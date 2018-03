Európa érdeke is, hogy a kormány folytatni tudja munkáját

Kövér László szerint a magyar nemzet és Európa érdeke is az, hogy Magyarország jelenlegi kormánya folytatni tudja munkáját az áprilisi parlamenti választások után.

2018. március 17. 22:55

Az Országgyűlés fideszes elnöke szombaton Marcaliban, a Fidesz-KDNP fórumát megelőző sajtótájékoztatón azt mondta: a magyar történelemben nem ritka jelenség, hogy ami Magyarországon történik, annak egyenes és erős hatása van az európai politikára.



Magyarország pozíciója erősödik, tekintélye lélekszámához, gazdasági teljesítőképességéhez képest jóval nagyobb az európai politikában, de ha az ország április 8-án a bevándorláspárti erők kezére kerül, ez a folyamat a visszájára fordítható, Magyarország és egész Európa is elveszik - fogalmazott a politikus.



Kövér László hangsúlyozta, a 2018-as minden korábbi választásnál nagyobb jelentőségű. "A tétje, hogy olyan kormány marad-e az ország élén, amely hajlandó és képes ellenállni annak a nemzetközi nyomásnak, amely Brüsszelből és a Soros György féle hálózat felől érkezik azzal a céllal, hogy kiforgassanak bennünket nemzeti hagyományainkból, kultúránkból, a saját hazánkból, vagy sem" - közölte. Emlékeztetett rá, 2015-ben a tömeges migrációval, "vagy inkább beáramoltatással 400 ezer ember csörtetett át hívatlanul az országon, amíg a déli határt meg nem erősítettük".



Kövér László úgy vélte, ha ezt a választást az immár egyre nyilvánvalóbban a Gyurcsány Ferenc által vezetett ellenzéki "káoszkoalíció" nyerné, akkor egyfajta bábként, minden brüsszeli követelésnek eleget téve bevándorlóországgá alakítanák Magyarországot. E folyamat végső célja egy európai egyesült államok kialakítása, amelyben a nemzetállamok elveszítenék a jelentőségüket, hatásköreiket. "Ha ezt sikerül megvalósítani, választástól függetlenül csak bábkormányok kerülhetnek a tagállamok, így Magyarország élére is" - jelentette ki.



A házelnök azt mondta, Magyarország és az európai politikában megkerülhetetlen tényezővé vált visegrádi négyek együttműködése ellenáll ennek a törekvésnek, ráadásul "fordul a szél": Ausztriában a migrációs politikában változást hozó jobbközép koalíció alakult, és Olaszországban "sem véletlenül történt politikai fordulat" a közelmúltban zajlott választásokon. Németországban pedig jóval kisebb támogatottsággal tudja folytatni munkáját a "migránskáoszt előidéző" nagykoalíció.



A politikus a Fidesz-KDNP kormányok elmúlt nyolc évben elért eredményeiről azt mondta, hogy Magyarországot sikerült "elrángatni a csőd széléről" és növekedési pályára állítani, a 2014-2018 közötti négy év pedig az ország legsikeresebb időszaka volt a rendszerváltás óta.



Példaként említette, hogy a rendszerváltás óta ma dolgoznak a legtöbben: mintegy 4,4 millió embernek van munkája, ezen belül jó a nők foglalkoztatottsági mutatói is, és 2010-hez képest 30-ról 10 százalékra csökkent a ifjúsági munkanélküliség.



Hozzátette, emelkedtek a jövedelmek. A minimálbér duplája a 8 évvel ezelőttinek, a fizetések vásárlóértéken számolva 28 százalékkal érnek többet, mint 2010-ben, a nyugdíjasokat a nyugdíjemeléseken kívül nyugdíjprémium fizetésével és nyugdíjon kívüli intézkedésekkel, rezsicsökkentéssel, Erzsébet utalványokkal segítették. A gazdákat földhöz juttatták és kiépítették Európa legnagyobb ráfordítással működő, legszínesebb, legötletesebb családtámogatási rendszerét.



A családok támogatására a nemzeti össztermék több mint 5 százalékát fordítjuk, mert nincs ma fontosabb cél mint annak az 1980 óta tartó demográfiai folyamatnak a visszafordítása, amelynek következtében minden évben egy kisvárosnyi lakossággal csökken a népesség Magyarországon.



Móring József Attila, a térség kereszténydemokrata országgyűlés képviselője a fórum előtt az MTI-nek azt mondta: Európa nyugati felében élők súlyos válságban vannak, elvesztették identitásukat, istenüket, sőt, "magukat képzelik istennek".



Megváltozott a családról alkotott kép, sok emberben megszűnt a nemzeti érzés, egyfajta világpolgár-érzés lett úrrá rajtuk, és veszélybe került a nemi identitás, hiszen vannak olyan törekvések, hogy a fiatalok eldönthessék, fiúk, vagy lányok akarnak lenni - jegyezte meg.



A képviselő szerint erre "a lelkileg romokban heverő" Európára zúdul rá vallás, család és közösség tekintetében szilárd identitású több milliónyi idegen. Hangoztatta: "ennek ellen kell állni, ebben óriási felelősségünk van".



Nem a bajt kell idehozni, hanem a megoldást odavinni - mondta, utalva arra, hogy az illegális migrációt kiváltó gondokat a bevándorlók hazájában kellene orvosolni.

