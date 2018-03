Extrém időjárás: balesetek, áramszünet, lezárások

Visszatért a tél: az ország számos pontján okozott fennakadást a vasárnap éjjel hullott hó – utakat zártak le, villanyoszlopok dőltek meg, balesetek történtek, illetve több településen is kimaradt az áramszolgáltatás, míg egyes megyékben az ónos eső jelentett problémát a közlekedésben.

2018. március 18. 10:16

Az ország nagy részén további havazásra, viharos szélre, hófúvásra figyelmeztetnek. Több megyére vasárnapra is kiadta a legmagasabb fokú figyelmeztetését a meteorológiai szolgálat. Vasárnap kora reggel az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében továbbra is harmadfokú (piros) figyelmeztetés, több járásban riasztás van érvényben. Ezeken a területeken erős hófúvásra kell készülni: a friss hóval fedett területeken a viharos szél több helyen hóakadályokat emelhet.

Sok gondot okozhat a szél

Szintén a hófúvás veszélye miatt Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyében másod-, Budapesten, Pest és Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megyében elsőfokú veszélyjelzések vannak kiadva. Azt írták: északkeleten a viharos széllökések a délelőtti órákban fokozatosan a legtöbb helyen csökkennek. Azonban várhatóan a déli, délutáni órákig Borsod és Szabolcs megyében továbbra is kialakulhat erős hófúvás. Ezt követően ezeken a részeken általában gyengébb, de kiemelten a Bodrogközben időnként akár erősebb hóátfúvások az éjféli órákig előfordulhatnak. Vas megye térségében az éjféli órákig gyenge hóátfúvás valószínű.

A havazás miatt Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében vannak még érvényben elsőfokú figyelmeztetések. Mint kifejtették: az ország jelentős részén gyengül és fokozatosan megszűnik a havazás a délelőtti órákban, azonban Borsod és Szabolcs megyében a késő esti órákig havazhat. Éjfélig Borsod és Szabolcs megyében 5-20 centiméter, másutt (elsősorban az ország északi felében) maximum 5 centiméter hó hullhat.

Ónos esőre is esély van

Kiemelték továbbá, hogy a kora délelőtti órákig a Tiszántúlon, – az idő előrehaladtával annak is egyre inkább a keleti részein -, elsősorban Hajdú, Békés megye keleti részén és esetleg Szabolcs megye déli részén van esélye átmeneti ónos esőnek. Emiatt Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vannak érvényben elsőfokú figyelmeztetések. Mindemellett Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a viharos szél miatt is elsőfokú veszélyjelzések vannak érvényben.

Kamionstopra figyelmeztető felirat – képünk illusztráció (MTI Fotó: Varga György)

Az előrejelzés szerint vasárnap a hőmérséklet kora délután mínusz 5 és plusz 2 Celsius-fok között valószínű. Késő estére mínusz 10 és mínusz 1 fok közé hűl le a levegő. Hétfőn főként délen és keleten várható havazás, néhol havas eső. Ekkor is többfelé megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 10 és mínusz 3, a szélvédett, vastag hóval borított, gyengén felhős tájakon mínusz 10 fok alatt várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között valószínű.

Magyar Közút: Északkeleten senki se induljon útnak!

Az északkeleti országrészben, főleg Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében jelenleg is változó intenzitással havazik és több térségben, illetve az M3-as autópálya egyes szakaszain is hófúvások nehezítik a közlekedést, ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. továbbra is arra kéri az autósokat, hogy ezeken a területeken ne induljanak útnak!

Országosan a hajnali, reggeli órákban közel 500 munkagép végzett hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat, szombat óta közel 8800 tonna sót és mintegy 350 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki a szakemberek, de az időjárás több helyen a szombat késő esti, vasárnap kora hajnali órákra kritikussá vált. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolctól keletre több mellékúton, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 38-as főút egy szakaszán is érvényben van jelenleg korlátozás a hófúvások miatt, illetve több mellékút is csak nehezen járható ezekben a térségekben, és az M3-as autópályán is több szakaszon nehezíti a közlekedést a viharos szél és az intenzív havazás.

A legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, továbbá minden telefonos elérhetőségük megtalálható az Útinform és a Magyar Közút oldalán. Az Útinform weboldalán továbbra is kora reggeltől késő estig, minden nap háromóránként tesznek közzé országos összesítést az aktuális útviszonyokról, erről ide kattintva tájékozódhatnak az érdeklődők.

Elzárt útszakaszok Borsod megyében

A rendkívüli időjárás miatt kialakult útviszonyok következtében Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több útszakasz is járhatatlanná vált – közölte Dobi Tamás, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel vasárnap reggel. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 7 óra 30 perces adatok szerint a havazás és hóátfúvások miatt Gesztely és Újharangod, Tiszalúc és Gesztely, Köröm és Tiszalúc, Gelej és Mezőnagymihály, Taktaharkány és Újharangod közötti útszakaszok járhatatlanok.

