Hol tart a tervezés?

– Ezeket a vádakat azoktól az emberektől kaptuk, akik nemrég ugyanilyen jogi környezetben a 2-es metró felújításánál mindössze tíz százalékban akadálymentesítettek. Megint az kiabált, akinek a háza ég. Ami a 3-as metrót illeti, most ott tartunk, hogy már csak két-három olyan van a húsz állomásból, ahol még nem eldöntött az akadálymentesítés mikéntje. A teljes akadálymentesítést az Európai Bizottság sem várja el. A világon eddig csak Bécsben sikerült ezt százszázalékosan megoldani. Megjegyzem, 2015-ben az Európai Bizottság különdíját kaptuk meg azokért az eredményekért, amiket Budapesten az akadálymentesítés terén 2010 után elértünk.

– Horváth Csaba mégis a saját és pártja népszavazási kezdeményezése sikerének tartja ezt.

– A szocialistáknak az akadálymentesítéssel kapcsolatos hiteltelen és suta aláírásgyűjtési kezdeményezése csúnyán elbukott. Nem véletlen a nagy csend. Nagy reményeket fűztek ahhoz, hogy majd a képviselői ajánlószelvényekkel együtt sikerül aláíratni az íveket az emberekkel. Nem így történt. A mi információink szerint mindössze 40 ezer jött össze nekik. Árulkodó volt az is, hogy amikor bejelentették a választási bizottságnál kezdeményezésük befejezését, akkor egyetlenegy ívet sem adtak le. Ügyetlen időpontot is választottak az akció feladására, hisz megegyezés a mozgáskorlátozottakkal még ma sincs, ők így pont semmit nem értek el. Tipikus ­Horváth-művelet volt. Az ő „sikereit” ismeri már a város.

– Hol tart a 3-as metró felújítása?

– A felújítás rendben folyik az északi szakaszon. Ami a járműveket illeti, forgalomban már csak három régi szerelvény fut, a felújítottak esetében pedig megszűntek a kezdeti problémák. A déli szakasz felújításának tenderére az ajánlatok beadása március 6-án zárult le. A középső szakasz esetében az eljárást meghosszabbították áprilisig, amit támogatok, ha másért nem, hát azért, mert még nem fejeződött be a már említett akadálymentesítésről az egyeztetés.

– Az ellenzék részéről az a vád is elhangzik, hogy a kormány kivérezteti a fővárost, ön pedig csak Orbán Viktor bábja.

– Régi és buta nóta. Tán még szegény Demszky Gábor kezdte el. Aki kicsit is a főváros és a Fidesz közelében van, az ezen a kijelentésen csak mosolyogni tud. Ha valaki a mi politikai közösségünkön belül keményebben fogalmaz, ha kell, vitába száll, az Kövér László házelnök úr és én. Ami a kérdés lényegesebb részét illeti, voltak vitáink Budapesttel kapcsolatban, de csak körbe kell nézni, és kiderül, hogy az elmúlt hét és fél évben több minden épült, készült el Budapesten a kormány és a főváros együttműködésében, mint az előtte lévő két évtizedben. Sem a város, sem a BKV 2010 óta nem vett fel működési hitelt.

– Mely fővárosi beruházások a legfontosabbak?

– A BKV-nál 2019-re a buszok, a trolik és a metrók esetében százszázalékos járműcsere valósul meg, a régebbi villamosok több mint egyharmadát is újak váltják fel. Elkészült a budai fonódó villamoshálózat, megcsináltuk a Széll Kálmán tér teljes rekonstrukcióját. Folyamatban van a Margitsziget-projekt, a Fővárosi Állat- és Növénykert megújítása, bővítése, a P+R parkolók építése. Jelentős eredményeket tudunk felmutatni a budapesti termál- és gyógyfürdők fejlesztése terén is. A csillaghegyi öblözet árvízvédelmi beruházásának négy eleme közül három a kiviteli tender állapotában van. Korábban erre egy fillért sem költöttek. Még ebben a ciklusban megkezdődik a Lánchíd, a 2-es villamos pesti hídfőalagútja és a Váralagút teljes rekonstrukciója, környezetük rendezése, ezeket megelőzően a BAH-csomópont felújítása. Nem szabad elfelejteni, hogy négy év munkával fejeztük be a 4-es metrót is. A főváros visszaszerezte külföldi tulajdonból a vízműveket és a csepeli központi szennyvíztisztítót, kilencvenkilenc százalékban sikerült csatornázottá tenni Budapestet. Ez a felsorolás ráadásul nem is teljes. Ehhez képest a felében-harmadában otthagyott 4-es metróépítkezésen és a Combino villamosokon kívül mit tudott felmutatni a szocialista-szabad demokrata városvezetés 1990 és 2010 között?

– Mennyire nevezhető stabilnak a város idei költségvetése?

– Az ellenzék legfajsúlyosabb képviselője, Tóth József XIII. kerületi szocia­lista polgármester is támogatta. Tény, a főváros nincs kiemelkedően jó pénzügyi helyzetben, de 1990 óta soha sem volt abban. Demszkynek is minden kormánnyal komoly vitája volt a fővárosi költségvetéssel és forrásbiztosítással kapcsolatban. Mindezek mellett a most elfogadott költségvetés jó, végrehajtható, megalapozott. A büdzsé főösszege 376 milliárd forint, amiben csak fejlesztési hiány szerepel, a működési egyenleg pozitív, akár a várost, akár a BKV-t nézzük. A fejlesztési ­hiányból 75 milliárd forintot fejlesztési hitelből, a többit saját forrásból tudjuk biztosítani.

– Egy hónap van vissza a választásig, részt fog venni a kampányban?

– Budapesten igen, a korábban említett okokból támogatni fogom a miniszterelnököt és a kormánypártot. Különösen a vetélytársak politikájának ismeretében. Karácsony Gergő arcán mindig ott vibrál a megértő mosoly, de teljesítményei nem igazolják, hogy miniszterelnöki szintű kvalitásai lennének. Felfogása még kevésbe. Ha az MSZP a Párbeszéddel közös lista miatt netán nem éri el a bejutáshoz szükséges tízszázalékos küszöböt a választáson, a kudarcot Karácsony nyakába varrják. Mint embertársai­mat tisztelem az ellenzéki miniszterelnök-jelölteket, de egyikről sem tételezem fel, hogy képes lenne egy országot vezetni.

magyaridok.hu