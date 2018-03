Minden vitát és harcot vállalunk a magyar emberekért

Minden vitát és minden harcot vállalunk a magyar emberekért, akár Magyarországon élnek, akár a határokon túl - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton újságíróknak.

A tárcavezető kiemelte: Ukrajnában teljesen egyértelműen előretörnek a szélsőséges, nacionalista pártok és ideológiák. Két vonatkozásban ez már hosszabb ideje tetten érhető, egyrészt Kijevben az ukrán parlament döntéseiben, másrészt Kárpátalján a magyarokat érő folyamatos támadásokban és megfélemlítésekben - mutatott rá.



Hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy Ukrajnában a magyarokat folyamatosan megfélemlítik, hogy folyamatosan a magyaroknak hátrányokat okozó, a jogaikat megsértő döntéseket hoznak. Ukrajna az ilyen döntésekkel, valamint a magyarság elleni támadások elleni eredménytelen fellépéssel, illetve a fellépés hiányával méltatlanná válik arra, hogy akár európai vagy euroatlanti integráció iránt törekvő országként tekintsünk rá - vélekedett.



Szijjártó Péter kitért rá: Kijevben az oktatási törvény elfogadását követően mind az Európai Unió, mind pedig a Velencei Bizottság világossá tette, mit kell tennie Ukrajnának. Konzultálni kell a kisebbségek képviselőivel, meg kell állapodni velük, majd a megállapodásnak megfelelően kell átalakítani az oktatási törvényt - magyarázta. Hozzátette: ehhez képest a kisebbségi jogokat súlyosan sértő oktatási törvény végrehajtása megindult Ukrajnában, de máig nem egyeztettek a kisebbségi szervezetekkel.



A külügyminiszter szerint a nyelvtörvény vonatkozásában a jelenleginél sokkal rosszabb helyzetet eredményező törvényjavaslatok vannak az ukrán parlament előtt, Szijjártó Péter ezeket "nonszensz javaslatoknak" nevezte. Ezek a törekvések a magyar nyelvhasználat teljes visszaszorítására irányulnak - jelentette ki.



Emlékeztetett: egy hónapon belül két robbantásos merényletet hajtottak végre a KMKSZ székháza ellen. Ha ez bárhol máshol történik a világban, az EU, a NATO és talán az ENSZ is rendkívüli közleményben ítélné el az esetet, most azonban "az egész nemzetközi közösség hallgat", ami tűrhetetlen - fogalmazott.



Szijjártó Péter beszámolt róla, hogy többször egyeztetett az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) vezetőivel, és azt kérte, hogy a szervezet speciális megfigyelő missziója ne csak Kelet-Ukrajnában legyen jelen, hanem a nyugati részén is, Kárpátalján, folyamatosan, és lépjenek fel, hogy a kárpátaljai magyar közösséget ne félemlíthessék meg és ne hajthassanak végre támadásokat a magyar nemzeti közösséggel szemben.



Mint mondta, mind az EBESZ főtitkára, mind a kisebbségügyi főbiztosa rendkívül pozitívan, korrekten és nyitottan állt a kezdeményezéshez, így pénteken arról adott értesítést a főtitkár levélben, hogy létrehozták az EBESZ folyamatos jelenlétét Ungváron. A helyiek is arról számoltak be, hogy észrevehető az EBESZ jelenléte a környéken, 12 tagú megfigyelő misszió van jelen - közölte.



A tárcavezető arról is beszélt, hogy Ukrajna "a hamis propaganda eszközeivel" is él, folyamatosan próbálja megosztani a magyarságot, manipulálni a nemzetközi közvéleményt. "De ennek mi nem engedünk" - jelentette ki. Hozzátette: minden magyar, éljen bárhol a világon, mindig számíthat rá, hogy a magyar kormány megvédi.



Azt mondta, "minden vitát és minden harcot vállalunk a magyar emberekért", akár Magyarországon élnek, akár a határokon túl. Ezért Ukrajna minden európai, euroatlanti integrációs törekvését csak akkor támogathatjuk újra, ha a kisebbségeket sértő intézkedéseket hatályon kívül helyezik - közölte. Hozzáfűzte: ezért a soron következő NATO-Ukrajna miniszteri bizottsági üléseket és a NATO-Ukrajna csúcstalálkozót is megvétózza Magyarország mindaddig, amíg Ukrajna a magyar nemzeti közösség érdekeit sértő javaslatokat és törvényeket vissza nem vonja, illetve hatályon kívül nem helyezi.

A kulturáltságnak és a kölcsönös tiszteletnek kell meghatároznia a magyar-román kapcsolatokat

A kulturáltság és a kölcsönös tisztelet alapjaira kell helyezni a magyar-román kapcsolatokat - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton, újságíróknak nyilatkozva.

A tárcavezető arra reagált, hogy a román hatóságok pénteken nem engedték belépni Romániába Dabis Attilát, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) külügyi megbízottját. Dabis Attila a székely szabadság napja alkalmából szombaton tartandó megemlékezésre és felvonulásra igyekezett Marosvásárhelyre, amikor a magyar-román határon a román határrendészek feltartóztatták.



A külügyminiszter kifejtette: pénteken egy magyar állampolgárt arról értesítettek a borsi határátkelőhelyen, hogy ki van tiltva Romániából.



"A magyar-román kapcsolatokat szeretnénk a kulturáltság és a kölcsönös tisztelet alapjára helyezni", de sajnos az ilyen intézkedések ezt nem segítik - fogalmazott.



Szijjártó Péter úgy vélte, természetesen Romániának joga van ahhoz, hogy hasonló döntéseket hozzon, de kitiltó döntést csak bírósági döntés alapján lehet hozni, azonban a határátkelőn a magyar állampolgárral semmifajta bírósági döntésre nem hivatkoztak.



A magyar külképviseletek azonnal felvették a kapcsolatot a borsi határátkelő illetékes román tisztségviselőivel, akik elmondták, hogy ők nem jogosultak a válaszadásra - közölte. Mint mondta, felkeresték az országos határőrizeti parancsnokságot is Romániában, ők szintén megtagadták az információ kiadását.



Kiemelte: jegyzékben fordulnak a román külügy- és belügyminisztériumhoz.



Szijjártó Péter kijelentette: elfogadhatatlan a 21. században, hogy két egymással szomszédos európai uniós tagállam esetében ilyen helyzet álljon elő, hogy egy európai uniós állampolgár szabad mozgáshoz való jogát így sértik meg. A magyar állampolgár szabályszerűen akarta átlépni a határt, a kijelölt átkelőhelyen, nyitvatartási időben, érvényes útlevéllel - tette hozzá.



Közölte: arra kérik a román vezetőket, hogy a kulturáltság és a kölcsönös tisztelet alapján próbálják intézni a magyar-román kapcsolatokat, ebbe pedig ez az ügy nem fér bele.



A külügyminiszter a megemlékezést illetően kitért rá: a történelmi tényeket nyilván tiszteletben kell tartani, ezért a történelem hőseire való megemlékezéshez fűződő jogot sem szabad elvitatni senkitől. Remélhetőleg a román hatóságok európai módon fognak eljárni a mai események vonatkozásában - mondta.

