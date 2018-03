Balog Zoltán művészeti díjakat adott át

Önök arra terelnek bennünket, ahol a szép, az igaz és a jó létezik gyakran méltatlanul élt világunkban. Teljesítményük erősíti összetartozásunkat, magyar mibenlétünket, részévé válik mindannak, amit érdemes megismerni, megérteni, megtartani, továbbadni, ha úgy adódik, védelmezni - mondta Balog Zoltán kedden a Pesti Vigadóban, az állami művészeti és miniszteri szakmai díjak átadásán.

Az emberi erőforrások minisztere a nemzeti ünnep alkalmából adta át az elismeréseket. Balog Zoltán összesen 84 alkotót díjazott, tizenkilenc kategóriában.



"1848 márciusához hasonlóan most ismét nekünk kell meghozni a döntést jövőnkről, a szabadságunkról. Nekünk kell döntenünk arról, hogy megmaradjon a szabadságunk, hogy ne más döntsön, és arról, milyen legyen ez a szabadság. El kell döntenünk, vállaljuk-e a munkát, a küzdelmet ennek a közösségnek a megmaradásáért és gyarapodásáért. El kell dönteni, fontos-e számunkra ez a közösség, vagy engedjünk azoknak, akik azt mondják, nem kellenek már közösségek, család, nemzet, haza sem" - hangsúlyozta beszédében Balog Zoltán.



Megemlítette, hogy a Pesti Vigadó, a díjak átadásának helyszíne 1848-49-nek köszönheti pusztulását és az újra létrejöttét is. Hozzátette: ezen a helyen állt a pesti Redoute, amely otthont adott az Országgyűlésnek, itt kezdték meg a képviselők a munkát. "Itt mondta Kossuth Lajos, hogy önök felálltak, +én pedig leborulok a nemzet nagysága előtt+. Ezekét a szavakért rombolták le az osztrák csapatok 1849-ben az épületet, hogy aztán, még a kiegyezés előtt a Pesti Vigadó újjáépítése nemzeti üggyé váljon".



Balog Zoltán kiemelte: 1848 elismerése és tapasztalata az volt, hogy a nemzet közösség. Mint mondta, március 15-én újjászületett a magyar nemzet, a sorsközösségből és kulturális közösségből politikai közösség lett, önmaguk sorsát alakító, azért kiálló szabad embereké. Úgy vélte, 1848-49 egyszerre örökség, amelyet tovább kell adnunk, munka, amelyet el kell végeznünk és lehetőség, amellyel élhetünk.



"Mi most önöknek, a díjazottaknak köszönjük azt, amivel elgondolkodtatják, felemelik, megnevettetik az embereket, és hozzásegítenek minket ahhoz, hogy szebb, teljesebb életet élhessünk" - mondta a miniszter.



A tárcavezető Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából, Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár társaságában nyolc alkotónak nyújtott át kiváló művész címet, tizenhárman érdemes művész elismerést, hárman pedig Babérkoszorú díjban részesültek. Balog Zoltán emellett nyolc-nyolc művésznek Jászai Mari- és József Attila-díjat, hétnek Munkácsy Mihály-díjat adományozott, a Liszt Ferenc- és a Ferenczy Noémi-díjat öten-öten érdemelték ki. Balázs Béla- és Martin György-díjban négyen, Bánffy Miklós- és Harangozó Gyula-díjban hárman, Balogh Rudolf- és Erkel Ferenc-díjban ketten-ketten részesültek.



Németh Lajos-díjat, Hortobágyi Károly-díjat és Szabolcsi Bence-díjat egy-egy, szakmájában kiváló teljesítményt nyújtó személynek ítéltek oda, a Táncsics Mihály-díjat idén hárman kapták meg, akárcsak a Máté Péter-díjat, amelyet első alkalommal ítéltek oda.



Egy alkotó távollétében tanítványa, egy másik művész esetében családtagja vette át a díjat, ketten egy későbbi időpontban teszik ezt meg.



Az ünnepi műsorban fellépett a Gubás Gabi és az Éjszakai Nesz zenekar. Az ünnepségen jelen volt mások mellett Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Fekete György, az MMA tiszteletbeli elnöke, Krucsainé Herter Anikó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára, Hammerstein Judit, a Külgazdasági és Külügyminisztérium külföldi magyar intézetekért és nemzetközi oktatási kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára.

A mozgókép területén végzett kiemelkedő alkotótevékenysége, valamint művészi teljesítménye elismeréseként Balázs Béla-díjban részesült:



TASNÁDI ISTVÁN forgatókönyvíró, rendező;

LAJOS TAMÁS operatőr, producer, a Service Film Positive Kft. ügyvezetője;

DOMONYI RITA dramaturg, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem mesteroktatója;

FAZEKAS LAJOS filmrendező, operatőr.



