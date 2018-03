Adassék e levél O. Viktorhoz

2018. március 17. 23:29

Miniszterelnök Úr!



Azt vártuk sokan ebben az országban, hogy március 15-ei beszédében beszámol arról, hogy hogyan megy az üzlet mostanság a veje által vezetett családi vállalkozásnak, illetve bejelenti, hogy városfejlesztési miniszterét, Kósa Lajost kirúgja. Nemzeti ünnepünkön Ön egyenes beszéd helyett félrebeszélt, és fenyegetőzött.



Én most nem foglalkoznék a családi bűnszervezettel, azt Harangozó Tamás képviselőtársam megteszi.



Én a debreceni emberek bizalmát eljátszó, bukott fideszes politikussal, Kósa Lajossal kapcsolatban fordulok önhöz.



Miniszterelnök Úr!



Az Ön frakcióvezetője, Gulyás Gergely szerint "ha férfiak nőkről beszélnek, gyakran túlzásokba esnek." Kósa Lajos közvetlen munkatársa meg azt állítja, hogy "Kósa úrnak ehhez semmi köze." Önt nem úgy ismertük meg, mint aki gyáván megfutamodna és lapítana, hiszen sokkal hatalmasabb világszervezetekkel is megmérkőzik, hát még ezzel a kis feladattal.



Hát akkor mérkőzzön meg az igazsággal is.



Kósa Lajos megbukott miniszterként, megbukott képviselőként, megbukott emberként.

Felszólítom, hogy váltsa le a városfejlesztési miniszteri posztról, és vonja meg tőle a Fidesz támogatását Debrecenben.

Ha nem így történik, az egy beismerő vallomás lesz Öntől. Ha Kósa Lajos továbbra is a kormány tagja, és a Fidesz képviselőjelöltje marad Debrecenben, azzal Ön beismeri bűnrészességét Bróker Lajcsi ügyében.



Amíg gondolkozik, kérem, hogy nézzen rá erre a linkre (2.27-2.37), és fontolja meg a döntését:

https://www.youtube.com/watch?v=uPBgDxDuUD0



Debrecen, 2018. március 17.



Üdvözlettel



Gurmai Zita

az MSZP elnökségi tagja, a PES Women elnöke

Kiadó: MSZP Országos Központ

MTI - OS