Magyarország akkor gyarapodik, ha független

A magyarok azt gondolják, hogy ha maguk intézhetik az ügyeiket, vagyis szuverének és függetlenek, akkor tud az ország gyarapodni és erősödni - mondta az emberi erőforrások minisztere szerdán Budapesten, mielőtt állami kitüntetéseket adott át a nemzeti ünnep alkalmából.

2018. március 14. 12:45

Balog Zoltán a Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt kitüntetések átnyújtása előtt arról beszélt, hogy ha a nemzet kezébe veheti sorsa irányítását, akkor képes talpra állni, építkezni és lehetetlen körülmények között is növekedni.

Ebben a központi szerep mindig a kormányzatoknak jut, azonban a kormány munkája önmagában nem elég, szükség van hozzáértő, elkötelezett, bátor emberekre, akik a maguk területén kiemelkedőt alkotnak. Ilyen emberek a díjazottak, akiknek a munkája túlmutat önmagukon, több és magasabb rendű, mint ők – fogalmazott a miniszter.

Hangsúlyozta, a szabadság kivívása, megszerzése és az építkezés összetartozik, azonban nem mindegy, hogyan és milyen okból, célból harcolunk a szabadságért.

Aki tudja, hogy „a szabadság lényege nem a valamitől való szabadság, hanem a valamire való szabadság”, az később méltó tartalommal tudja majd megtölteni azt.

A márciusi ifjak és a honvédsereg katonái tudták, miért küzdenek, így harcuk irányt mutathat ma is – mondta, hozzátéve, a magyarok ugyanazért küzdöttek 1848-ban, 1956-ban és 1989-90-ben is, és 1848 igazságáért ma is meg kell küzdeni.

Balog Zoltán azt hangoztatta, hogy a szabadság nem egyszerűen keret, amivel mindenki azt kezd, amit akar, hanem „ihlet”, magatartásforma, és a szabadság mindig az emberen belül kezdődik, hiszen belső szabadság nélkül nincs külső szabadság.

Állami elismeréseket adtak át a Parlamentben

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelgő nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából a Miniszterelnökség szervezésében Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt kitüntetések átadására kerül sor.

Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést adományozta:

DR. ANGELI ISTVÁNNAK, a fizikai tudomány doktorának, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Fizikai Intézete Kísérleti Fizika Tanszéke nyugalmazott egyetemi tanárának a magfizikával kapcsolatos előadásai mellett a magfizikai mérőmódszerek, valamint a mérési eredmények kiértékelésével kapcsolatos tantárgyak tematikájának kidolgozását is magába foglaló, nagy hatású oktatói munkája elismeréseként

DR. BORSOS BALÁZSNAK, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Néprajztudományi Intézete tudományos tanácsadójának, igazgatói megbízottnak a magyar népi kultúra regionális tagolódásának kutatása, a néprajzi kartográfia és az afrikanisztika területén elért tudományos eredményei, valamint az ökológiai antropológia hazai meghonosításában és továbbfejlesztésében betöltött szerepe elismeréseként;

DR. CSÁKI ENDRÉNEK, a matematikai tudomány doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézete kutató professor emeritusának a világhírű magyar valószínűségszámítási iskola jelentős képviselőjeként végzett sokrétű kutatómunkája és nemzetközi szinten is kimagasló tudományos eredményei elismeréseként

DR. HAJTÓ ÖDÖN okleveles mérnöknek, a Magyar Mérnöki Kamara alapító elnökének kiemelkedő színvonalú mérnöki munkája, valamint a Magyar Mérnöki Kamara megalakulása és működtetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

HÉZSŐ FERENC Munkácsy Mihály-díjas festőművésznek a dél-alföldi festészeti hagyományok újragondolásával önálló stílust teremtő művészi pályája, valamint a művészeti képzés és tehetséggondozás területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként;

DR. KACSUK PÉTER IMRÉNEK, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete tudományos tanácsadójának, laborvezetőnek, a University of Westminster professor emeritusának a grid és cloud rendszerek kutatójaként a párhuzamos logikai programozási rendszerek, illetve a szuperszámítógépek párhuzamos programozási környezetének vizsgálata területén végzett tudományos munkája, valamint iskolateremtő oktatói és aktív szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

DR. KOMOLY SÁMUELNEK, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinikája egyetemi tanárának a leggyakoribb idegrendszeri betegségek, többek között a sclerosis multiplex vizsgálata és gyógyítása terén elért nemzetközi jelentőségű eredményei, valamint a neurológia hazai oktatásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként;

DR. SIPTÁR PÉTER nyelvésznek, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Elméleti Nyelvészet Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanárának, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete tudományos tanácsadójának nemzetközileg is elismert fonológiai kutatásai, valamint A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásának kidolgozásában szerkesztőként és lektorként végzett munkája elismeréseként.