Kiemelkedő fotóművészeti, fotóriporteri tevékenysége elismeréseként Balogh Rudolf-díjban részesült:



VÉCSY ATTILA fotóművész, a Magyar Tudományos Akadémai Agrártudományi Központ marketing asszisztense;

MÁTÉ GÁBOR fotográfus, a Moholy -Nagy Művészeti Egyetem tanszékvezetője, egyetemi adjunktusa.



A kultúra érdekében - hosszabb időn át - művészeti vagy kulturális intézményben, illetve szervezetnél végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Bánffy Miklós-díjban részesült:



BÁN TEODÓRA a Szabad Tér Színház és a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ ügyvezetője és művészeti vezetője;

SÁRKÖZI GYULA balettmester, a Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola alapítója és művészeti vezetője;

KUCSERA TAMÁS GERGELY a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára.



Kiemelkedő zeneszerzői, zenei rendezői tevékenysége elismeréseként Erkel Ferenc-díjban részesült:



PETROVICS ESZTER televíziós szerkesztő, rendező;

VARGA JUDIT zongoraművész, zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti egyetem egyetemi tanársegéde.



Kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenysége elismeréseként Ferenczy Noémi-díjban részesült:



HEGEDŰS ANDREA textiltervező;

CSÓKÁS EMESE kárpitművész, a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola művésztanára;

LENKEI BALÁZS formatervező, iparművész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyetemi adjunktusa;

RÉKASY BÁLINT ötvös iparművész-designer;

SZABÓ ANDREA grafikusművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem művésztanára.



Kiemelkedő táncművészeti tevékenysége elismeréseként Harangozó Gyula-díjban részesült:



BLASKÓ BORBÁLA a székesfehérvári Vörösmarty Színház táncművésze, koreográfusa, táncpedagógusa;

GYURMÁNCZI DIÁNA a Győri Balett balettművésze;

TÓKOS ATTILA a Honvéd Együttes táncos szólistája.



Hortobágyi Károly-díjban részesült:

IFJ. RICHTER JÓZSEF artistaművész, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója.



Kiemelkedő népművészeti munkásságának elismeréseként Martin György-díjban részesült:



TAKÁCS ANDRÁS néptánckutató;

PÁVAI ISTVÁN népzenekutató, a Magyar Tudományos Akadémai Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudomány Intézet tudományos főmunkatársa;

VARGA JÁNOS koreográfus, a Lartis Nonprofit Kft. ügyvezetője;

KISS FERENC zeneszerző, népzenekutató, az Etnofon Zenei Kiadó igazgatója.



Kiemelkedő zenetudományi, és zenei ismeretterjesztő tevékenysége elismerésekén Szabolcsi Bence-díjban részesült:



GOMBOS LÁSZLÓ zenetörténész, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeum tudományos munkatársa.



Kiemelkedő újságírói tevékenysége elismeréseként Táncsics Mihály-díjban részesült:



JUHÁSZ JUDIT újságíró, rádiós-szerkesztő-riporter, a Magyar Művészeti Akadémia szóvivője;

MÁCS ILDIKÓ, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap szerkesztő-riportere;

T. PINTÉR KÁROLY újságíró, az Evangélikus Élet főszerkesztője.



Kiemelkedő színművészeti, színházi tevékenysége elismeréseként Jászai Mari-díjban részesült:



BAJOMI NAGY GYÖRGY, a szombathelyi Weöres Sándor Színház színművésze;

BORBÉLY ALEXANDRA, a budapesti Katona József Színház színművésznője;

KRISZTIK CSABA, a székesfehérvári Vörösmarty Színház színművésze;

SZABÓ MÁRTA, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színművésznője;

VELICH RITA, a Budapesti Operettszínház vezető jelmeztervezője;

TENKI RÉKA, a budapesti Örkény István Színház Színművésze;

HARSÁNYI ATTILA, a Miskolci Nemzeti Színház és az Aradi Kamaraszínház színművésze;

LIPICS ZSOLT, a Pécsi Nemzeti Színház színművésze.

A Jászai Mari-díjjal kitüntetett Tenki Réka színésznő az állami művészeti és miniszteri szakmai díjak átadásán a Pesti Vigadóban 2018. március 13-án. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd



Kiemelkedő irodalmi - költői, írói, műfordítói, irodalomtörténészi - tevékenysége elismeréseként József Attila-díjban részesült:



GITTAI ISTVÁN költő, író, újságíró;

KARÁCSONYI ZSOLT költő, műfordító, a kolozsvári Helikon irodalmi folyóirat főszerkesztője;

FALUDI ÁDÁM költő, prózaíró, képzőművész;

EKLER ANDREA irodalomtörténész, kirtikus, a Silver Store Kft. menedzsere;

KELEMEN LAJOS költő, író, esszéista,szerkesztő, kritikus;

LEZSÁK SÁNDOR költő, drámaíró, kultúraszervező, a Magyar Országgyűlés alelnöke;

MOHAI V. LAJOS író, esszéista, kritikus;

TÓTH-MÁTHÉ MIKLÓS író, drámaíró.

