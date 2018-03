A Lázár-videó „gyűlöletkeltő”

Miért is tiltotta be a Facebook a Lázár-videót és oldotta fel azután, amikor kínossá vált számára, hogy akkora port vert fel a letiltása?

2018. március 12. 18:01

A Lázár-videó „gyűlöletkeltő”; az ukrán biztatás orosz papok megölésére Facebook- és EU-cuki

A balliberális hazai sajtó annyira imádta Lázár János kabinetminiszter Facebookra kitett, bécsi videójának letiltását, hogy azonnal magyarnak érezte magát.

A Soros-féle 444.hu az erről szóló híradását így is kezdte: „Ma is jó magyarnak lenni: a kúlnál is kúlabb Vice hosszú cikkben foglalkozik vele, hogy miért szedte és miért rakta vissza a Facebook egy távoli kis ország politikusának videóját. Így nézünk ki.”

Az pedig a legkúlabb, hogy sem a ránk ismét méltatlanul oly nagy figyelmet pazarló Vice, se a magukat széthódmezővásárhelyező nyugati médiumok két napja egyetlen kivétellel, egy árva szót sem ejtenek arról, hogy március 10-én holtan találták lettországi szobájában a korrupció elleni harcban, ott igen nagy szerepet vállalt, Ilze Cirulét. Az 54 éves Cirule asszony a lettországi állami pénzügyi felügyelet adóhivatalának vezetője volt. 2016 óta vezette az ottani NAV-ot, számolt be róla tegnap a független német Deutsche Wirtschafts Nachrichten gazdasági- és politikai hírportál.

De ez csak – a nyugati agyonvezérelt médiavilág szerint – aprócska intermezzo.

Szóval: miért is tiltotta be a Facebook a Lázár-videót és oldotta fel azután, amikor kínossá vált számára, hogy akkora port vert fel a letiltása?

Ahogyan az idézet Sorosnyik portál zárómondata idézi az – ó! – Emberjogi Figyelő (Human Rights Watch) európai médiaigazgatóját, a letiltás miatt kezét vörösre dörzsölő Andrew Stroehleint: „Mert tényleg fontos, hogy az európaiak tudják, hogy az EU egyik tagállama rasszista gyűlöletpolitikát folytat.”

A Facebooknak is természetesen a „gyűlölettel” volt a problémája. Amely a nyugati világ urainak cenzúrázást utólagosan indokoló kulcsszava, amely ellen apelláta nincs. Csak pénzbüntetés és börtön. Egyre nagyobb mértékben.

Mindezzel van egy további probléma. A szokott.

A kettős mérce, amely a mai nyugati világban már ránézésre is rothadtabb külsőt mutat fel, mint egy pöcegödörben egy éven át tartott vajdarab.

Nézzük akkor ezt a kettős mércét a legújabb események tükrében.

Az ukrán kormányhoz közeli Mirotvorec nevű internetes portál Facebook oldalán az ország katonáit arra buzdította, hogy lőjék le az orosz ortodox egyház papjait. Mégpedig gondolkodás nélkül. A szöveg meg is magyarázza: „Minden ukrán harcosnak tudnia kell: a moszkvai és Moszkva-barát pópák az orosz agresszorok harci egységei”. Ezt a már említeni is tilos Sputnik New orosz hírügynökség német nyelvű szolgálata jelentette március 9-én, azaz pénteken.

A Facebook itt nem talált „gyűlöletet”. Hisz olyan cuki ez a gyilkosságra biztatás, és általában a geopolitikailag ultrafontos Ukrajna védelme minden, Kijevet bántó emberjogi jajszóval szemben is.

A paplövésre kiadott buzdításról a hír egy nappal azután jelent meg, hogy az Európai Bizottság az általa rendszeresen, hatalmas pénzekkel támogatott Ukrajnának újabb 1 milliárd eurós pénzügyi támogatást hagyott jóvá.

Annak az Ukrajnának tehát, ahol nem csak tombol a korrupció, hanem ahol felgyújtják az általuk nem szeretett etnikumok irodáit is.

Mivel e kormányközeli ukrán gyilkos biztatásra sem várható semmilyen reagálás Brüsszeltől, megkérdeztük az Európai Bizottság budapesti misszióját minderről, megemlítve, hogy a paplövetésről most krátermélyen hallgató Európai Bizottság a múlt hónapban beperelte Magyarországot, mert a törvény alkalmazásával átláthatóbbá akarja tenni a civil szervezetek külföldi támogatását.

A kérdés az volt, hogy várható-e bármilyen brüsszeli reagálás, hiszen ha nem lesz, tarthatunk tőle, hogy utánzói lesznek az ukrán példának, és netán egy szélsőséges honlap az Európai Bizottság vezető tagjainak a lelövésére is buzdítani fog a Facebookon, ameddig azt onnan el nem távolítják.

3 percen belül, hogy saccoljunk.

A válaszról értesíteni fogjuk kedves olvasóinkat.

Lovas István

magyaridok.hu