Áder János köztársasági elnök úr a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta:

ÁDÓK JÁNOSNAK, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnökének a köz szolgálatában végzett több évtizedes, kiemelkedő színvonalú szakmai munkája elismeréseként;

ANTALNÉ DR. SZABÓ ÁGNESNEK, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Mai Magyar Nyelvi Tanszéke egyetemi docensének, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Szakmódszertani Központja vezetőjének több évtizedes eredményes oktatói és tudományos tevékenysége, valamint A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásának kidolgozásában szerkesztőként végzett munkája elismeréseként;

BORBÉLY LAJOSNAK, a Bács-Tér Építésziroda Bt. ügyvezetőjének, vezető építész-tervezőjének, a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara volt elnökének a megye terület- és településrendezése, valamint a helyi építésztársadalom elismertetése érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként;

DR. GERSTNER KÁROLYNAK, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete Magyar Nyelvészeti Tanszéke egyetemi docensének, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete tudományos főmunkatársának a magyar szótárirodalmat meghatározó több évtizedes lexikográfiai tevékenysége, valamint A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásának kidolgozásában a szerkesztőbizottság tagjaként végzett munkája elismeréseként;

MAGYAR ANNÁNAK, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnökének, az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa alelnökének a magyar érdekek következetes és sikeres nemzetközi képviselete terén végzett értékes munkája elismeréseként;

DR. NOVÁKI GYULA muzeológusnak, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum nyugalmazott főosztályvezető-helyettesének a Magyarország területén található őskori és középkori erődítmények, várak, illetve sáncok felkutatása, régészeti feltárása, valamint örökségvédelme érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként;

STAUDER MÁRIA bibliográfusnak, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete Bibliográfiai Osztálya vezetőjének, tudományos munkatársnak több évtizedes irodalomtörténészi, filológusi és bibliográfusi munkája, valamint a magyar irodalomtörténeti hagyomány fennmaradását szolgáló szervezőtevékenysége elismeréseként;

ZIMÁNYI ÁRPÁDNAK, az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvészeti Tanszéke főiskolai tanárának eredményes oktatói és kutatói tevékenysége, valamint „A magyar helyesírás szabályai” 12. kiadásának kidolgozásában a szerkesztőbizottság tagjaként végzett munkája elismeréseként.

Áder János köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta:

BARANYAI ANTAL sportszervezőnek, edzőnek, sportújságírónaka különböző sportágak népszerűsítése érdekében végzett széles körű vezetői és szervezői munkája, valamint sportújságírói tevékenysége elismeréseként;

BOCSKAY GYÖNGYINEK, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala nyugalmazott osztályvezetőjének a közigazgatásban végzett több évtizedes, magas színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréseként;

DOKTOR LÁSZLÓ néptáncoktatónak, koreográfusnak, a makói Forgatós Táncegyüttes művészeti vezetőjének a Kárpát-medencei magyar néptánchagyományok megőrzését szolgáló magas szintű táncművészi, koreográfusi és táncpedagógusi tevékenysége elismeréseként;

GILLYNÉ DR. JÁRMAY MAGDOLNÁNAK, a Nemzeti Választási Iroda Jogi és Ügyviteli Főosztálya vezetőjének a köz szolgálatában több évtizeden át végzett eredményes munkája, valamint a Nemzeti Választási Iroda szakmai feladatainak biztosítása érdekében folytatott magas színvonalú tevékenysége elismeréseként;

GYARMATI LÁSZLÓNÉNAK, a makói Gyarmati Cukrászda tulajdonosának és vezetőjének kiemelkedő elhivatottsággal végzett több évtizedes vállalkozói tevékenysége elismeréseként;

DR. NÁDOR GYÖNGYVÉR MÁRIA fogorvosnak több évtizedes, példaértékű elhivatottsággal végzett gyógyító munkája elismeréseként;

OLÁH KÁLMÁN GÉZÁNAK, Bakonyszücs község polgármesterének a település fejlesztése érdekében végzett magas színvonalú munkája elismeréseként;

Áder János köztársasági elnök a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta:

DR. BURES GABRIELLÁNAK a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya vezetőjének a közigazgatásban végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként.

