Mindent a hazáért

Bombasztikus LMP-bejelentés

2018. március 21. 00:23

Veszprém 2- es választókörzetében Ságodi Zoltán lép vissza a jobbikos Kepli Lajos javára.

A visszalépést Ungár Péter, az LMP elnökségi tagja jelentette be az ATV Egyenes beszéd című műsorában kedd este. A politikus arról is beszélt, hogy innentől kezdve pártja arra próbál koncentrálni, hogy minél több szavazót mozgósítsanak a választás napján, ugyanis az ellenzéki tárgyalások zátonyra futottak.



Rónai Egon arról is kérdezte Ungárt, várható-e, hogy Mellár Tamás és Kész Zoltán javára visszalépjenek az LMP-s jelöltek Pécsen és Veszprém 1-es körzetében, ezzel kapcsolatban a politikus azt mondta: mindkét körzetben nagyon erősen jelen van a Jobbik, így pártja azt gondolta, „ezt a történetet úgy lehetett volna valóban megoldani és nem csak kommunikációban, ha a legszélesebb körben megvalósítjuk az együttműködést, de ez nem történt meg”. Mint mondta, ez elsősorban a Jobbik bejelentése miatt történt, Vona Gáborék ugyanis közölték, hogy 106 egyéni jelöltet indítanak. Ungár hozzátette: a DK elnöke is részben felelős, szerinte ugyanis egyszer azt mondta, hogy nem, nem, soha a Jobbikkal, aztán azt, hogy leülnének velük tárgyalni.



„Akárhány gesztust gyakorlunk, sose lesz elég”- közölte Ungár a visszalépésekkel kapcsolatban, miután ma bejelentették, hogy Kunhalmi Ágnes javára is visszalép egy LMP-s jelölt Budapesten. A párt elnökségi tagja úgy véli, azért nem vezettek eredményre a tárgyalások az ellenzéki oldalon, mert egyszerűen nem lehet elérni azt a matematikai eredményt, amit kívánatosnak tartott volna az LMP országos tanácsa, annak pedig nincs értelme, hogy „azért tárgyaljunk, hogy tárgyaljunk”. Hozzátette: a visszalépésért cserébe nem várnak semmit, ha más párt is hasonló gesztust tesz, azt megköszönik, de nyomasztani nem fognak ezzel az igénnyel senkit. (...)

Újabb LMP-s visszalépést jelentett be Ungár Péter



atv.hu