A József Attila-díjjal kitüntetett Lezsák Sándor költő, drámaíró, kultúraszervező, a Magyar Országgyűlés alelnöke az állami művészeti és miniszteri szakmai díjak átadásán a Pesti Vigadóban 2018. március 13-án. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Kiemelkedő képzőművészeti tevékenysége elismeréseként Munkácsy Mihály-díjat kapott:



HAJDÚ KINGA, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium festő-és művésztanára;

HÉRICS NÁNDOR tervező-grafikusművész;

ISKI KOCSIS TIBOR festőművész, a A Viltin Galéria művészeti vezetője;

MENASÁGI PÉTER szobrászművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyetemi adjunktusa;

RÉVÉSZ LÁSZLÓ képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem osztályvezető mestere;

SERÉNYI H. ZSIGMOND festőművész, grafikus;

BALOGH GYULA festőművész.



A kortárs képzőművészet területén végzett kiemelkedő műkritikusi, kurátori tevékenysége elismeréseként Németh Lajos-díjban részesült:



KÉSZMAN JÓZSEF művészettörténész, a szombathelyi Eötvös Lóránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ oktatója.



Kiemelkedő zenei előadóművészeti tevékenysége elismeréseként Liszt Ferenc-díjat vehetett át:



PAD ZOLTÁN, a Magyar Rádió Énekkara vezető karnagya;

KOSZTÁNDI ISTVÁN, a Szegedi Szimfonikus Zenekar első koncertmestere és zenekari szólistája;

BALOG JÓZSEF zongoraművész;

KOVALSZKI MÁRIA zongoraművész-tanár, korrepetítor, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi adjunktusa;

OLÁH VILMOS hegedűművész, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara első koncertmestere.



Kiemelkedő könnyűzenei tevékenysége elismeréseként Máté Péter-díjban részesült:

RÚZSA MAGDOLNA előadóművész, énekes;

BERKI TAMÁS dzsesszénekes, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem dzsessz énektanára;

MOLNÁR FERENC CARAMEL előadóművész, énekes.

A Máté Péter-díjas Rúzsa Magdolna és Molnár Ferenc Caramel előadóművészek az állami művészeti és miniszteri szakmai díjak átadásán a Pesti Vigadóban 2018. március 13-án. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd



A magyar irodalom területén nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Magyarország Babérkoszorúja díjat vehetett át:



BARTIS ATTILA József Attila- és Márai Sándor-díjas író, fotográfus;

BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN József Attila-díjas író, költő;

DOBOZI ESZTER József Attila-díjas író, költő, szerkesztő.



A magyar művészet értékeinek gyarapítása érdekében végzett magas szintű, igényes teljesítménye elismeréseként Magyarország Kiváló Művésze díjban részesült:



BÖRCSÖK ENIKŐ Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész;

CSÁJI ATTILA Munkácsy Mihály-díjas festőművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja;

CSUJA IMRE Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész;

FÁBRY SÁNDOR előadóművész, író, érdemes művész;

KÓKAY KRISZTINA Ferenczy Noémi-díjas textilművész, grafikus, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja;

RÁCKEVEI ANNA Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja;

SOLYMOSI TAMÁS Harangozó Gyula-díjas balettművész, érdemes művész;

ZÁBORSZKY KÁLMÁN Liszt Ferenc-díjas karmester, gordonkaművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.

Csuja Imre színművész átveszi a Magyarország Kiváló Művésze díjat Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől és Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkártól az állami művészeti és miniszteri szakmai díjak átadásán a Pesti Vigadóban 2018. március 13-án. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd



A magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka területén végzett kiemelkedő művészi értékteremtő munkája elismeréseként Magyarország Érdemes Művésze díjat vehetett át:



BALÁZS JÁNOS Liszt Ferenc-díjas zongoraművész;

CSÁNYI SÁNDOR Jászai Mari-díjas színművész;

FALUDI JUDIT Liszt Ferenc-díjas csellóművész;

FRENÁK PÁL Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus;

GÁSPÁR TIBOR Jászai Mari-díjas színművész;

HARIS LÁSZLÓ Balogh Rudolf-díjas fotóművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja;

MELÁTH ANDREA Liszt Ferenc-díjas operaénekes;

MIKÓ ISTVÁN Jászai Mari-díjas színművész, rendező, előadóművész;

MUCSI JÁNOS BÉLA Harangozó Gyula-díjas koreográfus;

MUCSI ZOLTÁN Jászai Mari-díjas színművész;

PÁL LAJOS Bánffy Miklós-díjas zenész, zenetanár;

SZENTKIRÁLYI MIKLÓS BÉLA Munkácsy Mihály-díjas restaurátorművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja;

VERESS SÁNDOR LÁSZLÓ Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.



Az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és a gyógyítás terén végzett magas színvonalú munkája elismeréseként Semmelweis Ignác-díjat kapott:



DR. FIGLER MÁRIA, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar egyetemi tanára;

DR. HANKÓ ZOLTÁN, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke;

DR. CSÓKAY ANDRÁS idegsebész.

