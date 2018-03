Ellenzéki cirkusz az ülésen

Az ellenzék kezdeményezésére több témában rendkívüli ülést tartott a parlament, amelyen határozatképtelenség miatt csak a napirend előtti felszólalások hangzottak el.

2018. március 21. 21:04

Az ellenzék kezdeményezésére több témában rendkívüli ülést tartott a parlament, amelyen határozatképtelenség miatt csak a napirend előtti felszólalások hangzottak el.

Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője arról beszélt, hogy történelmi időket élünk. Rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy hivatalban lévő miniszterelnök megfenyegette saját népét. Idézte a kormányfő március 15-i beszédét, s azt mondta: ez a 21.században elfogadhatatlan.



Arra, hogy a kormánypárti képviselők nem jelentek meg a rendkívüli ülésen, négy indokot mondott: éppen a közvilágítást javítják és igyekeznek 12 milliárdot visszaszerezni Tiborcz Istvántól, hogy vissza lehessen fizetni, az uniónak, vagy Kósa Lajos 1300 milliárdját igyekeznek visszacsempészni a költségvetésbe, vagy Rogán Antal találmányát érintő nyomozásban tanúskodnak, vagy Semjén Zsolt elől jegesmedvét bújtatnak, mielőtt kilövi. Értékelése szerint a mostani kormányzás nem keresztény, nem szociális és nem demokrata, egyetlen célja van: Magyarország javainak a megszerzése. Úgy látta: éppen készülnek elcsalni a választásokat, fideszes segítséggel kamu- és bizniszpártok elhunytak adataihoz jutottak. Szerinte Orbán rendszere leváltható, Magyarország megjavítható.



Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára közölte: a vitanap témájáról nem beszélt a képviselő, s ez is bizonyítja, hogy az kampánycélokat szolgál. Megjegyezte: az a párt emleget fenyegetést, amelyik 2006-ban a tömegbe lövetett és a felelősöket még ki is tüntették.



Az MSZP mindennel foglalkozik, kivéve az ország dolgaival, s azon marakodnak, ki kivel fog össze, ki lesz befutó helyen, a Jobbik csatlakozhat-e a bulihoz. Fő vitapontjuk volt, hogy Gyurcsány Ferenc ivott-e vagy sem - jegyezte meg.



Úgy látta: a baloldalon Gyurcsány Ferenc osztja a lapokat, s a Czeglédy ügyet nézve még a zsetonokat is ő terítheti. Kitért az árnyékkormányra is, és rámutatott: az egészségügyi posztra megjelölt politikus a vizitdíj mellett gyűjtött aláírást, Wittinghoff Tamás pedig SZDSZ-es politikus volt. Karácsony Gergely pártja korábban javaslatot tett 30 százalékos jövedelemadó kulcsra a mostani 15 helyett. Emellett a kabinetben keményvonalas bevándorláspárti politikusokat találni - mondat, s példaként hozta Mellár Tamást, aki a kvóta mellett érvelt. Felidézte: Karácsony Gergely pártja 2015-ben tett javaslatot arra, hogy a nem használt laktanyákat nyissák meg a bevándorlók előtt. Pártja pedig 14-szer szavazott a betelepítési kvóták mellett Brüsszelben.



Jobbik: érdemi kérdésekről kellene vitatkozni



Z. Kárpát Dániel (Jobbik) értékelése szerint a Fidesz a hódmezővásárhelyi vereség után is a riválisok pocskondiázásával van elfoglalva, programja nincs, csak a migrációs tematikával foglalkozik. Szerinte tisztázni kellene, hogy Kósa Lajos tárca nélküli miniszter "az évszázad pénzügyi merénylője vagy az évezred balekja".



Azzal vádolta a kormányt, hogy tudatos betelepítési programot hajt végre, EP-képviselői pedig nemrég támogattak egy olyan uniós költségvetést, ami a migránsok letelepítésére is szán forrásokat.



Az ellenzéki politikus szerint a kormánypártok hozzájárulhattak volna egy érdemi vitához, ehelyett gyávák és nem jönnek be a munkahelyükre. Z. Kárpát Dániel szerint a családpolitikáról, lakhatási és demográfiai válságról is kellene beszélni, s egy közös minimumot letenni az asztalra. Hozzátette: új deviza-elszámolási törvényre és önálló határőrségre lenne szükség.



