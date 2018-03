Áder: drámai gondokat okoz a vízhiány

Egyszerre okoz drámainak mondható gondokat a világ számos pontján fellépő vízhiány és a hatalmas mennyiségben hirtelen lezúduló esőzések, illetve a vizek szennyezése - hívta fel a figyelmet Áder János csütörtökön Kapuváron, ahol a víz világnapja alkalmából a Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium diákjainak tartott előadást.

A köztársasági elnök hangsúlyozta a klímaváltozás nem csupán fenyeget, a klímaválság a mindennapok részévé vált, számolnunk kell annak következményeivel.



Áder János vetített képekkel, filmrészletekkel színesített, egyéb szemléltetőeszközöket is felvonultató előadásában arra is felhívta a fiatalok figyelmét, hogy mindenkinek személyes feladata és felelőssége van a védekezésben. Szavai szerint sokszor az olyan egyszerű dolgokkal is sokat lehet tenni, mint a fűtést és hűtést szabályzó termosztát egy-két fokkal való letekerése vagy a takarékosabb vízfelhasználás, illetve a szelektív hulladékgyűjtés.



A köztársasági elnök előadásában megemlítette, hogy a napokban érkezett haza Brazíliából, ahol a Víz Világfórumon vett részt. A kép, ami ezen a fórumon is kirajzolódott, drámai képet mutat, a klímaváltozás pedig szavai szerint eltérő mértékben, de minden országot, minden egyes embert érintenek.



Ismertetése szerint a Földön ötből két ember ma már vízhiányos régióban él, 2,1 milliárd ember kénytelen szennyezett vizet inni, 4,5 milliárd ember szennyvízének a kezelése nem megoldott, a szennyvizek 80-90 százaléka tisztítatlanul kerül vissza a természetbe.



Áder János Fokváros példáját hozta fel, ahol az elmúlt években olyan méreteket öltött a vízhiány, hogy egyre jelentősebb korlátozásokat kell bevezetni, idén már előfordulhat, hogy el kell zárni a csapokat és az egyre nagyobb lélekszámú lakosság csak a külön erre kialakított elosztópontokon tud majd hozzájutni az ivóvízhez.



A köztársasági elnök szerint ma még kevés az olyan hely ahol a fokvárosihoz hasonló problémák lennének, de nem lehet tudni, hogy melyik nagy világváros - esetleg Peking vagy London - a következő.



A köztársasági elnök előadásában felidézte az amerikai Hustont a hurrikán után négy napon át sújtó hatalmas esőzéseket, amikor szavai szerint 50 Balatonnyi víz zúdult a térségre, hatalmas károkat okozva.



Áder János szólt arról is, hogy Magyarországot is évről-évre egyaránt fenyegetik árvizek és az aszály.



Az árvíz ellen szavai szerint a gátak megemelésével és árvízvédelmi tározók megépítésével védekezhetünk, az aszály ellen pedig az öntözéses területek növelésével, illetve szárazságtűrő növénykultúrák meghonosításával.



Kitért arra is, hogy Magyarországon komoly előrelépések történtek a szennyvíztisztítás és szennyvízkezelés területén, sőt magyar mérnökök olyan víztisztítási technikákat dolgoztak ki, amelyeket nemzetközileg is elismernek. Példaként bemutatott egy olyan napelemekkel működő víztisztító rendszert, amelyet ott is lehet alkalmazni, ahol nincs elektromos áram, a megtisztított iható vizet pedig gyorsan lebomló környezetbarát csomagolásban juttathatják el a rászorulókhoz.



Áder János előadása végén kijelentette: tovább kell csökkenteni az üvegházhatást előidéző gázok kibocsátását, nem szabad engedni, hogy több mint két fokkal emelkedjen az átlaghőmérséklet, ennek érdekében pedig szavai szerint nem elegendő betartani a párizsi klímacsúcson tett vállalásokat, de újabb önkéntes vállalásokra, hatékonyabb csökkentésre van szükség.

Áder János köztársasági elnök előadást tart a klímaváltozásról a helyi Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium diákjainak a kapuvári Rábaközi Művelődési Központban 2018. március 22-én. MTI Fotó: Krizsán Csaba

Rétvári: fontos, hogy a gyerekek megfelelő ivóvízhez jussanak

Fontos, hogy a felnövekvő generáció ne csak egészséges élelmiszerekhez, de a megfelelő minőségű ivóvízhez is hozzájusson - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára csütörtökön a víz világnapja alkalmából, a budapesti Csodák Palotájában tartott sajtótájékoztatón.