Több mint négyezer helyen szünetel az áramszolgáltatás Békésben

Összesen négyezer-hétszáznegyven fogyasztási helyen szünetel az áramszolgáltatás vasárnap reggel a Békés megyei Ecsegfalva, Bucsa, Kertészsziget, Gyomaendrőd és Nagylapos településeken – közölte a katasztrófavédelem. A szakemberek már dolgoznak a szolgáltatás helyreállításán.

Jelentősen nőttek a menetidők Kelet-Magyarország vasútvonalain

A havazás és a jegesedés felsővezetéki, illetve váltóműködési hibákat okoz, ezért Kelet-Magyarország vasútvonalain 30-90 perccel hosszabb menetidővel közlekednek a személyszállító vonatok – közölte vasárnap reggel a Mávinform.

Az utazók az aktuális helyzetről tájékozódhatnak a MÁV-csoport honlapján, a Vonatinfó alkalmazásban, illetve a telefonos ügyfélszolgálatnál (+3613494949).

Fennakadás a Füzesabony-Debrecen vasútvonalon

Kisköre és Kunhegyes között egy személyvonat feljegesedés miatt elakadt, majd visszatolatott Kisköre állomásra – közölte vasárnap reggel a Mávinform. Hozzátették: Kunhegyes felé ideiglenesen szünetel a vonatforgalom, ezért a Füzesabony-Debrecen vonalon kora délelőtt néhány járat esetében 30-60 perccel hosszabb lehet a menetidő.

Felborult egy tréler az M1-esen

Felborult egy utánfutóként húzott tréler az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a 79-es kilométerénél vasárnap kora reggel, a sztráda érintett szakaszát félpályán lezárták a műszaki mentés idejére – közölte katasztrófavédelmi főigazgatóság. Elsődleges információink szerint a balesetben egy ember megsérült, ezért őt a mentők kórházba viszik.

Lezárták a 33-as főutat Besenyőtelken

Megdőlt villanyoszlopok helyreállítása miatt teljes szélességében lezárták a 33-as főutat Besenyőtelek belterületén – közölte a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője vasárnap az MTI-vel.

Soltész Bálint tájékoztatása szerint péntek este az erős szél miatt a 33-as számú főút mentén több villanyoszlop megdőlt a településen, melyek helyreállítását az áramszolgáltató megkezdte. A munkák idejére az érintett útszakaszt a rendőrség teljes szélességében lezárta. A Tiszafüred felől érkező gépjárműveket Mezőtárkány felé, a Füzesabony felől érkezőket pedig a településen belül kerülőútra terelték – tette hozzá.

Korlátozták a kamionforgalmat az M3-ason

Megszűnt a forgalomkorlátozás az M3-as autópályán – közölte az Útinform vasárnap délelőtt. Az időjárási viszonyok miatt elrendelt intézkedés a 7,5 tonnánál nehezebb járműveket érintette. A teherautókat és kamionokat a 18-as kilométernél lévő parkolóba terelték, az M31-es autópályáról sem hajthattak fel az M3-asra.

Hóeltakarítás miatt lezárták az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát Füzesabonynál

A rendőrök az M3-as autópálya füzesabonyi lehajtójánál vasárnap 6 óra 15 perckor feloldották a Nyíregyháza irányába vezető sávok lezárását – közölték a police.hu-n. Korábban hóeltakarítás miatt rendelték el a zárást. A folyamatos takarítás ellenére is havas az úttest – figyelmeztetett a rendőrség.

Lezárták az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalát

Ismét járható az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldala – közölte az MTI-vel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vasárnap hajnalban. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalát előzőleg az intenzív havazás miatt kellett teljes szélességében lezárni a 114-es kilométer és az M30-as csomópont közötti szakaszon, a forgalmat a 3-as főútra terelték.

Ezerötszáz fogyasztási helyen volt áramszünet Nagykállóban

A rossz időjárás miatt ezerötszáz fogyasztási helyen szünetelt az áramszolgáltatás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállóban szombat éjjel, a szakembereknek hajnalra sikerült helyreállítaniuk a szolgáltatást – közölte vasárnap az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az üzemzavart transzformátor-meghibásodás okozta.

Több mint 6000 háztartásban szünetelt az áramszolgáltatás Hajdú-Biharban

Szinte teljesen helyreállt az áramszolgáltatás Hajdú-Bihar megyében, ahol előzőleg több mint hatezer háztartás maradt áram nélkül a rossz időjárás miatt – közölte az MTI-vel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vasárnap. Hajdú-Bihar megyei Báránd, Sárrétudvari, Biharnagybajom és Földes településeken összesen 6164 fogyasztónál nem volt áram. Vasárnap reggel már csak Földes néhány fogyasztási helyén szünetelt a szolgáltatás.

