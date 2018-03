Kormányváltó hangulat

Ne kicsinyeskedjünk: a reális cél az ellenzéki 5/6-od!

2018. március 21. 10:40

Olvasom, hogy az ellenzéki pártok vasárnapra időzített egyeztetésén nem történt semmi. Ez is valami – vélekedett utóbb Karácsony Gergely, az MSZP-P miniszterelnök-jelöltje, aki rövid, ám meglepően messzire tekintő összegzésében elmondta: a maga részéről igen örül, hogy a demokratikus pártoknak végre sikerült közös asztalhoz ülniük. Nos, mi is igen örülünk, valóban nagy eredmény ez így szűk pár héttel az országos választások előtt; boldog az az asztal, amelyhez leültek. Igaz, Szél Bernadett pár perccel később már nem volt hajlandó a találkozónak otthont adó DK színei előtt sajtótájékoztatni, s ez alkalmasint azt a sanda gyanút is felébreszthette az egyszeri választópolgár szívében, hogy a semminél talán némileg kevesebb történt az egyeztetésen, a kialakult helyzet valójában egészen természetesnek mondható. Elvégre az LMP elnökasszonya asztalhoz lett meghívva, nem pedig gyanús, nyomtatott arcok meg pártlogók kusza háttere elé, ahol asztalnak, székeknek ugyebár nyoma sincsen.

A Jobbik egyébként nem tette tiszteletét, pedig nagyon hívták. Demszky Gábor ellenben, akit ugyan nem hívtak, ám aki ennek ellenére el se ment az egyeztetésre, kedvesen üzent az összegyűlteknek. Úgy morálisan, mint ortográfiailag azt írta a Facebookon: „Szélütött Berni azért hadakozik, hogy a Jobbikot szalonképessé tegye, gyalázatos színvallás”.



Juhász Péter nagyjából ezzel egy időben kikérte magának, azután mindenkit határozottan felszólított.