A hűség városában tartott fórumot a RETÖRKI

A rendszerváltozás meghatározó élménye volt Sopronban a vasfüggöny lebontása.

2018. március 13. 14:04

Vidéki fórumokon idézi föl az 1990 körüli évek eseményeit a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet: a különböző nagyvárosokban tartott fórumok célja, hogy a kevés írott forrással rendelkező időszakról pontosabb képet nyerjenek azáltal, hogy egykori politikai résztvevőket szólaltatnak meg. A program jelentőségét Bíró Zoltán, az Intézet főigazgatója foglalta össze.

Nagykanizsa és Gyula után Sopronban tartott fórumot a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI), hogy a rendszerváltás helyi eseményeiről kérdezze a térségben élő, az 1990 körüli években aktív politikai résztvevőket, többek között a Magyar Demokrata Fórum (MDF) korábbi tagjait.

Bíró Zoltán, a RETÖRKI főigazgatója lapunknak elmondta: a mintegy két órán át tartó és kilenc érintett megszólaltatásával zajló beszélgetés egyik fontos tanulsága, hogy a rendszerváltás idejéről mindnyájuknak közösek a meghatározó emlékeik. Az 1987 és 1990 közötti éveket nagyszerűnek tartják, amelyet fokozatos irányváltás követett.

Sopronban főként a határnyitás, a páneurópai piknik emléke eleven – emelte ki Bíró Zoltán, majd hozzátette: a most megkérdezettek mind kulcsszerepet vállaltak a vasfüggöny lebontásában. A beszélgetést a RETÖRKI Archívuma számára videón is rögzítették, mert – mint Bíró Zoltán is fogalmazott – a szóbeli visszaemlékezések a legfontosabb forrásai ennek a korszaknak, hiszen az akkor frissen alakult pártoknak még nem volt irattára és központosított levelezése, a szereplők megszólaltatása ezért forrásértékű.

Kérdésünkre, hogy az 1990 körüli évek most megkérdezett résztvevői meddig voltak aktívak a politikában, azt válaszolta: Nagykanizsán, Gyulán és Sopronban is nagyon hasonló emlékeket őriznek az érintettek. Döntő többségük a helyi értelmiségből került ki, az 1990 előtti pár évben, valamint az Antall-kormány idején még részt vett a politikában, aztán később, sokan Dávid Ibolya MDF-es elnöksége idején visszavonultak a civil életbe, vagy csatlakoztak a Fideszhez, amelynek célkitűzéseit a legközelebb érezték az egykori MDF-es eszmékhez.

Bíró Zoltán a rendszerváltó értelmiség kapcsán kiemelte: az akkori térségi politikai főszereplők az egyes vidékek jellemző tevékenységeit is reprezentálták, Miskolcon például a kohászat és a bányászat miatt az ezzel összefüggő egyetemi értelmiség volt meghatározó, az Alföldön inkább a klasszikusnak számító jogász- és társadalomtudományi értelmiség, míg Sopronban a mezőgazdasági-erdőmérnöki szellemi elit szerepvállalása emelkedett ki.

A rendszerváltás vidéki főszereplői ezzel a magyar politikai hagyományban klasszikusnak számító bölcsész értelmiség mellett részben olyan csoportokat is be tudtak vonni, akik – például a műszaki értelmiség – többnyire elhúzódtak a politikától. Ezzel kapcsolatban elmondta: a rendszerváltás utáni években az országos politikában egyre inkább elkülönültek a bal- és jobboldali értelmiségiek, vidéken azonban ez nem így történt, az átalakulás érdekében sokkal több volt a párbeszéd és a közös nevező keresése. Ezt bizonyítja az is, hogy a soproni fórumon nem csak MDF-es, hanem egykori szabad demokrata politikus is jelen volt – tette hozzá az intézmény vezetője.

Az esemény jelentőségét Bíró Zoltán abban foglalta össze: az élő szereplők megszólaltatása páratlan lehetőség és kiválóan segíti a Retörki tudományos munkáját. A beszélgetések archiválása mellett a korábbi fórumokról már összeállt egy kézirat, amelynek megjelentetését a közeljövőre tervezik.

Vitéz Anita / Magyar Hírlap