A hóviharral járó erős szél miatt kettétört villanypózna a 33-as főút mellett Debrecen határában 2018. március 18-án. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

A katonák továbbra is készenlétben állnak

A katonák segítségére is számíthatnak a szélsőséges időjárásban a magyar emberek – közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) vasárnap reggel az MTI-vel. A közleményben kiemelték, hogy a katonák továbbra is készenlétben állnak. Eddigi tevékenységük során – szombat éjszaka és vasárnap reggel – több, árokba csúszott jármű mentésében nyújtottak segítséget az M3-as autópályán és a 4-es számú főúton. A Magyar Honvédség – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság segítésére – készenlétbe helyezte azokat a munkacsoportokat és haditechnikai eszközöket, amelyekkel szükség esetén segíteni tudnak a bajba jutott állampolgároknak, valamint hatékonyan részt vehetnek a katasztrófavédelmi szakemberek munkájában is – írták.

A Magyar Honvédség szombat délután óta hét helyszínen lát el folyamatos készenlétet különböző nagy teljesítményű eszközökkel, teherautókkal, lánctalpas eszközökkel, terepjárókkal és helikopterekkel, a személy- és vagyonmentés érdekében az autópályák és főbb közlekedési útvonalak közelében, biztosítva ezzel az utak folyamatos járhatóságát.

A szentesi, a szolnoki és a debreceni katonák nagy erőkkel állnak készen arra az esetre, ha segíteniük kell a bajba jutott embereken. A Magyar Honvédség (MH) arra is felkészült, hogy szükség esetén az eddig nem érintett nyugat-magyarországi területekre a kellő erőket átcsoportosítsa. Az MH Egészségügyi Központ (budapesti Honvédkórház) is készen áll arra, hogy nemcsak a honvédség állománya, de sérült állampolgárok ellátásának irányítását is végezze. A társszervekkel az együttműködés és az összeköttetés folyamatos – olvasható a HM közleményében.

Többszáz esethez riasztották a tűzoltókat

Országszerte alakultak ki magas hótorlaszok, csúszós útszakaszok, többfelé vezetékszakadásokat okozott az intenzív havazás, hófúvás, illetve az ónos eső – derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) vasárnap reggeli összesítéséből. Hajdu Márton, az OKF szóvivője az MTI-nek azt mondta: az ország hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóegységeit néhány óra leforgása alatt több mint háromszáz helyszínre riasztották.

Szombaton intenzív havazással járó csapadékhullám érkezett Magyarország északkeleti térsége fölé, amely Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye útjain hótorlaszokat és hóakadályokat emelt, az ónos eső pedig több helyen csúszós útszakaszokat okozott. A nagy szél az öt érintett megye számos útján több tíz centiméter magas hótorlaszokat emelt. Az ónos esőzés következtében csúszóssá vált utakon autóbuszok, hókotrók, kamionok, autószállító trélerek és személyautók hajtottak le az úttestről, kidőlt fák vezetékeket szakítottak le és utakat zártak el.

Többnyire elakadt járművekhez riasztották a tűzoltókat Szabolcsban

Főként elakadt, árokba csúszott járművekhez riasztották a tűzoltókat a szombat éjjeli hóvihar nyomán Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Több helyen átmenetileg nem volt áram, több tanyabokor nehezen megközelíthető a megyében – közölte a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság vasárnap reggel az MTI-vel. A tűzoltók az M3-as autópályán, a 4-es és a 36-os főuton, Nyíregyházán, Szakolyban, Gulács és Jánd között, valamint Nyírbátor és Nyírvasvári között nyújtottak segítséget baleseteknél, amelyekben összesen hárman sérültek meg. Nyíregyházán egy reklámtáblát szakított le a szél, míg a Pazonyi úton lévő cirkuszi sátor tetején gyűlt össze nagy mennyiségű hó, s a csapadék súlya veszélyeztette a berendezéseket.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint több helyen átmenetileg szünetelt az áramszolgáltatás a hirtelen jött téli időjárás miatt. Nagykállóban 1500 fogyasztót érintett a kimaradás, Nyírmihálydiban és Nyírlugoson néhány utcában okozott üzemzavart, de a szolgáltató már elhárította a hibát. Kemecsén még vasárnap reggel is dolgoztak a helyreállításon az áramszolgáltató munkatársai. Elzárt település nincs, viszont több tanyabokor nehezen megközelíthető a megyében. Emellett a 36-os főúton a nagycserkeszi elágazás és Tiszavasvári között, valamint a 38-as főúton Nyírtelek és Tiszanagyfalu között hóátfúvás miatt zárták le az utat a közlekedési hatóság szakemberei, a tűzoltóegységek pedig folyamatosan dolgoznak.

Megalakult az operatív törzs

Hajdu Márton, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője szombat este az MTI-nek elmondta: a katasztrófavédelem országos szinten és minden megyei igazgatóságon is operatív törzset működtet. Az OKF mindenkitől azt kéri, hogy indulás előtt tájékozódon a meteorológiai előrejelzésekről a közutak állapotáról.

Kiemelte továbbá, hogy a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásán egy helyen megtalálhatóak az időjárással, az utak állapotáról, a tűzoltói beavatkozással kapcsolatos információk. Az OKF szóvivője szerint az utakon hosszabb menetidőre, torlódásra, elakadásra lehet számítani, ezért fontos: mindenkinél legyen telefontöltő, hogy szükség esetén segítséget tudjon hívni.

hirado.hu - MTI