Hí a haza!

2018. március 15. 23:09

Molnár Gyula beszédét úgy kezdte, ne várjanak tőle részletes történelmi összehasonlításokat és párhuzamokat, arra szerinte ugyanis ott "a bunkómenet", vagy "a miniszterelnök utolsó nagygyűlésén elhangzó beszéde". Molnár Gyula (MSZP)

A márciusi ifjak is felismerték, hogy egyedül senkinek nem megy, ezt 2018-ban a magyar demokratáknak is fel kell ismerniük. Hozzátette: demokratának demokrata a párja, demokráciát csak demokratákkal lehet újraépíteni, áldemokratákkal, "cukiskodókkal" nem megy. Kunhalmi Ágnes (MSZP)

Tárgyalni hívja az MSZP-Párbeszéd, az LMP és a Jobbik vezetőit a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke. Gyurcsány Ferenc azt mondta, készek megtenni azt, amit eddig soha, mert tárgyalni kell a Jobbikkal. Gyurcsány Ferenc (DK)

Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje is az ellenzéki pártok szélesebb együttműködése mellett foglalt állást, és azt mondta, akár az ördöggel is lehet szövetkezni, de úgy, hogy "ne váljunk mi is ördögökké".

A Párbeszéd társelnöke közölte, ott lesznek a DK elnöke által kezdeményezett tárgyaláson. Hozzátette ugyanakkor: "ki fogjuk taposni a pártokból", hogy létrejöjjön egy szélesebb összefogás.

Szerinte ma Magyarországon sokan egy bálványt imádnak, ezt a bálványt, Orbán Viktor bálványát le kell dönteni. Senki sem imádhat két urat: vagy a nép, vagy a hatalom; vagy Kelet, vagy Nyugat; vagy Orbán bálványa, vagy szabad Magyarország; ez a választás - hangoztatta.

Karácsony Gergely jelezte, ha megválasztják, nem fog esküt tenni a mostani alaptörvényre, és olyan országot építenek, ahol nem a nép szolgálja a hatalmat, hanem a hatalom a népet, és a "dicsőséges nagyurak" megkapják méltó büntetésüket. Karácsony Gergely (MSZP - Párbeszéd)

Bősz Anett, a Magyar Liberális Párt ügyvivője azt mondta, azért küzd, hogy Magyarország demokratikus jogállam legyen. Bősz Anett (MLP)

Ma nem külső fenyegetettség, hanem egy "belső hatalmaskodó elnyomása és tébolya" veszélyezteti Magyarországot, és míg korábban olyan érzése volt, mintha az ország a kommunizmusba süllyedne vissza, ma úgy véli: a középkorba, a feudalizmusba tart. Vona Gábor (Jobbik)

A márciusi ifjak nem biztos, hogy szerették egymást, de ott és akkor együtt tudtak gondolkodni, és jelenleg is az a kérdés, együtt tud-e gondolkodni sok-sok ember a változás érdekében. (...) Már azért is sok kritikát kapott pártja, mert szabadon döntve úgy határozott, hogy önállóan ünnepel. A régi politika már csak ilyen - mondta -, már azért is támadás éri őket, mert önállóan döntenek, és mert értik március 15. üzenetét. Szél Bernadett (LMP)

MTI