Rétvári Bence azt mondta, a családok évében fontos, hogy odafigyeljünk a gyerekekre abban a tekintetben is, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvízhez jussanak, hiszen ezzel számos betegség megelőzhető lehet.



Az ivóvíz megfelelő alternatívája a cukros, szénsavas üdítőknek, és ma már az iskolák többsége biztosítja a mosdókon kívüli vízvételi lehetőséget a gyerekek számára - emelte ki az államtitkár, hozzátéve, hogy míg 2010-ben csak az iskolák 58 százaléka, addig mára a tanintézetek 75 százaléka biztosítja ezt.



Rétvári Bence kitért arra, hogy a kormány eddig is számos olyan intézkedést tett, ami abban segíti a családokat, hogy a gyerekek megfelelően táplálkozzanak. Ide sorolta a menzareform intézkedéseit, az úgynevezett csipszadó és a mindennapos testnevelés bevezetését. Mint mondta, a túlsúlyos gyerekek 80 százaléka túlsúlyos felnőtté is válik, ami számos krónikus betegség előzménye lehet.



Pozsgay Csilla, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszer-egészségügyi Intézet (OGYÉI) főigazgatója az intézet által szervezett, a vízfogyasztás népszerűsítését célzó Happy hét programról elmondta, az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezéseknek köszönhetően sikerült a gyermekkori elhízást visszaszorítani. Ugyanakkor - tette hozzá - még mindig minden 4. kislány és minden 5. kisfiú túlsúlyos vagy elhízott.



A Happy hét programot kilencedik alkalommal rendezik meg általános iskolák és óvodák számára, és évről évre egyre több oktatási intézmény csatlakozik a kampányhoz. Tavaly 180 iskola 40 ezer diákja vett részt a programban - ismertette.



A főigazgató hangsúlyozta: ha a gyerekek egészségesen nőnek fel, jó mintákat látnak maguk előtt, akkor egészséges felnőtt válik belőlük.

Hosszú expozíciós idővel készült felvétel a szilvásváradi Fátyol-vízesésről 2018. március 22-én, a víz világnapján. MTI Fotó: Komka Péter

A gyerekeket veszélyezteti legjobban a vízhiány

Huszonöt éve hívják fel a figyelmet a környezetvédők március 22-én, a víz világnapján az édesvízkészletek rohamos csökkenésére, a mindenki számára elérhető tiszta és egészséges ivóvíz fontosságára, amelynek hiánya a gyerekek számára kiemelten nagy veszélyt jelent.

Ma több mint 2,1 milliárd ember nem fér hozzá azonnal fogyasztható vízhez, közülük is a gyerekek vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben. Egyes előrejelzések szerint 2040-re csaknem 600 millió gyerek élhet olyan környezetben, ahol csak rendkívüli nehézségek árán tud majd vízhez jutni - írja közleményében az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) magyarországi szervezete.



Egy tavalyi UNICEF-jelentés alapján 36 országnak kell jelenleg szembenéznie vízkrízissel, ezekben az országokban a víz iránti kereslet meghaladja a rendelkezésre álló megújuló erőforrásokat. A klímaváltozás hatással van a vízminőségre és a vízellátásra, csakúgy, mint a lakosság növekedése, az iparosodás következtében megnövekedett vízfogyasztás és az urbanizáció.



Naponta nagyjából 4-5 liter víz az a mennyiség, ami egy kisgyermek túléléséhez feltétlenül szükséges, az evéshez, iváshoz és az alapvető higiéniai feltételek biztosításához. Míg egy átlagos magyarországi lakos 130 liter vizet használ el naponta, és egy csöpögő csap miatt már egy nap alatt is elfolyhat akár 40-120 liter víz is, addig Afrika vagy Dél-Amerika egyes részein akár több órát is gyalogolni kell a legközelebbi vízgyűjtő helyig.



A gyerekek különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, és alapvető emberi jogaik mellett számos más, kifejezetten a gyerekkorhoz kapcsolódó joguk is sérül, ha nem jutnak hozzá tiszta és egészséges ivóvízhez, pedig 2010-ben mint az emberi élet elengedhetetlen feltétele az alapvető emberi jogok közé került a biztonságos, tiszta ivóvízhez és a megfelelő tisztálkodási és higiéniai lehetőségekhez való hozzáférés.



Az UNICEF saját eszközeivel minden évben igyekszik ezen a problémán is segíteni, 2017-ben például csaknem 30 millió, humanitárius veszélyhelyzetben élő embernek biztosított tiszta vizet a főzéshez, iváshoz és tisztálkodáshoz.

