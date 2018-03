Karácsony Gergely az anarchista

A káosz garantált lenne ezután, hiszen minden jogszabály alól mentesítené magát miniszterelnökként.

2018. március 20. 00:40

Az ember csak hüledezve nézi a magából kikelt - már koránt sem a jó tanuló gimnazista szerepét játszó - Karácsony Gergelyt, amikor arról beszél, megválasztott miniszterelnökként nem tenne esküt az alaptörvényre.

Mit nekem jogállamiság, mit nekem alaptörvény! - ezt üzeni az MSZP-P miniszterelnök-jelöltje, és még a baloldali csatorna műsorvezetője is hüledezve tekint rá az ATV-ben. Karácsony ugyanis itt jelentette be, ő megválasztott miniszterelnökként nem tenne esküt az alaptörvényre. A riporter Rónai Egon - becsületére legyen mondva - jogos értetlenkedésével többször is próbálta a normalitás világába visszahúzni Karácsonyt, de nem sikerült neki.

A politikus kitartott amellett, hogy ő a választók bizalmából lenne miniszterelnök, tehát azt csinál, amit akar, mondhatja az esküjében, hogy nem az alaptörvényre, hanem az alkotmányra tesz esküt. Az első bibi az, hogy a választók valójában nem miniszterelnök-jelöltekről és nem az alaptörvényről döntenek áprilisban, hanem arról, hogy kié legyen 2018 és 2022 között a parlamenti többség. A köztársasági elnök - akit ugyancsak az alaptörvény alapján választott meg a parlament és iktattak be hivatalába - felkéri a legerősebb parlamenti párt listavezetőjét, hogy kezdje meg a kormányalakítást. Tehát Karácsonyra is ez a sors várna ha és amennyiben...

Egyébként magát az április 8-i választást is az alaptörvény alapján tartják meg, hiszen abból következik az a kétharmados választójogi törvény, amely keretezi, kijelöli a szabályait a tavaszi parlamenti megméretésnek. 2014-ben ugyanez történt, Karácsonyban akkor fel sem merült az alaptörvény be nem tartása.

Ettől már sokkal egyenesebb lenne az MSZP-P-s politikustól, ha azt mondja, hogy inkább bojkottálni kellett volna a választást. Igza, ezt már négy éve is megtehette volna, de akkor ez sem jutott eszébe.

Sokkal tisztességesebben járna el, ha a normalitás talaján állva azt mondaná, oké még ezt a választást lebonyolítjuk a mostani keretek között, majd a jogállamiság keretében esküt is teszek az alaptörvényre, majd kezdeményezem az új alkotmányozási folyamatot. Ez nem csak logikus lenne, hanem törvényes eljárás is, igaz, kizárt, hogy az ellenzék kétharmados többséget szerez a parlamentben.

De mit várjunk egy olyan politikustól, aki még 2012 elején LMP-s politikustól nemmel szavazott a devizahitelesek előtörlesztési lehetőségére, aztán mintha ott se lett volna, már e jogszabály alapján előtörlesztette a lakáshitelét?

Az rendben van, hogy valakinek nem tetszik az alaptörvény, de viszont annak elutasítása nem mentesít betartása alól. A káosz garantált lenne ezután, hiszen minden jogszabály alól mentesítené magát miniszterelnökként. Ez nem baloldaliság, hanem anarchizmus. Persze, a kibicnek semmi sem drága, nem sok esély van arra, hogy Karácsony Gergelyből bármikor miniszterelnök legyen.

Viszont a politikai ostobaságokat illik feljegyezni legalább egy ilyen jegyzet erejéig.

Pindroch Tamás

újságíró