Azt is mondta: amíg a miniszterelnök fenyegetőzik, addig pártja programpontok mentén járja az országot, választási győzelme esetén pedig megkezdi az elszámoltatást.



Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára - közbekiabálások közepette - azt felelte: a Jobbik mást mond és mást cselekszik, Vona Gábor pártelnök például nem szavazta meg a hitelek forintosítását és a bankok elszámoltatását. Azt kérte, a családpolitikáról pedig egyeztessenek "újdonsült szövetségesükkel", az LMP-vel, amely eltörölné az új lakásokra járó csokot és átalakítaná az adókedvezményeket.



Az államtitkár a korábbi szocialista éhségmenettel párhuzamot vonva azt mondta: a Jobbik az elmúlt években megszervezte a maga "hataloméhség-menetét" és teljes hasonulást hajtott végre a baloldallal. "Így már a Gyurcsány-Vona paktum nem tartozik a politikai sci-fi világába" - fogalmazott, hozzátéve: "a szemkilövetők és az egykori gárdisták turbékolása az elmúlt 30 év egyik legmeredekebb mutatványává emelkedik".



Dömötör Csaba a bejelentett visszalépésekre utalva azt is mondta, miután a Jobbikot már felvásárolták, most a többi ellenzéki jelölt kivásárlásának gyanúja áll fenn. Ha ez bebizonyosodik, az a korrupció legdurvább formája - értékelt.



Az államtitkár a Jobbik arcvesztéseként minősítette, hogy a bevándorlási válság közepén a párt a baloldallal támadja a kormány lépéseit, s nem szavazta meg a kvótaellenes alaptörvény-módosítást, kudarcnak tartotta a határzárat, a pártelnök az unióból kilépésről merengett és az iszlámot nevezte az utolsó fénysugárnak.



"A gárdamellény, a cirmos cica és a turbán háromszögben tényleg nem könnyű eligazodni" - jelentette ki, szomorúnak tartva, hogy "egy egykori nemzeti párt végigment a hataloméhség útján, ennek szélén Heller Ágnes, Havas Henrik és Simicska Lajos szorítanak, (...) az út végén ott van egy kis kunyhó, benne Gyurcsány Ferenccel". Mint mondta, Vona Gábornak valószínűleg igaza van, ez már nem egy jobboldali, nemzeti párt, egymillió szavazójukat csapták be.

LMP: meg kell akadályozni a kilakoltatásokat!



Szél Bernadett (LMP) a "régi politika manifesztációjának" minősítette, amit a kormányoldal "művel", bírálva, hogy a fideszesek nincsenek jelen a munkahelyükön. Hangsúlyozta a pártja által kezdeményezett ülésnap témáját, azt, hogy meg kell oldani a lakhatási válságot, meg kell akadályozni, hogy a választás után megkezdődjenek a kilakoltatások.



Azt mondta: pártja a jegybanknál a forintosításkor felhalmozott 260 milliárd forintot a károsultakra fordítja majd. Kijelentette: ezek az emberek vesznek majd elégtételt a választáson, és nem a miniszterelnök az ellenzéken.



Szóba hozta az általuk kezdeményezett másik vitatémát, az ügynökmúltat is és feltette a kérdést: Szita Károly már lebukott, de hány embert rejtegetnek még?



Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára rámutatott: az vetne véget a régi politikának, aki Gyurcsány Ferenc DK-elnökkel egyeztetett.



Sorolta, mit nem tett meg az LMP a devizahitelesek érdekében: nem támogatta az árfolyamgát bevezetését, sem a végtörlesztését, az eszközkezelő létrehozását sem szavazata meg, vagyis több százezer embert hagyott cserben. Szólt ezen eszközök hasznosságáról, hangsúlyozva: 314 milliárd forintnyi hitelt és tartozást váltottak ki állami segítséggel. Felidézte a rezsicsökkentést és a foglalkoztatás növelését is, amelyek szintén mérsékelték a lakhatási nehézségeket. Hozzátette: LMP-kormány esetén mindez megtorpanna.



Bírálta, hogy az LMP megszüntetné a 10 + 10 millió forintos otthonteremtési támogatást.



