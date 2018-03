Karácsony Gergely Soros Györgyöt védi

Karácsony Gergely Soros Györgyöt védi, akit a magyar emberek csatlósaival, az álcivil szervezetekkel együtt vissza akarnak küldeni Amerikába - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője pénteki budapesti sajtótájékoztatóján, azt tanácsolva a szocialista politikusnak: döntse el, a Magyar Szocialista Párt miniszterelnök-jelöltje, vagy Soros György magyar szóvivője.

2018. március 16. 21:21

Gulyás Gergely hangsúlyozta, Orbán Viktor miniszterelnök március 15-i beszédében senkit nem támadott, kivéve Soros Györgyöt, de őt sem személyében. Ilyen szempontból értik Karácsony Gergely felindulását, hiszen Soros embereivel veszi magát körbe és Soros érdekeit képviseli, árnyékkormánya tagjainak többsége kötődik Soros Györgyhöz - tette hozzá a Fidesz frakcióvezetője.



Kitért arra is: Gyurcsány Ferenc új impulzust és irányt szabott a baloldalnak azzal a javaslattal, hogy a Jobbikkal is érdemes együttműködni, azzal a párttal, amelyet néhány hete még nácinak neveztek.



Ebből látszik, a baloldali, balliberális pártokat semmiféle elvszerűség nem jellemzi, a kormányoldallal szembeni gyűlölet elegendő ahhoz, hogy megpróbáljanak bárkivel összefogni. A vasárnapi összejövetel a magyar közélet minimális erkölcsi és politikai tartás nélküli szereplőinek találkozója lesz - mondta Gulyás Gergely.



A kormánypárti politikus kifejtette: bár a kampányokban ritkán jellemzi higgadtság és tárgyszerűség, de egészen elképesztő, amit az ellenzék az elmúlt 24 órában produkált. Mint mondta, valószínűleg megriadtak attól a többszázezres békés és méltóságteljes tömegtől, amely a békemeneten és az állami ünnepségen részt vett.



A politikai, jogi és erkölcsi elégtétel adás szükségességétől azok ijedtek meg, akik a jogszerűen megszerzett földeket el akarják venni a gazdáktól, fenyegetik az egyházakat, nyíltan beszélnek alkotmányos puccs szükségességéről. Ahogy teszi ezt Gyurcsány Ferenc, aki kormányzása első napján el kívánná távolítani a legfőbb ügyészt, noha pontosan tudni, sem a kormánynak, sem az Országgyűlésnek erre nincs jogköre. Vagy Karácsony Gergely, aki népszavazással helyezné hatályon kívül az alaptörvényt - hangsúlyozta Gulyás Gergely.



Összegzése szerint a mai balliberális ellenzék antidemokratikus eszközöket akar alkalmazni, kirekesztő és gyűlöletkeltő.



Utalt arra, hogy ellenzéki vezetők a miniszterelnökre olyan jelzőket használtak, mint gazember, ördög, aljas, diktátor, és emlékeztetett Simon József szocialista képviselő Facebook-posztjára is, egy fejbe lőtt Orbán Viktort ábrázoló képre.



Kérdésre azt mondta: a miniszterelnök beszéde világos és egyértelmű volt, három dologról beszélt, jogi, politikai és erkölcsi elégtételről. A politikai és erkölcsi elégtétel a választás eredménye lesz. A jogi elégtétel a becsületsértő kijelentésekre vonatkozó jogállami eljárások megindításának lehetőségét jelenti - mutatott rá.



Aki a jogszabályokat betartja, az emberi méltóságot, személyiségi jogokat tiszteletben tartja, nincs mitől félnie - rögzítette, s egyúttal kijelentette: semmilyen szavazókon nem kívánnak elégtételt venni.



Azokról a hírekről - további kérdésre -, amelyek a Kósa Lajos édesanyjának szánt 800 milliós juttatásra vonatkoztak, azt mondta: érdemes őt megkérdezni erről, ő azt mondta, több hamis irat is van a dokumentumok között. Tudomása szerint az erre vonatkozó is ilyen. Mindannyian válhatunk bűncselekmény áldozatává - jegyezte meg arra a felvetésre, hogy a történtek után alkalmas-e Kósa Lajos a miniszteri posztra.



Arról is kérdezték, utalva a Békemeneten történtekre, mit gondol, ha egy újságíró közterületen közügyekről közszereplőket kérdez, s erőszakos módon próbálják ebben megakadályozni. Gulyás Gergely azt mondta: minden erőszakos fellépést általánosságban elítél és helytelennek tart.



Lévai Katalin néhány éve lényegében a baloldal közös jelöltje volt a II. kerületben, a Fideszhez kötni őt politikai tévedés - jelezte egy másik kérdésre, hozzátéve: zajlik egy nyomozás az ajánlások ügyében, amit maximálisan támogat. A kampányfinanszírozási törvény módosítása csak részben váltotta be a reményeket, ezért minden esetben, ha visszaélés felmerül, javasolják tegyenek feljelentést. Arról, hogyan kerülhettek hozzá és pártjához a Fidesz által összegyűjtött ívek, azt mondta: ezt nem tőlük kell megkérdezni.



A Semjén Zsolt kormányfő-helyettes külföldi vadászatairól szóló kérdésre azt mondta: a miniszterelnök-helyettes emberi és politikai tisztessége előtte kétségbe vonhatatlan. Régóta tudni lehet, hogy vadászik, egy vadászszervezet elnöke és családja egy része Svédországban él, akiket rendszeresen meglátogat - közölte.

MTI