Karácsony nehogy bedőljön a saját hülyeségeinek

Nagy hidegháború zajlik Európával szemben, és az egész kontinens jövőjét befolyásolja a magyar választás - mondta az Országgyűlés elnöke az Echo Tv Napi aktuális című műsorában hétfőn.

2018. március 12. 22:56

Európa jövőjét befolyásolja a magyar választás

Kövér László kifejtette: ezt egyre többen ismerik fel, amit megmutattak a közelmúltban a német, az osztrák és az olasz választások is.



Ha a felméréseket nézik, kimondható, hogy nincs olyan társadalom Európában, ahol többségben lennének azok, akik bevándorlóországot akarnának csinálni a saját hazájukból vagy akik jónak tartanák, ha még több bevándorló érkezne az őslakosok rovására. Mindenhol többségben vannak a normálisan gondolkodó, józan, nemzeti érzelmű polgárok - jelentette ki Kövér László.



Ugyanakkor azon országokban, amelyek bennünket vádolnak demokráciadeficittel, a jogállamiság hiányával, a politikai korrektség jegyében "brutális" cenzúra érvényesül a sajtóban és a köznapi kommunikációban - tette hozzá, példaként említve Németországot.



Arra a kérdésre, hogy Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje kormányra kerülésük esetén azt ígérte: beletörli a lábát a 2012-es alaptörvénybe, népszavazással semmissé teszi, ez De Gaulle francia elnöknek is sikerült korábban, azt mondta: Karácsony Gergely nehogy bedőljön a saját hülyeségeinek, és nehogy elhiggye, nincs jogállam. Magyarországon jogállam van, éppen ezért, amiről beszél, nem lehetséges - mondta az Országgyűlés elnöke.



Ez De Gaulle kutyájának szellemi színvonalát sem üti meg - fogalmazott, hozzátéve: Karácsony Gergely hasznavehetetlen és komolytalan ember, és azt nem érti, az MSZP hogyan vehette a nyakába. Úgy látszik, bolsevik kutyából mégsem lesz demokratikus szalonna - jegyezte meg a fideszes politikus.



Kövér Lászlót a hódmezővásárhelyi választás eredménye meg is lepte és nem is. Azt mondta, látni lehetett, hogy egy jól felépített jelölt, jól megírt forgatókönyve bontakozott ki, egy kísérleti terep volt. Ugyanakkor azért nem lepte meg, mert a város mindig is kísérleti terepe volt a polgári erőkkel szembeni baloldali destrukciónak - közölte. Megjegyezte: korábban nem voltak ilyen sikeresek, ezért kétségtelen tény, ez figyelmeztető jel.



Szerinte nem a Fidesznek van félnivalója, hanem az ország józanabb többségének, hogy nehogy véletlenül politikailag kisebbségbe kerüljön. Ha a mostani kormány elvesztené a cselekvési lehetőséget a következő négy évre, akkor csak egy káoszkoalíció tud a helyébe kerülni. A már említett Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc mellett Vona Gábor már azt sem tudja kicsoda, ahogy Szél Bernadett és egész pártja sem tudja, mit akar az élettől, csak azt, hogy valami mást.



Ezekből akkor sem tudna kormányképes erő összeállni, ha többséget szereznének a választásokon - vélte.



A szombati székely szabadság napjáról és arról, hogy az unióban előfordulhat, nem tartják legitim követelésnek az önrendelkezést, azt mondta: az unióban a mérvadó politikai elit eleve kozmopolita, utál mindenféle nemzeti önazonosságra utalást, törekvést. Szeretnék a nemzetállamok hatáskörét csökkenteni, és csak akkor adnak teret ilyen kisebbségi, önazonosságra való törekvéseknek, ha az egyúttal a központi hatalom gyengítését is szolgálja. Szerintük mindenféle kisebbség jó, ha a többséget gyengíti, kivéve az őshonos kisebbségeket - összegzett Kövér László.



Arra a felvetésre, hogy egyes hazai szereplők a határon túliak eddig megszerzett jogainak visszavonását próbálják elérni, úgy reagált: nyilvánvalóan nem erősíti az adott kormányt, hogy nemzetközi porodon hitelesen az egész nemzetére hivatkozva képviselhesse ezeket a törekvéseket. Addig, amíg ez partikuláris törekvés nem nagyon számít - jegyezte meg, hozzátéve: Gyurcsány Ferenc "a neobolsevista szektájával" ebben a pillanatban még a periférián lévő politikai erőnek tekinthető. Azonban nem szabad lebecsülni sem őt, sem a pártját, sem azokat a nézeteket, amelyekre tudatosan apellál. Azt feltételezi, és Kövér László szerint ezt joggal teszi, hogy a magyar társadalomban még mindig van néhány százaléknyi ember, aki számára hívó szó lehet a "saját fajtájával szembeni utálat".



Szerinte a DK elnöke már erkölcsi hulla, de rég politikai hullának is kellene lennie, de saját korábbi pártja, az MSZP nem volt képes "leszámolni vele" - fogalmazott az Országgyűlés elnöke.



Kitért arra is: ha rövid távon nem is apellálhatnak nagy sikerre az ellenzéki pártok a frissen honosítottak körében, hosszú távon szemlátomást próbálnak építkezni. Úgy gondolják, el fog jönni az idő, amikor a határon túliak is kiegyensúlyozottabban szavaznak majd, ami így helyes is, csak dolgozzanak, hogy a nemzet minden részében elfogadják őket - fejtette ki.



Kövér László azt mondta: ma egy-két mandátumról döntenek maximum a határon túli magyarok, és ez várhatóan a jövőben is így lesz majd.



Arra kérdésre, hogy ha ismét bizalmat kap a Fidesz és a KDNP, vállalná-e újra a házelnöki tisztséget, azt mondta: először legyenek túl az országgyűlési választáson és azon a procedúrán, amelyen eldől, kit jelöl a kormányzó párt. Hozzátette: ő jól érezte magát az elmúlt nyolc évben, és úgy érzi, talán fontos, jelzésértékű változások történtek az Országgyűlés működésében és az Országház állapotában ez idő alatt.

MTI - Echo TV