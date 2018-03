Kiállás Magyarország mellett

Szuverenitásunkat és az eredményeket is megvédené a csütörtöki békemenet.

2018. március 14. 10:06

A Fidesz után a KDNP, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség és a Lungo Drom is arra kéri támogatóit, csatlakozzanak a március 15-i békemenethez. A tömegrendezvény szervezői szerint a békemenet nem valaki ellen irányul, hanem kiállás Magyarország szuverenitása, az elmúlt nyolc év eredményei mellett. A kormányváltásra készülő ellenzéki pártok, pártszövetségek külön ünnepelnek, az LMP például egy hotel előadótermében.

– A Civil Összefogás Fórum (CÖF) által március 15-ére meghirdetett békemenet nem valaki ellen irányul, hanem kiállás Magyarország mellett – jelentette ki a CÖF alapítója tegnapi nemzetközi sajtótájékoztatóján. Csizmadia László pártállástól függetlenül mintegy kétszázezer résztvevőre számít.

Hozzátette: a sorban hetedik meneten részt vevő lengyel barátaikkal együtt üzenik Európának, hogy a közép-európai népek érzékenyek a szabadságukra és a függetlenségükre. A Magyar Idők kérdésére elmondta: a lengyel vendégek különvonata már ma befut, a szerelvénnyel hatszázan érkeznek, de több százan jönnek magánúton is. A delegációt a lengyel miniszterelnök, Mateusz Morawiecki indította útjára.

Nem leszünk gyarmat – hirdette az első békemenet 2012-ben. Ezúttal is százezres tömegre számítanak a rendezők Fotó: MTI

Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF szóvivője úgy vélekedett: a békemenet azért vált ki olyan nagy aggodalmat a baloldal részéről, mert a nemzeti erők győzelme alapjaiban rendítheti meg a nemzet ellenében dolgozó erőket.

– A közelgő országgyűlési választáson az a tét, hogy Magyarország magyar marad vagy bevándorlóországgá válik – mondta Lomnici Zoltán. Fricz Tamás politológus arra hívta fel a figyelmet, hogy a hat évvel ezelőtti első békemenethez hasonlóan újra meg kell védeni a nemzeti szuverenitást és a magyar életmódot.

– A globális pénzügyi elit a nemzetek megszüntetésében és egy globális világrend kialakításában érdekelt, amelynek szerves része a migráció ösztönzése – fogalmazott. Bencsik András, a Magyar Demokrata című hetilap főszerkesztője azt mondta, a hódmezővásárhelyi választási vereség rádöbbentette a nemzeti erőket arra, hogy az országgyűlési választáson „élet és halál a tét”, és a békemenet alkalmával meg kívánják mutatni a szeretet és az összefogás erejét.

Stefka István, a Pesti Srácok portál lapigazgatója arról szólt, hogy a békemenet figyelmeztetés arra, hogy április 8-án mindenkinek jól kell szavaznia. – Az ellenzék, amely az 1919-es ellenzékhez hasonlítható, az alaptörvénytől a családtámogatási rendszerig mindent megsemmisítene, és migránsok millióit szabadítaná az országra – mondta.

Közben a Fidesz után a KDNP, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség és a Lungo Drom is bejelentette csatlakozását a békemenethez. Morvai Krisztina közleményében ismét kifejezte támogatását, azonban nem tud részt venni személyesen a békemeneten az EP-képviselő, mivel a strasbourgi Európai Parlament plenáris ülésén képviseli a magyar érdekeket.

A kormánypártok és szövetségeseik arra kérik támogatóikat, menjenek el március 15-én déli 12 órára a Bem térre, ahonnan együtt vonulnak majd át a békemenet résztvevői „A haza minden előtt” feliratú, Kölcsey Ferenc versét idéző molinó mögött a Margit híd, Nyugati tér, Alkotmány utca, Kossuth Lajos tér útvonalon az Országház elé, ahol 14 órától Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet. Az állami rendezvények itt már korábban megkezdődnek, reggel 9-kor Áder János köztársasági elnök jelenlétében zászlófelvonással kezdődik a nemzeti ünnep.

A választási összefogásról tárgyaló ellenzék több helyen fog ünnepelni. Az MSZP–Párbeszéd, a DK, a Liberálisok és az Együtt a Szabadság híd Pesti hídfőjénél, a Fővám téren tartanak 15 órától megemlékezést. Az LMP szűk körben, a Benczúr Hotel Budapest termében 12 órától kerekasztal-beszélgetést folytat aktuális témákról.

A Jobbik a Batthyány-örökmécsesnél tartja ünnepi nagygyűlését, amely 15 órakor kezdődik. A felszólalások mellett az ellenzéki párt országgyűlési képviselőjelöltjei ünnepélyes esküt tesznek a Szent Korona hiteles másolata előtt. Az operaház elé szervez tüntetést 17 órától a Független Diákparlament, mert az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem reagált érdemben a január 19-i demonstráción elhangzott követelésekre.

Programok a családoknak

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 170. évfordulóján számos ingyenes rendezvénnyel várják a családokat. A budai Várban, a Dísz téren magyar termelők és vendéglátósok várják a hazai finomságok vásárával az érdeklődőket. Ugyanitt lesz térzene is. A Várkert Bazárban kézműves-foglalkozások, zenés és táncos programok, és irodalmi est lesz. Hunyadi János lovas szobránál lósimogatóval, a Szent István-szobornál közlekedésbiztonsági játékokkal, míg Hadik András szobránál népzenével és néptánccal várják az érdeklődőket. A Szentháromság téren koncertek és gyermekprogramok lesznek, a Táncsics-börtönben pedig különböző vetélkedőkön, lehet részt venni. A Hadtörténeti Intézet és Múzeumban táncházat, színházi előadást, csatabemutatót is tartanak, és ágyúlövés is lesz. Az országos levéltárában a kétszáz éve született Görgei (Görgey) Artúr egykori honvédtábornok életét lehet megismerni. A Budapesti Történeti és Vármúzeumban történelmi sétával és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket.

magyaridok.hu