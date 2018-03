A magyar határt csak szabályosan lehet átlépni

Magyarország kormányának a magyar emberek biztonsága az első, ezért a migrációval kapcsolatban lesznek olyan kérdések a jövőben is, amelyekben biztosan nem lesz egyetértés. A magyar kormány a migrációt egy rossz és veszélyes folyamatnak tartja, amit meg kell állítani – mondta Szijjártó Péter Genfben az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának ülésén.

2018. március 21. 10:11

A miniszter kérte a bizottságot, hogy továbbra is figyeljenek Közép-Kelet-Európára, mivel szerinte a térség jó megoldási válaszokat ad a józan ész alapján az Európai Unió problémáira. Magyarország ma a növekedési motorja és a legbiztonságosabb területe Európának – mondta Szijjártó Péter az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának záróülésén.

Magyarország kormánya a magyar emberek felhatalmazása alapján jár el – hangsúlyozta Szijjártó Péter beszédében. Olyan kérésnek nem lehet eleget tenni, hogy ez a felhatalmazás ne kerüljön felhasználásra, mert különben a magyar emberek akaratának semmibevételéről lenne szó.

Ma már nem a probléma része, hanem a megoldás része hazánk Európában. A magyar emberek véleményt mondtak a 2010 utáni törvényhozási időszakról is, amikor ugyanannak a kormánynak kétharmados parlamenti többséget szavaztak meg.

A migrációt nem ösztönözni, hanem megállítani kell

Magyarország legsúlyosabb vitája a nemzetközi színtéren a migrációval kapcsolatos – jelentette ki. Megjegyezte, hogy a nemzetközi vitákban akadnak olyanok, akik jobban aggódnak a törvénytelen határsértőkért, mint a tranzit- és célországok polgárainak biztonságáért. A magyar kormány a migrációt egy rossz és veszélyes folyamatnak tartja. A migrációt meg kell állítani. Mások azt mondják, hogy a migrációt szervezni kell – mondta. Szijjártó Péter szerint ez olyan ellentmondás, amiben soha nem lesz egyetértés.

A magyar kormánynak a magyar emberek biztonsága az első, ezért lesznek még olyan kérdések, amiben nem lesz egyetértés – állította az ülésen.

A migráció nem alapvető jog – mondta. Ellenben a biztonságos élethez fűződő jog alapjog. Amit minden embernek a saját hazájában kell biztosítani, ennek akadálya esetén az első biztonságos országban. Hangsúlyozta, hogy a migráció ösztönzése életveszélyes azokra nézve, akik elindulnak, és emlékeztetett arra, hogy hányan fulladtak tengerbe, holott jobb élet reményében vágtak neki az útnak. A segítséget oda kell vinni, ahol baj van – emelte ki, és hozzátette, hogy nem inspirálni kell a migrációt.

A magyar határt csak szabályosan lehet átlépni

A határ megvédésének képessége a szuverenitás legfontosabb elméje. Az az ország, amely nem tudja saját határait megvédeni, nem ország többé – mondta Szijjártó Péter. Magyarország ráadásul tagja a schengeni övezetnek, ami kötelességgel jár: a schengeni jogszabályokat nemzeti jogszabályként kell alkalmazni, ezek pedig előírják, hogy az övezet külső határát csakis a kijelölt határátkelőhelyeken a kellő dokumentumokkal és “nyitvatartási időben” lehet átlépni.

A magyar határt csak szabályosan lehet átlépni. Csak Magyarország döntheti el, hogy kit enged be az országba – hangsúlyozta a záróülésen Szijjártó Péter. Négyszázezer illegális bevándorló vonult át Magyarországon 2014-ben, akik nem voltak hajlandóak bemenni a számukra kijelölt táborokba és ellátóközpontokba. Azt követelték, hogy ott kapják meg az ellátást, ahol éppen vannak.

Elfoglalták Magyarország legfontosabb pályaudvarát, majd elindultak gyalog a legforgalmasabb autópályán. Ez semmilyen emberi joggal nem magyarázható – jelentette ki. A tömeges illegális határsértések megállítása érdekében épített Magyarország kerítést, amely most megvédi az országot – mondta.

Biztonságos ország Szerbia és Horvátország is, semmivel nem magyarázható, hogy onnét illegális migránsokat engedjünk tovább Magyarország területére. Ezeket a határvédelmi intézkedéseket a jövőben is fenn fogja tartani hazánk – magyarázta.

Magyarország déli határánál továbbra is állandóak a betörési kísérletek, és aki erőszakkal akar belépni, azt nem engedjük be. A miniszter felidézte, hogy 2015-ben, amikor migránsok a magyar határt ostromolták és az azt védő rendőröket kövekkel dobálták, a rendőrség csakis többszöri figyelmeztetés után és csak órákkal később vetett be könnygázt.

Nincs teljesíthetetlen feltétel

Magyarországon 61 600 civil szervezet van regisztrálva. Elvárás, hogy azok a szervezetek, amelyek a magyar emberek befolyásolására törekednek, tegyék átláthatóvá a finanszírozást. Aki panaszkodik, hogy nyilvánosságra kell hoznia, kitől kap forrást, az vagy szégyelli, vagy titkolni akarja – mondta. A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, nem lehetetleníti el az NGO működését, ha átláthatóvá kell tennie, külföldről kitől kap támogatást.

Ma Magyarországon húsz külföldi egyetem van, de mindig csak egy panaszkodik. A többire is ugyanaz a törvény vonatkozik – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ-ben. A mostani felsőoktatási törvény azt mondja, hogy minden egyetem csak olyan ország diplomáját adja ki, amely országban oktatási tevékenységet folytat. Ha az Egyesült Államok területén lesz oktatási tevékenysége a CEU-nak, akkor adhat ki amerikai diplomát is. Nincs teljesíthetetlen feltétel a CEU számára – mondta.

Magyarország kormánya számára mindig is a biztonság lesz az első: fizikai és jogi biztonság – szögezte le végül.

