Magyarország meg fogja védeni a határait

Megkezdődött az európai uniós tagországok vezetőinek kétnapos csúcstalálkozója csütörtökön Brüsszelben.

2018. március 22. 17:41

Orbán Viktor a Brüsszelben rögzített üzenetében azt mondta, Magyarországon már lelepleződött "kétezer zsoldos, egy egész zsoldoshadsereg", amely Soros Györgynek dolgozik a magyar kormány ellenében.



Brüsszelben sincsenek kevesen - tette hozzá, rámutatva: céljuk ott is ugyanaz, Magyarországot bevándorlóországgá tenni, lebontani a kerítést és beengedni a migránsokat.



"Ezt nem fogjuk hagyni és a mai tárgyalásokon is érvényt szerzünk Magyarország érdekeinek" - szögezte le a kormányfő.



Brüsszelben kétnapos találkozón vesznek részt az Európa Unió állam- és kormányfői csütörtöktől.

A magyar miniszterelnök az első tanácskozást az Európai Néppárt vezetőségével folytatta, amit az EU polgári, nemzeti és keresztény pártjai alkotnak. A téma a bevándorlás és a migráció voltak.

Orbán Viktor, elmondása szerint „kellő súllyal és erővel” fejtette ki azon álláspontját, hogy „Európa megtelt, és figyelmünket most már a határok védelmére és nem a migránsok szétosztására kell fordítani.”

A miniszterelnök kifejtette, hogy: „Magyarország határait meg fogjuk védeni, migránsokat nem engedünk be, és nem fogadunk be.”

Megkezdődött az uniós állam- és kormányfők találkozója Brüsszelben

Az ülés középpontjában a gazdaság- és kereskedelempolitikai kérdések, Szergej Szkripal volt orosz kettős ügynök angliai megmérgezésének ügye, valamint az Egyesült Királyság uniós kilépéséről szóló tárgyalások állnak.

Az ülés megnyitását követően az uniós állam- és kormányfők a hagyományoknak megfelelően először Antonio Tajanival, az Európai Parlament elnökével egyeztetnek, majd Bojko Boriszov, az EU soros elnökségét betöltő Bulgária kormányfője ad tájékoztatást a korábbi döntések végrehajtásáról, köztük a dublini menekültügyi rendszer reformjának állásáról.



A délutáni munkaülésen kereskedelempolitikai kérdésekkel, s elsősorban az Egyesült Államok által bejelentett importvámokkal foglalkoznak. Ezután meghallgatják az Európai Központi Bankot vezető Mario Draghi beszámolóját a gazdasági helyzetről, illetve a bankunióról tárgyalnak Mario Centenóval, az eurócsoport elnökével.



Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke az uniós vezetőknek küldött meghívólevelében arról számolt be, hogy a munkavacsorán reményei szerint "nyílt, őszinte" vitát tarthatnak az adópolitikáról, a digitális nagyvállalatok megadóztatásáról. Az utolsó csütörtöki napirendi pont részeként külügyekről lesz szó: áttekintik a legfrissebb törökországi fejleményeket, valamint nyilatkozatot fogadnak el az idegméreggel elkövetett angliai gyilkossági kísérlettel kapcsolatban, amelyért a brit kormány szerint Oroszország a felelős.



Uniós források szerint nyitott kérdés, hogy az EU is kifejezetten Moszkvának tulajdonítja-e a majd támadást, és egyelőre újabb szankciók sincsenek napirenden.



A zárónyilatkozat kiszivárgott tervezete szerint ugyanakkor "határozottan" el fogják ítélni Törökország "törvénytelen akcióit", azaz, hogy nemrég török hadihajók próbafúrásokat akadályoztak meg Ciprus közelében a Földközi-tengeren.



A péntek reggeli ülésen Theresa May brit miniszterelnök már nem lesz jelen, csak a bennmaradó tagállamok vezetői. A "huszonhetek" áttekintik a Brexit-tárgyalások állását és várhatóan irányelveket fogadnak el a jövőbeli EU-brit kapcsolatrendszerre vonatkozóan. Tusk szerdán azt közölte: javasolni fogja a résztvevőknek, hogy adják elvi jóváhagyásukat a szigetország kilépését követő átmeneti időszakhoz, amelynek feltételeiről néhány napja állapodtak meg a felek főtárgyalói.



Végül eurócsúcsot tartanak a valutaövezeti országok vezetőinek részvételével, a fő téma a gazdasági és monetáris unió további elmélyítése lesz.

