Elment vadászni

2018. március 23. 01:51

A hazai ellenzék fáradhatatlan sajtómunkásai az utóbbi néhány napban Semjén Zsolt „titkos” svédországi „luxusvadászatán” csüngenek. Pontosabban csüngenének nagyon, de valahogy az istennek se tudnak rendesen megkapaszkodni, hullanak vissza csücsöri szájukkal a roppant indulati vázszerkezethez, ahol viszont olyan rendkívül izgalmas és mérhetetlen leleplező erejű megállapítások teremnek, mint pl. Semjén Zsolt van, Semjén Zsolt megy a lábával, Semjén Zsolt vadász létére vadászik. Illetve a 24.hu tegnap mutatott még egy nagyon érdekes fotográfiát is, amelyen a bocskaiba bújt Semjén Zsolt lóháton ül, és ebbéli állapotában – most jön a csavar, jól figyeljünk – ott ül a ló hátán. Az persze nem feltétlenül világos, hogy ezzel a képpel pontosan mi a túrót akartak, de hát azon a fertályon, ahol a Szent Korona olykor micisapkának neveztetik, a Szent Jobb meg oszló húscafatnak, nyilván egy magyaros ruhába öltözött Semjénnel is tudnak mit kezdeni.

A buflák nagy kéjjel túlbonyolított ügy a Magyar Nemzet gusztusos oldalain indult el, bizonyos Horváth Csaba László cikkeinek köszönhetően (áldassék a neve), mely cikkekben csuda dolgokat találni, de tényleg. Van itt kvázi minden – ötmilliós költség (mibű?), lopásrablás (aha!), temérdek széppel-jóval fölszerelt sarkköri luxushotel, óriási titkosság (még szerencse, hogy Horváth Cucunak nem állhatik útjába az ilyesmi!), hivatali hatalommal való gonosz luxusvisszaélés, Bambi ki történő lövése egyenest a helikopáterből (de lóháton ám!) és fel történő lógatása ugyanezen ördögien brekegő helikopáterre a pöcsénél nyakánál fogva.

Nos, időközben kiderült, hogy nem Semjén fizette ezt a bizonyos ötmilliós vadászatot, hanem gáláns meghívója, bizonyos Farkas József – akinek üzleti ügyeihez, változatos sikereihez amúgy Semjénnek az égadta világon semmi köze (ti. nem diszponál állami pénzek fölött.) Semjén Zsolt bűne tehát mindössze annyi, hogy szenvedélyes vadászként, Magyarország fővadászaként, a 2021-es Budapesti Vadászati Világkiállítás szervezőjeként e gazdag vállalkozó meghívását volt bátor elfogadni. Igaz, máskor is előfordult már vele hasonló – puff neki –, hogy mást ne mondjunk, tegnap éppen a Safari Club International elnöke hívta meg magához. Az ügyről készült szupertitkos híradós beszámoló itt tekinthető meg. Aztán – az ötmillió froncsi nem egyedül Semjénre lett elverve, mint a Nemzet cikkei amolyan igazi svéd karakánsággal sugallják, hanem a vadászaton résztvevő négy fős társaságra. Nem igaz az sem, hogy Semjén „helikopterről vadászott” volna (pedig milyen szépen ecseteli Majláth Ronald a Nemzetben, "véres mészárlás", ilyet szól), ahogyan az sem, hogy a fárasztó napok után luxushotelben hajtotta volna álomra a fejét („falusi hotel” volt az). Ja, amúgy ominózus helikopáter igénybevétele alapból nem Semjén „különleges kérése” volt – mint azt Horváth igen felvilágosultan állítja, mondván miniszterelnök-helyettes úr "a repülés szerelmese" –, hanem a helyi viszonyokat tűpontosan ismerő vadászat-szervezőké. Mi több, a szó jamesbondi értelmében titkosnak sem mondhatók ezek a vadászatok – jóllehet "szigorúan nyilvánosnak" sem; hogy mást ne mondjunk, Farkas úr saját számlájáról utalta át a szükséges összeget a derék skandináv szervezőknek, sőt az eseményre még „esküvői fotóst” is elhívott. Végül a kilőtt vadat természetesen nem a végtelenül lusta és ugyanennyire vérszomjas Semjén kérésére szállították el a helyszínről gonosz helikopáterrel – az egyenes gerincű szervezők döntöttek e megoldás mellett, Semjén meg egyszerűen rájuk bízta magát. (Ez mondjuk tényleg nagy hiba volt, minden elképzelhető tekintetben.)

Amúgy stimmel.

Köszönjük szépen a Magyar Nemzet munkatársainak az alapos tényfeltárást, a hullámzó hátú svéd embereket melegen üdvözöljük, illetve további jó munkát kívánunk nekik.

