Benzinkútnál találkozott Szél és Vona

Valóban létrejött tegnap este a találkozó az LMP és a Jobbik vezetői között – erősítette meg Dúró Dóra, a Jobbik képviselője az ATV Start című műsorában.

2018. március 20. 10:24

Szél Bernadett, Hadházy Ákos, Vona Gábor és Szabó Gábor pártigazgató az M3-as mentén, a borsókúti benzinkúton tanácskozott azért, mert mindkét párt vezetői vidéki kampánykörúton vannak.

Szél Bernadett röviden annyit mondott a megbeszélés után, hogy jobb volt a hangulat, mint a vasárnapi ellenzéki megbeszélésen, de így is sok a különbség az álláspontok között. Dúró Dóra a Startban azt ígérte, hogy miután mindkét párt belső egyeztetést is folytat a mai napon mindenképpen tájékoztatják a nyilvánosságot az eredményről.

Titkos háttéralkuk keretében jöhet létre az ellenzéki együttműködés

Együttműködésről ültek le tárgyalni, de nem sokra jutottak. Sarkosítva így lehet összefoglalni a Demokratikus Koalíció, az MSZP-Párbeszéd és az LMP vasárnapi egyeztetését. Az M1 Szemtől Szembe című műsorában Deák Dániel, a Figyelő főmunkatársa és ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász elemezte a kialakult helyzetet.

Gyurcsány Ferenc meghívta egyeztetni az MSZP-Párbeszéd, az LMP és a Jobbik vezetőit. A Jobbik nem ment el, az LMP viszont csak akkor akar tovább tárgyalni, ha a Jobbik is csatlakozik. Gyurcsány Ferenc szerint az LMP veszélyezteti a kormányváltás esélyeit. Közben hétfőn tárgyalt egymással Szél Bernadett és Vona Gábor, de hogy mire jutottak, egyelőre rejtély.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) elnöke és Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke az ellenzéki pártok egyeztetése előtt a DK központi irodájában 2018. március 18-án. MTI Fotó: Illyés Tibor

Nem érdekük a teljes, nyilvános összefogás

Deák Dániel szerint eddig is teljes káosz volt az ellenzéki pártoknak az együttműködési helyzete, ebből a szempontból március 15-e is egy fordulópont volt.

„Ott láttuk, hogy vezető ellenzéki politikusok egymásnak ellentmondva beszéltek a színpadon. Egyértelművé vált, hogy az ellenzéki pártok különböző stratégia mentén alkotják a politikájukat, az MSZP-n kívül egyetlen ellenzéki párt sem szeretne nyilvános, teljes körű összefogást” – nyilatkozta a politológus.

„Kijelenthető, hogy nem érdekük az összefogás, csak a helyi körzetekben történő, titkos háttéralkuk keretében történő együttműködés a céljuk. Ezt hívják Soros-paktumnak, minden egyéni körzetben vissza szeretnék léptetni a kevésbé esélyes jelöltet, és kiválasztani azt, amelyik a leginkább bevándorláspárti álláspontot képviseli” – tette hozzá.

„Ez a terv létezik, ezt már egyre több forrásból látjuk, ugyanakkor a nyilvános összefogás számukra nem elfogadható, mivel ha Gyurcsány Ferenccel egyezkedik Vona Gábor, abban a pillanatban megfeleződik a Jobbik tábora” – vélekedett a szakértő.

Gyurcsány Ferenc mozgatja a szálakat

Deák Dániel szerint az ellenzéki pártok a saját szavazóik számára is azt mutatják, hogy nem jelentenek komoly kormányzati alternatívát. „Ha három héttel a választások előtt a legalapvetőbb kérdésekben sem tudnak megegyezni, akkor mit várhatunk tőlük kormányra kerülésük esetén” – vélekedett.

„A politikai közbeszéd legalja zajlik az ellenzéki térfélen, a szálakat pedig Gyurcsány Ferenc mozgatja, ő csinálja azt a műsort, amit az ellenzéki szavazók figyelnek” – fűzte hozzá a Figyelő főmunkatársa.

Láthatatlan lehet az ellenfél

Lomnici Zoltán szerint „matematika” zajlik az ellenzéki oldalon, amely kizárólag a „szavazatmaximalizálásról”, illetve az Országgyűlésen belüli mandátumszerzésről szól. „A Jobbik azt mondja, hogy csak a 21. századi pártokkal kooperál, ami az LMP-t és a Momentumot jelenti számukra” – mondta.

