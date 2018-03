Ez a kerítés egész Európát védi

Ha nem lenne a kerítés a déli határon, több tízezer migráns érkezne évente Magyarországra - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, miután pénteken a magyar-szerb határnál található Tompán járt.

2018. március 16. 21:20

A Facebook-oldalára feltöltött videón a kormányfő emlékeztetett arra, hogy 2015-ben "milyen áradat zúdult be a föltartóztatás és megállítás minden esélye nélkül Magyarországra". "Rossz érzés volt, hogy kiszolgáltatottnak éreztük a hazánkat, de aztán megépítettük a kerítést, ezt ma megnéztem, saját szememmel láthattam, hogy ez egy komoly építmény, a világ bármely országa megirigyelhetné" - jelentette ki, hozzátéve: a kerítés képes arra, hogy fizikai erőszak nélkül is megvédje Magyarországot.



Orbán Viktor elmondta: meghallgatta a rendőri vezetőket, beszélt a szolgálatot teljesítő rendőrökkel is a határon. Az ő adataik szerint 2017-ben, ha nem lett volna a kerítés, akkor több mint 44 ezer ember lépett volna illegálisan Magyarország és Európa területére.



Ez a kerítés nem csak Magyarországot, hanem egész Európát védi - emelte ki. "Mi építettük, mi fizettük, elvárjuk, hogy az EU fizesse meg ennek az árát, legalább olyan mértékben, mint amilyen mértékben őket is védi" - közölte.



A kormányfő elmondta: jó érzésekkel megy vissza Budapestre, úgy látja, hogy a határon rend van, nem csak a fizikai akadály működik, hanem kiválóan kiképzett, felkészített és kötelességtudó rendőrök és katonák teljesítenek ott szolgálatot.

Fotó: Facebook

MTI