Rétvári Bence beszéde közben Hadházy Ákos (LMP) egy papírlapot felmutatva sétált el az államtitkár mögött, amelyen az szerepelt: "Hazudik a végén is, mert fél". Az eseményt szóváltás követte, a levezető elnök közölte, hogy értesíteni fogja a házelnököt a rendzavarásról.



Rétvári Bence szerint Hadházy Ákost a legkisebb mértékben sem érintik a devizakárosultak, csupán eszközként használja őket "performanszához".



Fidesz: védjük meg az ország biztonságát!



Gulyás Gergely (Fidesz) a 13. havi nyugdíj bevezetésére vonatkozó ellenzéki kezdeményezést úgy értékelte: arcátlan politikai akció, hogy olyanok akarják visszaállítani a 13. havi nyugdíjat, akik annak idején megszavazták a megszüntetését. Az ellenzék azért kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést, mert a politikai hisztériakeltés lehetőségével akart élni - fogalmazott.



A Fidesz frakcióvezetője arról is beszélt, hogy Magyarország szuverenitását veszélyek fenyegetik. Súlyos ügynek nevezte például, hogy Soros György egyik szervezetének a vezetője egyértelművé tette, több mint kétezer megbízottja dolgozik Magyarországon az Orbán-kormány megbuktatásán és a milliárdos pénzügyi érdekeinek érvényesítésén. Ha az ellenzék kerülne hatalomra, közülük sokan a parlament padsoraiban ülnének - tette hozzá.



Az ellenzéki pártok választási egyeztetéseit a politikus úgy kommentálta: a tárgyalásokról az az egyetlen sajtónyilvános hír, hogy a volt miniszterelnök ittas volt-e vagy sem.



A Jobbikról Gulyás Gergely azt mondta: a párt az elmúlt években olyan pálfordulást produkált, hogy "mostanra a korábban a Nemzeti Színháznál tüntető Jobbik Alföldi Róbert lobbistájának állt". Azt is megjegyezte, hogy 2014-ben a Jobbik még ügynökszervezetté minősítette volna a külföldről támogatott szervezeteket, majd most az átláthatóságot szolgáló törvény miatt az Alkotmánybírósághoz fordultak.



Védjük meg az ország biztonságát, és őrizzük meg az elmúlt 8 évben elért eredményeket! - zárta szavait.



Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában azt mondta: egy kiterjedt hálózat térdre akarja kényszeríteni Magyarországot sokféle beavatkozási kísérlet formájában, pénzügyi zsarolással, jogi eszközökkel, fizetett emberekkel, álhír- és lejárató kampányokkal. Szerinte ennek az az oka, hogy most akarják véglegesíteni azokat a terveket, amelyek állandósítanák a bevándorlást Európában. Sajtóhírek szerint Soros György egyik főembere pedig arról beszélt, hogy kétezer emberük dolgozik Orbán Viktor miniszterelnök ellen - tette hozzá.



A kvótapártiaknak már csak az Európai Tanácsban kellene keresztülverniük a kötelező kvótát - mondta, megjegyezve továbbá, hogy az ENSZ is egy veszélyes migrációs egyezményt tárgyal.



Az államtitkár szerint a határzár lebontását akaró ellenzéki pártoknak konkrét terveik vannak a betelepítés megvalósítására. Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint például meg kellene nyitni a nem használt laktanyákat - közölte, hozzátéve: egy külföldről pénzelt aktivistacsoport ezt kiterjesztené az iskolákra, óvodákra is.



Ha valakinek számít az ország biztonsága, akkor csak a kormánypártokra számíthat, "mi minden eszközzel fel fogunk lépni a külföldi beavatkozási kísérletek ellen, és nem fogjuk hagyni, hogy Magyarországból bevándorlóországot csináljanak" - mondta Dömötör Csaba, ezt nevezve az április 8-i választás fő tétjének.



"Soha nem voltunk ilyen közel ahhoz, hogy miközben a saját kezünkben van a sorsunk (...), megvan a függetlenségünk, közben a nagyobb jólétet is sikerülhet kiharcolnunk. De ennek az az előfeltétele, hogy Magyarország nem lehet bevándorlóország" - fejtette ki, azzal zárva: nem hagyják, hogy elvegyék a polgári Magyarország eszményét.



Ezt követően Latorcai János levezető elnök megállapította a parlament határozatképtelenségét, és bezárta az ülést.

MTI