„A Jobbik erőteljesen koncentrál például a vidék magyarságára, ezen belül is Északkelet-Magyarországra, míg tudjuk, hogy a Momentum egyik prominens tagja hogyan vélekedik a vidék magyarságáról. Mécs János egy írása végén azt mondta: fel kell tekerni a hangerőt, be kell feküdni a kádba, és el kell viselni, hogy ennyi vidéki van” – emlékeztetett Lomnici Zoltán.

A Jobbik is elvtelenül, kizárólag a hatalom megszerzésének érdekében, bárkivel összeállna – fűzte hozzá.

Deák Dániel szerint a Jobbik nem mer belemenni egy országos együttműködésbe a baloldali pártokkal, mivel a Jobbik-szimpatizánsoknak csupán a negyede lenne hajlandó átszavazni egy DK-s, vagy egy MSZP-s jelöltre.

Orbán Viktor miniszterelnök március 15-i beszédét felidézve elmondta: láthatatlan lesz az ellenfél, láthatatlan lesz, hogy valójában kik állnak az ellenzéki térfélen a nemzeti kormány jelöltjeivel szemben. „Arra kell felkészülni, hogy az utolsó pillanatban, mindenféle kommentár nélkül fognak visszalépni egymás javára” – mondta.

Vádaskodás és pereskedés van, de összefogás nincsen

Az MSZP és a DK is az LMP-t teszi felelőssé a hétvégi sikertelen ellenzéki egyeztetésért. Sőt, Gyurcsány Ferenc be is perli Vágó Gábort, aki arról beszélt, hogy a DK elnöke részeg volt a tárgyaláson. Se vége, se hossza az ellenzéki torzsalkodásoknak.

Együttműködés helyett kölcsönös vádaskodás lett a vége az MSZP–Párbeszéd, a DK és az LMP hétvégi sikertelen tárgyalásának, amelyre a Jobbik nem ment el. – Az LMP mandátumok sorát veheti el az ellenzéktől és veszélyeztetheti a kormányváltást azzal, ha koordináció nélkül indítja el fővárosi ­jelöltjeit – jelentette ki tegnap az egyeztetést kezdeményező Gyurcsány Ferenc.

Állítása szerint a szocialisták és a DK ki akarták szélesíteni a két párt korábbi megállapodását, az LMP viszont konkrét javaslat nélkül érkezett és konkrét javaslat megtétele nélkül távozott. A volt miniszterelnök bírálta az LMP-t, amiért az csak a Jobbikkal együtt lenne hajlandó megállapodni az együttműködésről.

Megismételte: tárgyalni kell a Jobbikkal, de a tárgyalásoknak nem választási együttműködésről vagy közös kormányzásról kell szólniuk, hanem arról, hogy hogyan működnek majd együtt a parlamentben „Orbán bűnös rendszerének lebontásában”.

A DK elnöke egyébként beperli az ­LMP-s Vágó Gábort, aki a hétvégi egyeztetés után ittassággal vádolta őt, mondván, „ha én mondjuk részeg vagyok, és meghívok barátokat otthonra beszélgetni, az a minimum, hogy őket is megkínálom whiskyvel”. Gyurcsány aljasságnak nevezte Vágó megnyilvánulását, és hangoztatta: a tárgyalásra vidékről érkezett egy olyan autóval, amelyet ő vezetett, és amelyben felesége és hároméves gyermekük is ott ült, ezért a feltételezést is kikéri magának, hogy a családját veszélyeztetné.

Karácsony, Szél és Vona a Gödör Klubban – nincs megegyezés Fotó: Kurucz Árpád

Mindeközben az MSZP elnöke is teljesíthetetlennek nevezte az LMP feltételeit, és arra kérte a pártot, hogy gondolja át álláspontját, miszerint csak a teljes körű együttműködés jelenthet megoldást. Molnár Gyula közölte: olyan vonat után nem futnak, amelyik nem akarja felvenni őket.

Szél Bernadett viszont Gyurcsány Ferencet okolta azért, mert a Jobbik nem vett részt a hétvégi egyeztetésen. Az LMP miniszterelnök-jelöltje közölte: korábban arra kérte a DK elnökét, hogy a találkozóra semleges helyszínen kerüljön sor, hátha akkor Vona Gábor is eljön.

Korábbi bejelentések szerint Szél tegnap este találkozott Vona Gáborral annak érdekében, hogy a Jobbik elnökét rávegye a teljes ellenzéki együttműködésre. A Magyar Idők értesülése szerint ennek érdekében Szél felül szeretné írni az LMP országos politikai tanácsának döntését, amely szerint csak tegnapig volt lehetőség a Jobbikkal való egyezkedésre. „Szélütött Berni azért hadakozik, hogy a Jobbikot szalonképessé tegye. Gyalázatos színvallás” – írta Facebook-oldalán ­Demszky Gábor.

