Orbán: három egyszerű dologban hiszünk

Nem egyszerűen egy választást kell megnyerni, hanem az országot kell megvédeni és a jövőt bebiztosítani - hangoztatta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Szerencsen.

2018. március 19. 23:22

Azért jöttem, hogy arra kérjem Önöket, hogy támogassák Koncz Ferenc barátunkat, hogy parlamenti képviselővé választhassa őt a választókerület népe – kezdte Orbán Viktor Szerencsen.

Önök is láthatják, hogy Európa komoly bajban van. Lehet, hogy ez innen kevésbé nyilvánvaló, de most, hogy már a modern technológia segítségével mindenkinek van saját ablaka a világra, láthatják, hogy milyen állapotok vannak, és azt is láthatják, hogy kevés ország tudta magát megvédeni mindettől.

"A lengyelek, a csehek, a szlovákok, mi még azért jól álljuk a sarat" - fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, csak azért, mert a parlamentben olyan többségük volt az elmúlt időszakban, hogy nem lehetett őket sem megfélemlíteni, sem megzsarolni.

Arra szeretném kérni Önöket, hogy mindenkinek, munkatársnak, szomszédnak, családtagnak mondják el, hogy nem egyszerűen egy választást kell megnyerni, hanem az országot kell megvédeni, és a jövőnket kell bebiztosítani.

Rendet akarunk, nyugalmat és munkát. Bennünket jól ismernek. Azt is tudhatják, hogy nem vagyunk hibátlanok. De van néhány dolog amiben erősen hiszünk. És szerintem az ország jövője ezen a néhány dolgon fordul meg.

Három egyszerű dologban hiszünk, ez a munka, a család meg a hazánk. Ezt a három dolgot kell szolgálni, ezt a három dolgot kell képviselni, ezt a három értéket kell mindenek elé állítani, és akkor az egész ország működni fog.

Ne adjuk méltatlan, a hazát megvédeni képtelen, vagy arra nem is vállalkozó emberek kezébe Magyarország sorsát – hangsúlyozta a Orbán Viktor.

MTI - Facebook