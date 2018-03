Kétezren dolgoznak a mágnás céljaiért

SorosLeaks: volt bizalmi ember leplezi le a terveket

A spekuláns üzletember politikai véleményének és akaratának érvényre juttatását szolgálják az általa pénzelt alapítványok.

2018. március 21. 14:28

Soros György pénzügyi alapjának korábbi vezetője egy hangfelvételen beszél arról, amiről a Magyar Idők hasábjain már többször is írtunk: a spekuláns üzletember politikai véleményének és akaratának érvényre juttatását szolgálják az általa pénzelt alapítványok. Ezek ráadásul összefüggő, együttműködő hálózatot alkotva politikai tevékenységet végeznek, szembe menve a szabad választásokon megválasztott kormányokkal. De, ahogy az egyik civilnek mondott szervezet vezetője mondja, végeredményben ez is csak a pénzről szól. Cikksorozatunk újabb része.

1. Az elmúlt napokban sorra látnak napvilágot Soros hálózatának titkai. Mint ismeretes: a Soros-hálózat mind ez idáig elszántan tagadta, hogy létezne egyáltalán, és ugyanezt teszi a hazai és a külföldi baloldali-liberális politikai és médiabirodalom. Ehhez képest az elmúlt napokban hangfelvételekre hivatkozva megírta a Jerusalem Post (majd erre hivatkozva a hazai média), hogy „Dénes Balázs, a Civil Liberties Union for Europe nevű Soros-szervezet vezetője egy bizalmas beszélgetésen bevallotta: arra biztatta a német külügyet, hogy az itteni német cégeken keresztül magyarok munkahelyei­vel zsarolja az Orbán-kormányt.

Amikor arról kérdezték, hogyan tud nyomást gyakorolni a magyar kormányra, akkor a német tulajdonú magyarországi Mercedes-, Audi- és Bosch-gyárakat említette. Dénes az akcióját a Soros-szervezetekkel kapcsolatos törvényi szabályozás visszavonása érdekében látta szükségesnek.”

Migránsok az ausztriai alkonyatban. Sokan küzdenek azért, hogy folytatódjon a krízis Fotó: Reuters

A hír megjelenése után Dénes Balázs elismerte: valóban ő hallható a felvételen, és valóban ezt mondja. Majd lapunk számolt be arról, hogy Siewert András, a Migration Aid vezetője egy beépített oknyomozó újságírónak beszél a következőkről: Soros állítólagos emberbaráti akciói valójában azt a célt szolgálják, hogy maximalizálják politikai befolyását Magyarországon annak érdekében, hogy a pénzügyi érdekei érvényesüljenek (!). Tehát akkor ismételjük meg, mert döbbenetes: amikor Soros valódi céljairól kérdezik Siewertet, ő szó szerint azt mondja magyarul: „Végeredményben minden a pénzről szól. Ebben biztos vagyok.”

2. Siewert András elkotyogja: a Migration Aid a tranzitzónába való bejárását arra használta fel, hogy illegális adatbázist építsenek a menekültekről, méghozzá természetesen titokban. Sie­wert András: „Tehát az ő hozzájárulásuk nélkül legálisan, legálisan nem lehet… A mi adatbázisunk is, amit a tranziton csináltunk, sem volt legális ilyen szempontból.” Majd kicsit később, kérdésre válaszolva kifejti: „Hát hogyha nem, hogyha nem köthető az államnak az orrára valami, akkor tudni sem fog róla. Ez ilyen egyszerű.” Amúgy Siewert arról is beszámol, hogy kapcsolatai vannak a Belügyminisztériumban, amely kapcsolatai segítségével bármikor tud belépőt szerezni a tranzitzónába.

3. Siewert András felfedi az egész hálózatot. Bemutatja, hogy a Migration Aidnek komoly kapcsolatrendszere van Magyarországon és a szomszédos országokban, valamint Görögországban, sőt a budapesti német és osztrák nagykövetségen is. A németeknél egyenesen a katonai attasé a kontaktjuk (!). (A német nagykövetség tegnap lapunknak jelezte, hogy bár tartják a kapcsolatot a szervezettel, azt nem a katonai attasé szintjén teszik.) A magyar kapcsolatrendszerbe a következő itthoni Soros-NGO-k is beletartoznak: Magyar Helsinki Bizottság, Menedék Egyesület, Társaság a Szabadságjogokért, Amnesty International, Artemisszió Alapítvány.

4. A Migration Aid szoros kapcsolatban van több szerbiai szervezettel is, olyanokkal, mint például az Info Park, a Fresh Response, a Refugee Aid Serbia, a Refugee Aid Miksaliste és a Rigardu e. V. A Migration Aid gyakorlatilag élő, állandó kapcsolatot ápol ezekkel a szerbiai szervezetekkel, méghozzá a tranzitzónába belépő migránsok miatt. A Migration Aid munkatársai és maga Siewert is gyakran átjár a szerb oldalra. Siewert a nyilvánosságra hozott szavait tagadta, azóta lapunk a hangfelvételeket is nyilvánosságra hozta, és ezek bizonyítják, hogy Siewert hazudott.

Most pedig itt a SorosLeaks következő fejezete. Lapunk birtokába jutott egy másik hangfelvétel, amelyen nem más, mint Tracie Ahern beszél. Tracie Ahern a Soros Fund Management, azaz Soros amerikai hedge fundjának, pénzügyi alapjának korábbi pénzügyi vezetője. 2007 és 2015 között töltötte be ezt a tisztséget, első kézből ismeri Sorost és a terveit. Tracie Ahern egy beszélgetésen arról szólt, hogy Soros a Nyílt Társadalom Alapítványt (Open Society Foun­dations) eszközként használja a politikai véleménye érvényre juttatására az Egyesült Államokban és Európában.

Mint ismert, George Soros a világ leggazdagabb üzletembereinek egyike, vagyona nagyjából 25 milliárd dollárra rúgott a tavalyi évben. Soros két nagy intézményen keresztül fejti ki tevékenységét. Az egyik a vagyonát kezeli, ez a Soros Fund Management. A másik intézmény az állítólag emberbaráti célokat szolgáló Nyílt Társadalom Alapítvány.

A Migration Aid a tranzitzónában építi illegális adatbázisát a migránsokról Fotó: Havran Zoltán

Tracie Ahern a beszélgetésben elismerte, hogy az alapítványt valójában politikai befolyásolásra használják, az erről szóló kérdésre azt felelte: „ Nos [az alapítvány] erre való, igen.” Amikor beszélgetőtársa az Orbán Viktorral folytatott vitájáról és Magyarországról kérdezi, Tracie Ahern arról beszél, hogy „mostanra valószínűleg több milliárd dollárt költött” Magyarországon Soros az alapítványán keresztül. Ahern ezzel összefüggésben azt is hozzátette: legalább kétezer ember dolgozik ott (Magyarországon), hogy érvényre juttassák Soros akaratát.

Mindezek ismeretében egyre nyilvánvalóbb, hogy igenis létezik a Soros-hálózat, hiszen a kiszivárgott anyagokon erről éppen Soros legbizalmasabb munkatársai, illetve magyarországi szervezeteinek vezetői számolnak be. Mindez pedig – ahogy ezt már máshol is szóvá tették – egyértelmű nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel.

